Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Приложение позволит отслеживать путь драгоценного камня от места добычи до конечного потребителя.
Российская компания «Алроса», занимающаяся производством алмазов, и технологическая компания Everledger запустили мини-приложение для продажи бриллиантов внутри китайского мессенджера WeChat.
Приложение будет показывать полную информацию о происхождении и характеристиках бриллианта. Решение предложат китайским ювелирам и ритейлерам в качестве продукта без бренда (white label).
Пользователи смогут купить бриллиант с помощью WeChat Pay, получить сертификат с уникальной информацией и подтвердить его происхождение через блокчейн-платформу Everledger.
«Алроса» рассчитывает, что проект поможет увеличить продажи в Китае. В разработке проекта также участвовала китайская компания Tencent, которая создала WeChat. В сентябре 2019 года Tencent инвестировала $20 млн в Everledger.
На рынке натуральных алмазов проблемы, поэтому выкручиваются как могут.
Рынок Китая очень большой. Там любят роскошь. Поэтому, считаю такой доход достаточно дальновидным.
от создателей стереотипов: "в сша ковбои и индейцы", "в нидерландах все поголовна заднеприводные и обкуренные", и "в париже все исключительно утонченные натуры, ходят в полосатых футболках".
Но хорошо, что додумались хоть до этого, жаль горняков убили столько в Мирном, а могли роботами давно это всё делать
Хорошая статья!
(в смысле пока гром не грянет (кризис на рынке натуральных алмазов) - мужик не перекрестится (большая компания начала играть в мобильные приложения).
Отличный кейс для статьи "Как заставить большие компании использовать "новые штучки" в своей текущей работе?"
Блоги компаний
Показать еще