«Связной» начал открывать магазины «Связной Plus» с зоной для тестирования устройств «умного» дома
Материал редакции
Покупатели смогут изучить продукцию «Яндекса», Rubetek и Redmond.
Первый магазин под брендом «Связной Plus» площадью 62 м² ритейлер открыл в торговом центре XL на Дмитровском шоссе в Москве. До конца 2019 года «Связной» планирует открыть ещё два магазина такого формата в двух городах России, рассказал представитель компании «Коммерсанту».
В «Связной Plus» посетители могут протестировать решения для «умного» дома от «Яндекса», Rubetek и Redmond, включая розетки, лампочки, датчики, Wi-Fi-видеокамеры и другие устройства.
Зоны для демонстрации решений «умного» дома есть и в точках продаж других компаний, в том числе в офисах «Ростелекома» и магазинах «М.Видео», отмечает издание. МТС также планирует открывать шоурумы с техникой для «умного» дома.
Ритейлеры постепенно отказываются от небольших салонов и заменяют их более крупными форматами, поскольку есть необходимость установки постаматов и выдачи покупок из интернет-магазинов, предположил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Антон Меренков
Человек явно пришел за умным домом.
ArtemyАнтон
Он сам себе умный дом!
Anton ChigaevАнтон
Просто на голове антенна, вот шапка и выпирает.
Александр ПриваловАнтон
И даже уже купил!
Andrew Simon
Как же вы достали с этими иотами и умными домами. У меня последний знакомый ушел из проектирования этой ерунды, потому что там ни задач ни денег нет от слова совсем, одна имитация. Ни в IoT ни в IIoT
Ivano DigitalAndrew
Купил себе лампу Настольная лампа Xiaomi Mi LED .. один раз для прикола через телефон потыкал и забыл. В целом, когда управление домом станет комплексным решением, а не торчащами девайсами в каждой разетке, то может будет и норм.
Юрий БелоножкинAndrew
То, что представлено, конечно, не Умный дом. Так, «торчащие девайсы». Но у проектировщиков не у всех все плохо. В специализированных группах на Фейсбуке пишут и об удачном опыте. Многие компании прям растут, расширяются и все же находят своего клиента.
Artemy
Не думаю, что это их спасет. Пусть горят в аду вместе с похищенными у меня баллами!
Leonardo DaVinciArtemy
беда беда разочарование.... как они дальше будут жить без вас, хз кто в ночи
Saucedo Puetz
Не взлетит. Умный дом это не более чем мода. Быстро пришла-быстро уйдет
Ivano DigitalSaucedo
почему? было бы неплохо чтобы показания счетчиков автоматически вводились и датчики протечек стояли. https://vc.ru/life/91825-moskva-bez-it-ili-kak-peredat-pokazaniya-schetchikov
Олег ВолковIvano
Потому что реально удобных комплексных решений нет или они безумно дороги.
смысла платить ощутимые деньги за управление лампочкой или розеткой со смартфона нет, все равно надо тыкать и управлять.
обычно умный дом это банальное управление отоплением, сигнализацией и заборов при въезд на участок :) управление климатом и так продают владельцы котлов.
то есть решения реальной проблемы нет, нет технология и попытка убедить пользователей купить ряд элементов втридорога
Пластиковое ОкноОлег
"Умное устройство" не значит управление со смартфона, что за тупые стереотипы.
Vl AlПластиковое
За "небольшие" деньги - пока только так.
Бюджет "умного дома", я думаю, начинается только со 100 000 руб.
Александр ФудинVl
и это не сильно большие деньги, от стоимости всего ремонта квартиры
Vl AlАлексан…
но и не "умная" колонка ирбис за пару штук
Александр ФудинVl
У связного и компании нет цели заработать на полной автоматизации домашних систем. Они просто хотят зарабатывать на тренде.
Юрий БелоножкинОлег
Когда электроэнергия станет стоить как в Европе, то появятся стимулы и сразу придёт понимание для чего это все надо. В России это все для комфорта больше.
Saucedo PuetzIvano
То что вы описали не умный дом а колхозная автоматизация
Leonardo DaVinciSaucedo
уж лет 10 как уходит, а обороты только набирает
Anton Chigaev
Умный дом - это когда дом сам принимает решение что ему надо сделать, а не когда человек со смартфона включает лампочку.