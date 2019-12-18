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Лиана Липанова
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Российская «Алроса» запустила мини-приложение для продажи бриллиантов в китайском мессенджере WeChat Материал редакции

Приложение позволит отслеживать путь драгоценного камня от места добычи до конечного потребителя.

6 комментариев
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Российская компания «Алроса», занимающаяся производством алмазов, и технологическая компания Everledger запустили мини-приложение для продажи бриллиантов внутри китайского мессенджера WeChat.

​Скриншот минипрограммы Everledger в WeChat TechNode

Приложение будет показывать полную информацию о происхождении и характеристиках бриллианта. Решение предложат китайским ювелирам и ритейлерам в качестве продукта без бренда (white label).

Пользователи смогут купить бриллиант с помощью WeChat Pay, получить сертификат с уникальной информацией и подтвердить его происхождение через блокчейн-платформу Everledger.

«Алроса» рассчитывает, что проект поможет увеличить продажи в Китае. В разработке проекта также участвовала китайская компания Tencent, которая создала WeChat. В сентябре 2019 года Tencent инвестировала $20 млн в Everledger.

#новость #wechat

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6 комментариев
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Dmitry Morkovkin

1

На рынке натуральных алмазов проблемы, поэтому выкручиваются как могут.
Рынок Китая очень большой. Там любят роскошь. Поэтому, считаю такой доход достаточно дальновидным.

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Vl Al

Dmitry
2

Давно пора привязать факт регистрации брака в ЗАГСе с покупкой колец с алмазами и анаграммой-поздравлением от алроса. 

Разводящихся же - сдавать алмазы в Гохран! Шоб неповадно было.

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Vitaliy Borovskikh

Vl
0

Это будет обязательно, при Госуслугах

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Leonardo DaVinci

Dmitry
0

от создателей стереотипов: "в сша ковбои и индейцы", "в нидерландах все поголовна заднеприводные и обкуренные", и "в париже все исключительно утонченные натуры, ходят в полосатых футболках". 

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Vitaliy Borovskikh

0

Но хорошо, что додумались хоть до этого, жаль горняков убили столько в Мирном, а могли роботами давно это всё делать

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Лев Щенин

0

Хорошая статья!
(в смысле пока гром не грянет (кризис на рынке натуральных алмазов) - мужик не перекрестится (большая компания начала играть в мобильные приложения).
Отличный кейс для статьи "Как заставить большие компании использовать "новые штучки" в своей текущей работе?"

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