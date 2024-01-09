Склад для продавцов маркетплейсов и «портал для ввоза ширпотреба»: как устроен и живёт торговый комплекс «Садовод» Статьи редакции
Главное из материала Forbes.
- На «Садоводе» 9500 магазинов, которые за год обслуживают больше 91 млн посетителей, говорится на сайте торгового комплекса. Но магазины — «сильно сказано», пишет Forbes. Чаще всего это павильоны или точки как на обычном рынке. Как и на Черкизовский рынок, в «Садовод» приезжают с шоп-турами — это довольно типичное предложение для жителей многих городов России и Беларуси.
- Пункты выдачи заказов Ozon, Wildberries или «Яндекс Маркета» вытесняют в городах торговые точки — и может показаться, что большинство покупок совершается в онлайне. Но, по данным АКИТ, доля всей онлайн-торговли в России за 10 месяцев 2023 года составила от общего объёма розницы всего 12,9%.
Битые QR-коды
- Большинство точек торгует неизвестными китайскими или вьетнамскими брендами, встречаются товары от турецких, киргизских и российских фабрик. Открыто предлагают подделки популярных мировых марок: от спортивных костюмов Nike и толстовок Hugo Boss до часов Casio.
- В 2018 году ЦБ проанализировал зачисления средств на банковские счета и пришёл к выводу: почти весь оборот торговцев «Садовода» и комплекса «Москва» в Люблино — «чёрный». Иностранным поставщикам платят в криптовалюте, покупатели в России отдают наличные. К концу 2023 года ничего не изменилось, отмечает Forbes.
- Нет ни счетов фактуры, ни накладных, ни сертификатов: товары оптовики забирают без документов. Кто их произвёл и из чего — можно лишь предполагать. Для розничной же продажи могут потребоваться свидетельства происхождения товара: например, с 2022-го введена обязательная маркировка в системе «Честный знак» для некоторых видов обуви. Но вопрос «решается» прямо на рынке.
- Есть и другое решение. Продавцы клеят «фейковый» QR-код, при сканировании которого появится сообщение об ошибке. «И даже редкий дотошный покупатель ничего проверить не сможет», — говорит президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.
- Почти все точки продают и оптом, и в розницу. Но могут быть нюансы: например, на многих витринах возле цены приписано «без примерки» — то есть товар продают в розницу, но покупателя не обслуживают. Ассортимент шире, чем в «Москве». По словам одного из предпринимателей, в Люблино стоят китайцы, работающие напрямую с фабриками, на «Садоводе» — мигранты из Средней Азии, которые покупают товары от разных поставщиков, иногда и в том же Люблино.
Торговля без ИП и «склад» для продавцов на маркетплейсах
- Начать торговать на «Садоводе» — «проще простого». В конце декабря 2023 года, например, было свободно несколько мест в корпусе А по 18 м² за 235 тысяч в месяц. Одно — полностью оборудованное стеллажами и распашными воротами для развески товара. Всё оставил прежний арендатор. Он же не снял вывеску: торговец из соседнего павильона советует приклеить сверху свой баннер. И тут же рассказывает, что юрлицо или ИП для торговли не обязательны.
- «Ни у меня, да, думаю, и ни у кого здесь розница не единственный источник дохода», — признаётся хозяин точки по торговле детской одеждой. Эти же товары он продаёт через свой сайт и на Wildberries. Forbes замечает: «Садовод» — не розничный рынок и не выставка для оптовиков, а «гигантский хаб по перевалке-развозу ширпотреба» по России и ближнему зарубежью. Максимов же называет торговый комплекс «порталом», через который в Россию заходит товар.
- Доставку с «Садовода» для оптовиков и магазинов из регионов обеспечивают местные логистические компании: они сами дойдут до нужной точки, заберут товары и отправят покупателю. Аналогичная услуга действует и для торгующих на маркетплейсах: товар забирают с «Садовода», упаковывают и маркируют, а затем отвозят на склады Ozon или Wildberries. Закупается в торговом комплексе «заметная часть продавцов онлайн-площадок».
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У государства наблюдается какая-то шизофрения, с одной стороны они всячески обеляют рынок, все эти маркировки, онлайн кассы и прочая борьба с теневым рынком, с другой стороны спокойно работающие эти садоводы и люблюно, цветет и пахнет официальный кроссбордер на али, озоне, а теперь еще и на wb
«Это нога – кого надо нога!»
Вот и всё.
своим - все, врагам закон (с)
Кому то можно, а кому то нет. Все просто ж
Если коротко: Садовод — склад WB.
Портал из мёртвых пустошей «Чёрный ширпотреб» в юдоль печали.
да)продавец тратит свое время на поиски и закупку товара на садоводе, а покупатель упрощает себе жизнь и заказывает, но немного или много доплачивает за это
На «Садоводе» 9500 магазинов -афигеть, как то не осознавал что так много
225 к за месяц, как оно отбивается?
для такого заголовка текста малово
Отбивается еще как, можно и по миллиону зарабатывать. Нужно просто уметь продавать
Полуботинки мужские кожаные, не ношенные
О, заказуха подъехала.
Думаете, кто-то захотел себе отжать? Логично.
Отдал бы свой голос какому-нибудь политику, который закрыл бы этот гадюшник.
А чем он вам мешает? Я вот там ни разу не был и знаю о нем только из новостей об очередном пожаре там.
Значит ФАС и Роспотребнадзор все устраивает. Пам-пам))
"БастрыкинЪ напряжённо склонился с лупой над экраномЪ".
Картина Репина.