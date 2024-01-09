На маркетплейсе ты обязан поддерживать наличие товара по своему ассортименту. Иначе тебя выкинут. Но если нет возможности закупать большие партии и держать резервы товара на случай перебоя поставок, удобнее работать не с фабрикой напрямую или её представителем, а именно с «Садоводом». На нём ты почти всегда оперативно докупишь условную толстовку с розовым единорогом. Не в этой точке, так в другой. Для меня это как постоянно действующий склад.