Торговля
Таня Боброва

Рестораторы и бизнес-омбудсмен предложили разрешить заведениям продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами Статьи редакции

Инициатива вряд ли принесёт существенную выгоду, но иметь подобный инструмент не помешает, считают опрошенные РБК участники рынка.

  • Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и Федерация рестораторов и отельеров направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращения, в которых предложили разрешить кафе и ресторанам продавать алкоголь навынос. Об этом пишет РБК. В правительстве сообщили изданию, что знают об инициативе — предложения направили в Минфин для подготовки ответа.
  • Общепит и розничные магазины должны получать разные лицензии для торговли алкоголем — это ограничение создали «много лет назад, когда ещё не была введена в эксплуатацию и развита ЕГАИС, которая отслеживает каждую продажу и закупку алкогольной продукции», говорится в обращениях.
  • Рестораны не могут продавать спиртное без вскрытия потребительской тары, а торговля навынос запрещена, «что идёт в противовес общемировой практике, когда ресторан может продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему в ходе употребления в этом ресторане», указано в письмах.
  • При этом лицензия для заведений строже и имеет больше специфических требований к помещению, чем у магазинов. Авторы обращений считают, что ресторанам нужно разрешить продавать алкоголь навынос с теми же ограничениями, что и в рознице: продажа только совершеннолетним и в разрешённые часы.
  • Основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов считает, что это позволит ресторанам заработать дополнительные деньги, а гости смогут купить понравившийся продукт. Другие опрошенные РБК эксперты полагают, что инициатива вряд ли принесёт существенную выгоду ресторанам, которые обычно продают алкоголь дороже, чем в рознице. Но рестораторы отмечают: «иметь такой инструмент дополнительных продаж хорошо».
  • При этом гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров обращает внимание, что форматы заведений, сочетающие общепит и розничную торговлю алкоголем, есть и сейчас — в основном это те самые «наливайки», с которыми активно борется государство.

#новости #рестораны

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27 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Ну это только мы, миллиардеры, сможем себе позволить покупать бухлишко из ресторанов с накрученным ценником в 14-88 раз.

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Сергей Тихонов

тут расчет на, что после пригубленного бокала вина уже будет все равно на накрутку

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Sasha Step

Мне лично для этого надо пригубить литра 3...

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John Smith

Нормальная тема. Из рюмочных брать настойки с собой самое то.

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Цифровые комплексы

Настойки надо в себе выносить из рюмочных)

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Галина Захарова

иногда хочется перенести вечер в более уютную обстановку )

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Станислав

Да всегда можно купить. и даже после тайм аута. И прямо на месте употребить.

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Ил Масков

Можно, но это было чревато для бизнеса

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Alex G

Не понял, это же сейчас так и работает. У нас в городе есть круглосуточные магазины-кафе которые спокойной алко продают

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Михаил Сметанников

Одно дело когда при тебе открывают виноградный день за сотку, другое бутылку вина за 5к

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Alex G

А разница? Между бутылкой за 10 и 50 баксов меньше разницы чем между вином за 2 и 5 баксов.
Да и вообще, если мне не наливают мой любимый виноградный день - то и делать в этом ресторане нечего. Особенно ценю купаж дней из 2007

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Михаил Сметанников

Ну бутылку вина ты скорее заберешь домой и выпьешь через время, а не на скамейке за углом

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Alex G

Это единственная разница на которую стоит обратить внимание?

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Revenant

Так это обычное лобби рестораторов. Дополнительная опция состричь капусты с клиента путем продажи бухлишка с собой. Не выгорит, ну и черт с ним, выгорит - плюс бабки.

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Юрий Б.

А в чем разница с точки зрения закона?

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Юрий Б.

Я перечитал текст. Рестораны смогут продавать закрытое. Как магазин.

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Alex G

Я не знал что раньше не могли. У нас походу с этим не по закону))

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Яркий яд

И так всегда продавали...

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illusive man

Разве кото-то ходит в ресторан чтобы брать с собой?

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Sasha Step

я. Часто бывает что еду домой и хочу с женой романтический ужин. Таскаться по заведениям не охота, и так целый день по разным офисам шарился.

Звоню в любимый ресторанчик и делаю заказ на вынос, по дороге домой заезжаю забираю.

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Юрий Б.

И вино тоже?

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Sasha Step

Не. Вина у меня дома полно. Я коллекционирую. Сейчас более 80 бутылок. Всегда есть что под настроение. Хобии такое.

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illusive man

вино можно если вскроют бутылку, судя тексту новости

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illusive man

в различных доставках не лучше? Всё таки ресторан это про атмосферу, чтобы красиво вокруг, услужливый официант которого можно быстро подозвать, красивая подача блюд и т.д.

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Денис Игоревич

По оверпрайсу? Да никто это покупать не будет

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джага джага

😂🤔

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Невероятный Блондин

Учитывая кто есть Титов, и чьи виноградники он обслуживает, я не удивлен.

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