Сегмент устройств для «умного дома» — розетки, камеры, лампы, датчики движения и прочее — демонстрирует динамику на уровне 200–300% в год, но по объёмам остаётся пока нишевым, более высокий спрос в абсолютных показателях мы видим на технику, которой можно управлять со смартфона, от пылесосов и кофемашин до холодильников.