Приложение позволит отслеживать путь драгоценного камня от места добычи до конечного потребителя.

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Российская компания «Алроса», занимающаяся производством алмазов, и технологическая компания Everledger запустили мини-приложение для продажи бриллиантов внутри китайского мессенджера WeChat.

​Скриншот минипрограммы Everledger в WeChat TechNode

Приложение будет показывать полную информацию о происхождении и характеристиках бриллианта. Решение предложат китайским ювелирам и ритейлерам в качестве продукта без бренда (white label).

Пользователи смогут купить бриллиант с помощью WeChat Pay, получить сертификат с уникальной информацией и подтвердить его происхождение через блокчейн-платформу Everledger.