Торговля
Таня Боброва

В Москве открылся первый магазин сети «Около» от X5 Group Статьи редакции

Ритейлер развивает её вместе с партнёрами.

Источник: Shopper's

  • Первый магазин «Около» заработал в Москве в одном из домов жилого комплекса «Саларьево парк», пишет Shopper's со ссылкой на сообщение проекта от 31 декабря 2023 года.
  • «Около» — это сеть малых магазинов, которую X5 Group развивает по франшизе. Первым партнёром стал ИП, указывает издание.
  • В торговой точке продаются продукты, алкоголь, бытовая химия, есть зона продажи горячего кофе и выпечки со столиком на двух посетителей. Часть товаров в больших упаковках (макароны, соки, мука и другое) продаётся по программе «Оптом дешевле» на отдельной полке.
  • X5 Group показала концепцию «Около» в начале декабря 2023 года. Она предполагает три формата по площади магазина: «стандарт» (120-150 м²), «медиум» (90-120 м²) и «экспресс» (60-90 м²). Также партнёры смогут оказывать услуги по выдаче заказов предпринимателям в ПВЗ в магазинах (как пишет Shopper's, в первом магазине нет этой опции) и подключаться к программе «Оптом дешевле».

#новости #около #x5group

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28 комментариев
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 Вадим Д.

Нужны ещё сети «Рядышком» и «Недалече»!

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НеоТехНикс Био

"Вон там"
И чтобы бренд представлял Жан-Клод ван Дамм.
"ван Дамм покупает в ВонТам"

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Анис Ахмедов

Схха

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Вадим Д.

Воооон Там закупается ван Дамм!

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Dery

на пригорочке ©

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Вадим Д.

С оканьем: вО пОлюшке пОд берёзОю (-:

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Griby Lenina

Замкадные магазины «За околицей».

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Вадим Д.

«На Окраине», видимо, использоваться не будет (-:

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under construction

Да понятно, что все опять идет к ларькам.

Ханка, жевачка, консервы, сладости

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Борис Интеграторов

Отличное было время!))

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Aimee Korinek

небольшие супермаркеты даже удобнее бывает

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Колян

А отопление когда дадут?

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Алексей Осокин

Короче, был на праздниках в ПГТ (ну или уже деревне), отопление у нас там печное на дровах, вот лучше него ничего нет, в -30 на улице дома будет 24-25 градусов тепла
Приехал в Подмосковье, тут -10 на улице, а дома, где то около 20 градусов ……

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Антон Храмченко

Комфортно 22 дома, в 25 уже как-то не очень с печкой) жарковато

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Alchakov Developer

Это как сеть чижик, типо у них дешево все, но на деле цены такие же, но условия как в светофоре, все в коробках

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Леонид Бережной

"типо у них дешево все, но на деле цены такие же"
Вы явно не был ив Чижике.

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Анастасия Сенаторова

Да, в Чижике, действительно, дешевле. Единственное - сейчас они стали заменять привычные марки на полках своими собственными. Честно говоря, не все аналоги могут конкурировать. А формат ОКОЛО мне нравится, X5 бьёт по всем прибыльным фронтам торговли довольно прицельно. Срочно нужен конкурент,а то мы с вами офигеем от цен в будущем. И это явно не Магнит.

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Дарья

точно, хоть наконец об этом кто-то сказал, бессмысленный магазин получился

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noname

Ну реально: комментаторы - просто эталон деградации...

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Dery

ну хоть это стабильно

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Иван Вознюк

Шутки про футбол и Stone Island уже были?)

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Zloy Sniper

Нет, жгите.

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Иван Вознюк

Ну, около футбола
Гэг

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debil
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sles

Ima trava okolo
I korenja okolo.
©

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Artu

Главное в уши написать, а там пипл схавает

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Андрей Любчиков

еще с начала приложений в Appstore брендинг Около кажется каким то не дружелюбным и отталкивающим — типографика, тёмные цвета, грубые шрифты

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Слегка Придурковатый

Камент про ололо и упячку.

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