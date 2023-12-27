Торговля
Таня Боброва

Косметическая компания Avon передумала продавать бизнес в России — «Ъ» Статьи редакции

На её активы были реальные претенденты, в том числе Natura Siberica и «Арнест», говорят источники.

  • О решении Avon, которая принадлежит бразильской Natura & Co, рассказали два источника «Ъ» на рынке.
  • В 2022 году компания заявляла о приостановке экспорта из России, но о полном уходе не сообщалось, отмечает газета. По словам собеседников, весной 2023-го группа начала подготовку к продаже своего единственного в стране предприятия в подмосковном Наро-Фоминске, находящегося на балансе ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» — управляющей структуры Avon в России.
  • Компания планировала передать потенциальному покупателю и права на бренд Avon, но записанный кириллицей, говорят источники. По их данным, переговоры начались с группой инвесторов, среди которых якобы были Natura Siberica и «Арнест», которая выкупила бизнес Heineken в России.
  • В ноябре претенденты направили Avon «обязывающее предложение о покупке», утверждают источники. Но Natura & Co якобы заявила, что решила не продавать активы и сохранить бизнес в России. В Natura Siberica и «Арнест» отказались от комментариев, в Avon на запрос газеты не ответили.
  • У Avon нет собственной розницы, товары продают с предприятий. По словам президента Ассоциации прямых продаж Тамары Шокаревой, для россиян продукция отличается относительно невысокой ценой при стабильном качестве. По её данным, в стране из 6 млн человек, вовлечённых в прямые продажи, 1 млн приходится на Avon.
  • Источник отмечает, что на подмосковном предприятии компании современное оборудование, которое позволяет выпускать как косметику, так и парфюмерию. На мощностях проще разместить контрактное производство тем, кто запускает новые марки. Знакомый с переговорами собеседник добавляет, что интерес у потенциальных покупателей вызвала и налаженная система прямых продаж.
  • По мнению последнего, компания могла отказаться от продажи из-за требования правкомиссии продавать активы с дисконтом вплоть до 50%. Другой источник говорит, что Natura & Co оценивала стоимость бизнеса Avon в России минимум в двукратном размере годовой выручки, то есть примерно в 28 млрд рублей.

#новости #avon

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23 комментария
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 Софья Меньшикова

Подобные новости нужно публиковать по факту: "Компания Avon продала бизнес в России", а не 10 раз - то хотят, то не хотят. Хватит уже разводить мусор на VC

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Юрий Б.

Ой ну надо же, комментаторы виси против новостей. Что дальше? Пчелы против мёда?

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Roman Orlov

Комментаторы vc против новостей, где трудно приплести, что всё плохо и будет ещё хуже. Им трудно, надо понять людей. Им же семьи кормить с этих пятнариков :)

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Станислав

Да все хайп украинский прошел. Теперь у кого хватило мозгов остаться продолжат делать деньги в России.

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Evgeny Bondkowski

До следующего цап-царапа

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Юрий Б.

Ещё мне понравилось, как у нынешних комментаторов идёшь в историю их комментариев и наблюдаешь постепенно прогрев аккаунта вроде бы "либеральными" комментариями, а потом происходит захват контроля и начинается - "украинский хайп".

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Рулон Обоев

Это гойда или ещё нет?

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Максим Ефимов

Ситуация неоднозначная, пока что стороны изучают методички в поисках ответа

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Konstantin Karpov

это кейс сохранения скреп

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Максим Ефимов

А можно пояснительную бригаду: это хорошо или плохо?

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Миру мир

Никто не знает детали сделки. Может там предлагали обмен на стаю собак, а может они нашли способ работать и выводить средства.

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Вячеслав Ковалев

секта остаётся

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Юрий Б.

Вроде хорошо: иностранная компания презрев "украинский хайп" осталась работать в России, выставив остальные компании (в сознании патриотов) дураками. Рабочие места остались - там же производство какое-то вроде было.

Вроде плохо, что не автозаводы с нефтяниками, а косметика. Кажется, что важнее есть компании. Впрочем, остальное "плохо" от них вообще не зависит.

В общем, в бытовом плане хорошо. В глобальном погоды они не сделают.

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Элпифидор

А самостоятельно сделать выводы - никак?))

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Anton Okhrimenko

Опять таки бабло побеждает зло :)

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Yur

Их продукцией стремно пользоваться, уровень чуть выше чем на рынке.
Неудивительно, что остаться решили

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Юлия У

Но удивительно, как они так надолго смогли задержаться. Ладно 10 лет назад ходили сектанты с каталогами, а интернеты не везде и не всегда были доступны, но сейчас то как, что и почему? За счет чего они держатся? Не понятно…

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Юрий Б.

За счёт бессмысленных комментариев для посева обсуждения в комьюнити, очевидно

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Юлия У

Вы представитель орифлейм? Или эйвон?)

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Таир Бакиев

Ну значит убедят передумать еще раз.

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Твой Хозяин

Зрада зрадная.

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Mike Amir

100 ударов плетью и можете возвращаться

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Тоже хочу
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