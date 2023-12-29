Wildberries с 8 января 2024 года повысит комиссию за продажу электроники и бытовой техники на 2-10 п.п Статьи редакции
Например, для процессоров она вырастет до 12%, а для «умных» часов — до 15%.
- О повышении комиссии на продажу бытовой техники и электроники РБК рассказали несколько участников рынка. В маркетпллейсе подтвердили информацию.
- По словам представителя площадки, для части товаров, включая наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставка не изменится. Для мониторов, фотоаппаратов, геймпадов и другой электроники комиссия увеличится на 2 п.п., для процессоров — на 7 п.п. (до 12%), для «умных» часов — на 10 п.п. (до 15%).
- Категория электроники включает технически сложные товары, требующие особых условий хранения и транспортировки, которые Wildberries берёт на себя, пояснили в компании. Связанные с этим расходы площадка «компенсирует в том числе за счёт комиссии для продавцов».
- На маректплейсах комиссия, как правило, носит разнонаправленный характер, говорят опрошенные РБК эксперты и участники рынка. Ставка может зависеть от собственных приоритетов площадки или ситуации на рынке.
- Одной из причин повышения комиссии на Wildberries может быть допуск китайских продавцов, которые часто устанавливают цены ниже большинства дистрибьюторов, полагает директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов. Решение позволит маркетплейсу сохранить свой доход, не повышая цену для покупателей.
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Прощай! Со всех вокзалов поезда уходят...
А вот китайцам WB всегда рад, во всех смыслах. Граждан Бакальчук видит в них собратьев сквозь разрез глаз?
Кофе с козявками
«Сохранить свой доход, не повышая цену для покупателей» Это прямо «Страна Чудес» какая-то, а кто платить за этот праздник жизни тогда будет? В OZON шампанское уже открывают? 🍾
От создателей "этот налог ляжет на продавца и покупателю не о чем беспокоиться", "эти сборы берут с работодателя и сотрудник этот налог не платит".
Бадабумс
И от создателей "Фантастические твари и где они обитают"
Кто мешает поставщику не повышать цену для покупателя???
Ой, селлеру)))
"У нас страна предприимчивых людей"
Электрочеркизон в своём стиле.
А что, там процессоры кто-то покупает?
Кто? Кто покупает на этой площадке. Среди моих знакомых никто
честно и принципиально вам скажу. Не покупаю там даже если дешевле. Как и не покупаю в мвидео/эльдорадо, даже если там дешевле существенно.
Плохая выборка. Моя жена, все её подруги, половина нашей компании покупают там регулярно. Также вижу сколько народу там регулярно приходят за своими товарами и вижу что у них там всё завалено.
Но, элеткронику я бы там не стал покупать. Вальдберез это в основном трепьё и всякий шлак :)
Не спешим ☺️
Спасибо, нахуй!
Интересно, а автор статьи не путает проценты и процентные пункты?
Скоро Бокальчук сама будет там торговать. Одна
Новость про очередную дичь? Конечно, вайлдберриз. Сарик Андреасян в мире екоммерса
Меня вообще удивляет - кто то там покупает электронику и бытовую технику?
Я думал там затариваются те, кому лень на садовод ехать.
Там цены как у серовозов, а продает сам вб. Покупают только в путь.
Ну вот и повышение цен новогоднее объявлено, зная продавцов накинут вдвойне. От кого еще подарки будут?
А потом будут ныть, что никто не покупает
Да куда ж денутся, будут покупать. Дешманская паль только у Бакальчук имеется, как раз на 80% платежеспособный спрос оставшихся граждан РФ