Торговля
Таня Боброва

Wildberries добавит кнопку отмены заказа сразу после оформления Статьи редакции

На случай, если пользователь «сделал заказ случайно, выбрал не тот адрес или большее количество позиций, чем собирался».

  • Кнопка появится в середине января 2024 года на сайте и в мобильном приложении в разделе «Доставки» возле карточки товара, сообщила компания.
  • Отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до момента, пока продавец не начал сборку — в зависимости от того, что наступит раньше.
  • На первом этапе опция будет доступна клиентам, которые покупают товары по постоплате — таких, по собственным данным, больше 80%. В будущем отмена заказа по кнопке станет доступна для всех покупателей. Пока пользователи, которые оформляют заказы по предоплате, могут отменить заказ, обратившись на электронную почту [email protected].
  • В тестировании участвуют только продавцы, которые хранят продукцию на собственных складах. Через «некоторое время» функция заработает для любых товаров. Если доставку нельзя отменить по кнопке, от товара можно отказаться при получении в пункте выдачи или вернуть по правилам площадки.
  • В октябре 2023 года маркетплейс запустил функцию дополнительного подтверждения заказа в приложении для защиты от случайных покупок — с помощью PIN-кода, Touch ID или Face ID. Подключить и отключить её можно в любое время.

#новости #wildberries

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44 комментария
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 Dark Keep3r

Ска неужели

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Андрей Соломатов

я смотрю у всех такая реакция на эту новость😁😁😁

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Иван Хаманн

как-то так)

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Вадим Д.

Опа.
Штраф за отмену предусмотрен, надеюсь?

И покупателю — чтобы впредь не ошибался, и продавwe — чтобы не продавал кому попало без предварительной проверки покупателей на лояльность и адекватность.

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abram Filin

А что, сразу после заказа продавец бежит паковать заказ? Например в 4 ночи

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Framework Юзернеймович

Некоторые везут на склад

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abram Filin

Тем более, они не по 1 заказу везут, а скопом. И всё это хранится на складе, дальнейших ручных действий от продавца не требуется

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Андрей

В России разные часовые пояса бывают

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Vladimir P

А почему нет? Или вы себе представляете квартирных продавцов, у которых товар под кроватью, на которой они спят?

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Кирилл Макеев

товар начинает собираться на складе

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Слегка Придурковатый

Похуй на электрочеркизон.

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abubas//

На другом черкизоне заказываешь Ozon?

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Юлия Смирнова

Я все равно их удалила и больше не пользуюсь, г#вно-рынок какой-то. Это надо было делать 5 лет назад 🤯

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Иван Помидоров

Раньше, кстати, была отмена у них, потом убрали.

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debil
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Леонид Бережной

Бот, который учится вставлять гифки под каждой новостью. Пока получается не очень.

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Мария Скорченок

@Патруль спамерюга!

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debil
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Пётр Иванов
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Пётр Иванов
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Л Г

Новость тысячелетия.

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Федор Белов

неужели что то полезное придумали

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Vitaly Ya

It's revolution

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OVsyakom

Да б…ть неужели 😂😂😂

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Alex

Нафига эта опция будет доступна в первую очередь тем кто берет с постоплатой? Логичнее и правильнее это сделать в первую очередь для тех, кто решил отменить заказ уже оплатив его

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Юлия Смирнова

Я все равно удалила wb, после того, как я отменила заказ через 15 минут, отмена в приложении прошла через несколько дней. То есть деньги списались и товар мне не пришел, так как я от него отказалась. И мне сказали, что деньги не вернут. Сумма небольшая была, пара тысяч, просто сам факт. Это электронный г#вно-рынок, я в этом не хочу участвовать

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Matvey Latyshev

Не понял, а разве можно оформить заказ случайно? Это как?

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Ekaterina Koroleva

Видимо очень шаловливые дети) Или - увидел, сколько списали с карты, и только тут сумма показалась огромной. Но это уже.. извинити.

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Фоксик

Многие что понравилось в корзину кидают. А потом при заказе 1 штуки заказывается все

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Altec Lansing

Ураа

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Максим Соколовский

Этого разве не было там?

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AlSh

Когда-то было. А потом убрали. Так ведь можно было гораздо больше нагреваться на "обратной логистике".

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Vera

Алилуйя. А следующая новость надеюсь будет, что они закон о защите прав потребителей соблюдать начали

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Ukuri Itsi

Что-то не верится про постоплату у 80% пользователей. С другой стороны критерии на постоплату довольно мягкие: выкуп > 80%, 30000 выкупа за два года и привязанная карта

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G# Sh#

Видимо, вы редко делаете покупки на WB, иначе бы вы очно наблюдали именно такую… пост-оплатно-примерочную тенденцию среди покупателей данной торговой площадки.)) Более того, именно возможность пост-оплаты покупок позволяет WB удерживать лидерство в объемах дистанционных продаж среди своих конкурентов.

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Екатерина Канатова

ДА НЕУЖЕЛИ! Это, клиенты WB вели себя хорошо и такой ПОДАРОК получат в этом году

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Savage Savage

Лица продавцов представили?

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Пётр Иванов

Вальдберрис ввёл штраф за удаление приложения вальдберрис на телефоне . Скриньте

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Леонид Бережной

Зачем эта нужна кнопка? Ни разу не было необходимости ею воспользоваться.

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Екатерина Ломовцева

Наконец-то

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G# Sh#

Отменить оплаченный заказ уже невозможно, до его прихода в ПВЗ, во всяком случае, лично мне, еще ни разу не удавалось это сделать. Статус вашего заказа будет «на сборке», даже если изменение его актуального статуса не будет отражаться на странице ваших покупок. Эээ… теоретически - да, можно отказаться до начала формирования логистики, но практически - нет.))

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Крипто Парень

давно пора)

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Станислав

А в чем сложность была. Ну сделайте час для отмены. И если не отменили, то заказ отправляется в обработку.

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Антон Ершов

Как был помойкой, так и останется.

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