В Москве открылся первый магазин сети «Около» от X5 Group Статьи редакции
Ритейлер развивает её вместе с партнёрами.
- Первый магазин «Около» заработал в Москве в одном из домов жилого комплекса «Саларьево парк», пишет Shopper's со ссылкой на сообщение проекта от 31 декабря 2023 года.
- «Около» — это сеть малых магазинов, которую X5 Group развивает по франшизе. Первым партнёром стал ИП, указывает издание.
- В торговой точке продаются продукты, алкоголь, бытовая химия, есть зона продажи горячего кофе и выпечки со столиком на двух посетителей. Часть товаров в больших упаковках (макароны, соки, мука и другое) продаётся по программе «Оптом дешевле» на отдельной полке.
- X5 Group показала концепцию «Около» в начале декабря 2023 года. Она предполагает три формата по площади магазина: «стандарт» (120-150 м²), «медиум» (90-120 м²) и «экспресс» (60-90 м²). Также партнёры смогут оказывать услуги по выдаче заказов предпринимателям в ПВЗ в магазинах (как пишет Shopper's, в первом магазине нет этой опции) и подключаться к программе «Оптом дешевле».
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Нужны ещё сети «Рядышком» и «Недалече»!
"Вон там"
И чтобы бренд представлял Жан-Клод ван Дамм.
"ван Дамм покупает в ВонТам"
Схха
Воооон Там закупается ван Дамм!
на пригорочке ©
С оканьем: вО пОлюшке пОд берёзОю (-:
Замкадные магазины «За околицей».
«На Окраине», видимо, использоваться не будет (-:
Да понятно, что все опять идет к ларькам.
Ханка, жевачка, консервы, сладости
Отличное было время!))
небольшие супермаркеты даже удобнее бывает
А отопление когда дадут?
Короче, был на праздниках в ПГТ (ну или уже деревне), отопление у нас там печное на дровах, вот лучше него ничего нет, в -30 на улице дома будет 24-25 градусов тепла
Приехал в Подмосковье, тут -10 на улице, а дома, где то около 20 градусов ……
Комфортно 22 дома, в 25 уже как-то не очень с печкой) жарковато
Это как сеть чижик, типо у них дешево все, но на деле цены такие же, но условия как в светофоре, все в коробках
"типо у них дешево все, но на деле цены такие же"
Вы явно не был ив Чижике.
Да, в Чижике, действительно, дешевле. Единственное - сейчас они стали заменять привычные марки на полках своими собственными. Честно говоря, не все аналоги могут конкурировать. А формат ОКОЛО мне нравится, X5 бьёт по всем прибыльным фронтам торговли довольно прицельно. Срочно нужен конкурент,а то мы с вами офигеем от цен в будущем. И это явно не Магнит.
точно, хоть наконец об этом кто-то сказал, бессмысленный магазин получился
Ну реально: комментаторы - просто эталон деградации...
ну хоть это стабильно
Шутки про футбол и Stone Island уже были?)
Нет, жгите.
Ну, около футбола
Гэг
Ima trava okolo
I korenja okolo.
©
Главное в уши написать, а там пипл схавает
еще с начала приложений в Appstore брендинг Около кажется каким то не дружелюбным и отталкивающим — типографика, тёмные цвета, грубые шрифты
Камент про ололо и упячку.