Торговля
Артур Томилко

Wildberries с 8 января 2024 года повысит комиссию за продажу электроники и бытовой техники на 2-10 п.п Статьи редакции

Например, для процессоров она вырастет до 12%, а для «умных» часов — до 15%.

  • О повышении комиссии на продажу бытовой техники и электроники РБК рассказали несколько участников рынка. В маркетпллейсе подтвердили информацию.
  • По словам представителя площадки, для части товаров, включая наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставка не изменится. Для мониторов, фотоаппаратов, геймпадов и другой электроники комиссия увеличится на 2 п.п., для процессоров — на 7 п.п. (до 12%), для «умных» часов — на 10 п.п. (до 15%).
  • Категория электроники включает технически сложные товары, требующие особых условий хранения и транспортировки, которые Wildberries берёт на себя, пояснили в компании. Связанные с этим расходы площадка «компенсирует в том числе за счёт комиссии для продавцов».
  • На маректплейсах комиссия, как правило, носит разнонаправленный характер, говорят опрошенные РБК эксперты и участники рынка. Ставка может зависеть от собственных приоритетов площадки или ситуации на рынке.
  • Одной из причин повышения комиссии на Wildberries может быть допуск китайских продавцов, которые часто устанавливают цены ниже большинства дистрибьюторов, полагает директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов. Решение позволит маркетплейсу сохранить свой доход, не повышая цену для покупателей.
Торговля
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«У нас страна предприимчивых людей, годы советской власти не прошли зря»: глава Wildberries о развитии, законах и IPO Статьи редакции

Выжимка интервью, которое Татьяна Бакальчук дала РБК.

Татьяна Бакальчук. Источник: РБК

#новости #wildberries

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25 комментариев
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 Вадим Д.

Прощай! Со всех вокзалов поезда уходят...
А вот китайцам WB всегда рад, во всех смыслах. Граждан Бакальчук видит в них собратьев сквозь разрез глаз?

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Сергей И
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Алексей Горячев

Кофе с козявками

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Ирина Савельева

«Сохранить свой доход, не повышая цену для покупателей» Это прямо «Страна Чудес» какая-то, а кто платить за этот праздник жизни тогда будет? В OZON шампанское уже открывают? 🍾

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От создателей "этот налог ляжет на продавца и покупателю не о чем беспокоиться", "эти сборы берут с работодателя и сотрудник этот налог не платит".
Бадабумс

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jonewayne

И от создателей "Фантастические твари и где они обитают"

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Архаров Петр

Кто мешает поставщику не повышать цену для покупателя???

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Архаров Петр

Ой, селлеру)))

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Колян

"У нас страна предприимчивых людей"

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Слегка Придурковатый

Электрочеркизон в своём стиле.

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Griby Lenina
для процессоров — на 7% (до 12%)

А что, там процессоры кто-то покупает?

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Алексей Орлов

Кто? Кто покупает на этой площадке. Среди моих знакомых никто

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честно и принципиально вам скажу. Не покупаю там даже если дешевле. Как и не покупаю в мвидео/эльдорадо, даже если там дешевле существенно.

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Антон

Плохая выборка. Моя жена, все её подруги, половина нашей компании покупают там регулярно. Также вижу сколько народу там регулярно приходят за своими товарами и вижу что у них там всё завалено.
Но, элеткронику я бы там не стал покупать. Вальдберез это в основном трепьё и всякий шлак :)

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debil
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Марк Кац
маректплейсах

Не спешим ☺️

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КакЦапля

Спасибо, нахуй!

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Pavel Stoyanov

Интересно, а автор статьи не путает проценты и процентные пункты?

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Ника Davis

Скоро Бокальчук сама будет там торговать. Одна

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Дима Анонимный

Новость про очередную дичь? Конечно, вайлдберриз. Сарик Андреасян в мире екоммерса

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Serg L.

Меня вообще удивляет - кто то там покупает электронику и бытовую технику?
Я думал там затариваются те, кому лень на садовод ехать.

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compostirony

Там цены как у серовозов, а продает сам вб. Покупают только в путь.

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Доктор Шкутко

Ну вот и повышение цен новогоднее объявлено, зная продавцов накинут вдвойне. От кого еще подарки будут?

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Архаров Петр

А потом будут ныть, что никто не покупает

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Доктор Шкутко

Да куда ж денутся, будут покупать. Дешманская паль только у Бакальчук имеется, как раз на 80% платежеспособный спрос оставшихся граждан РФ

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