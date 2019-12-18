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Торговля
Альберт Хабибрахимов
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«Связной» начал открывать магазины «Связной Plus» с зоной для тестирования устройств «умного» дома Материал редакции

Покупатели смогут изучить продукцию «Яндекса», Rubetek и Redmond.

  • Первый магазин под брендом «Связной Plus» площадью 62 м² ритейлер открыл в торговом центре XL на Дмитровском шоссе в Москве. До конца 2019 года «Связной» планирует открыть ещё два магазина такого формата в двух городах России, рассказал представитель компании «Коммерсанту».
  • В «Связной Plus» посетители могут протестировать решения для «умного» дома от «Яндекса», Rubetek и Redmond, включая розетки, лампочки, датчики, Wi-Fi-видеокамеры и другие устройства.
  • Зоны для демонстрации решений «умного» дома есть и в точках продаж других компаний, в том числе в офисах «Ростелекома» и магазинах «М.Видео», отмечает издание. МТС также планирует открывать шоурумы с техникой для «умного» дома.

Сегмент устройств для «умного дома» — розетки, камеры, лампы, датчики движения и прочее — демонстрирует динамику на уровне 200–300% в год, но по объёмам остаётся пока нишевым, более высокий спрос в абсолютных показателях мы видим на технику, которой можно управлять со смартфона, от пылесосов и кофемашин до холодильников.

представитель «М.Видео»
  • Ритейлеры постепенно отказываются от небольших салонов и заменяют их более крупными форматами, поскольку есть необходимость установки постаматов и выдачи покупок из интернет-магазинов, предположил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
«Связной» одомашнил магазины
Ритейлер запустил новый формат
www.kommersant.ru

#новость #связной

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21 комментарий
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Антон Меренков

10

Человек явно пришел за умным домом.

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Artemy

Антон
4

Он сам себе умный дом!

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Anton Chigaev

Антон
0

Просто на голове антенна, вот шапка и выпирает.

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Александр Привалов

Антон
0

И даже уже купил!

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Andrew Simon

3

Как же вы достали с этими иотами и умными домами. У меня последний знакомый ушел из проектирования этой ерунды, потому что там ни задач ни денег нет от слова совсем, одна имитация. Ни в IoT ни в IIoT

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Ivano Digital

Andrew
4

Купил себе лампу Настольная лампа Xiaomi Mi LED .. один раз для прикола через телефон потыкал и забыл. В целом, когда управление домом станет комплексным решением, а не торчащами девайсами в каждой разетке, то может будет и норм.

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Юрий Белоножкин

Andrew
0

То, что представлено, конечно, не Умный дом. Так, «торчащие девайсы». Но у проектировщиков не у всех все плохо. В специализированных группах на Фейсбуке пишут и об удачном опыте. Многие компании прям растут, расширяются и все же находят своего клиента.

Ответить

Artemy

1

Не думаю, что это их спасет. Пусть горят в аду вместе с похищенными у меня баллами!

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Leonardo DaVinci

Artemy
3

беда беда разочарование.... как они дальше будут жить без вас, хз кто в ночи

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Saucedo Puetz

1

Не взлетит. Умный дом это не более чем мода. Быстро пришла-быстро уйдет

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Ivano Digital

Saucedo
0

почему? было бы неплохо чтобы показания счетчиков автоматически вводились и датчики протечек стояли.  https://vc.ru/life/91825-moskva-bez-it-ili-kak-peredat-pokazaniya-schetchikov

Москва без ИТ, или как передать показания…
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Олег Волков

Ivano
1

Потому что реально удобных комплексных решений нет или они безумно дороги.

смысла платить ощутимые деньги за управление лампочкой или розеткой со смартфона нет, все равно надо тыкать и управлять.

обычно умный дом это банальное управление отоплением, сигнализацией и заборов при въезд на участок :) управление климатом и так продают владельцы котлов.

то есть решения реальной проблемы нет, нет технология и попытка убедить пользователей купить ряд элементов втридорога

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Пластиковое Окно

Олег
0

"Умное устройство" не значит управление со смартфона, что за тупые стереотипы.

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Vl Al

Пластиковое
0

За "небольшие" деньги - пока только так.

Бюджет "умного дома", я думаю, начинается только со 100 000 руб.

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Александр Фудин

Vl
1

и это не сильно большие деньги, от стоимости всего ремонта квартиры

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Vl Al

Алексан…
0

но и не "умная" колонка ирбис за пару штук

Ответить

Александр Фудин

Vl
1

У связного и компании нет цели заработать на полной автоматизации домашних систем. Они просто хотят зарабатывать на тренде.

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Юрий Белоножкин

Олег
0

Когда электроэнергия станет стоить как в Европе, то появятся стимулы и сразу придёт понимание для чего это все надо. В России это все для комфорта больше.

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Saucedo Puetz

Ivano
0

То что вы описали не умный дом а колхозная автоматизация

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Leonardo DaVinci

Saucedo
0

уж лет 10 как уходит, а обороты только набирает

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Anton Chigaev

1

Умный дом - это когда дом сам принимает решение что ему надо сделать, а не когда человек со смартфона включает лампочку.

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