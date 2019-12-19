Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
ТД «Интерторг» закроет и магазины другой своей сети — «Народная 7Я семьЯ».
ТД «Интерторг», который управляет сетями «Семья» и Spar, закрывает магазины в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 19 декабря стал «последним днём торговли». Об этом пишет «РБК Петербург» со ссылкой на письмо гендиректора и совладельца компании Мушвига Абдуллаева субарендаторам.
Сотрудники магазинов подтвердили изданию информацию о закрытии. По словам одного из них, товар распродаётся со скидками три последних дня. Собеседники РБК добавили, что будут закрыты все магазины сетей. Сейчас нераспроданные остатки свозятся в три магазина на улице Коллонтай, Колпинском шоссе и в Пушкине, уточнил один из них.
Источник издания на рынке рассказал, что некоторые магазины будут работать до конца 2019 года, затем сеть будет закрыта. В ТД «Интерторг» пока не ответили на запрос издания.
О закрытии магазинов ТД «Интерторг» пишет и «Фонтанка» со ссылкой на поставщиков ритейлера и сотрудников магазинов. По данным издания, нереализованная продукция вывозится в десять точек, которые продолжат работу до конца 2019 года. Мушвиг Абдуллаев и гендиректор Spar Russia Сергей Локтев не дали комментариев.
В начале декабря 2019 года Мушвиг Абдуллаев рассказал РБК, что до середины января 2020 года ритейлер будет проводить реструктуризацию, в том числе закроет несколько магазинов. По его словам, изменения коснутся Карелии, Мурманска, Архангельска и других регионов. Источники издания говорили, что компания закроет больше сотни магазинов.
Как писало РБК, с начала 2019 года «ТД Интерторг» выступает ответчиком по 207 арбитражным делам на общую сумму 2,9 млрд рублей. По данным «Фонтанки», сейчас в арбитраже сумма исков, поданных к «Интерторгу», превысила 4 млрд рублей.
Директор ТД «Энерго» Павел Смирнов (один из поставщиков «Интерторга») в интервью «Новому проспекту» оценил общий объем долга компании перед контрагентами в 8 млрд рублей и ещё в 7 млрд рублей — долги перед «Сбербанком». Источники «Фонтанки» на рынке подтвердили эту оценку. По словам одного из них, банк смог вернуть часть денег.
ТД «Интерторг» создан в 2003 году, компания — крупнейший франчайзи Spar в России. По данным УФАС по Санкт-Петербургу, доля рынка «Интерторга» в 2018 году составила 10,36% — ритейлер занимал четвёртое место после X5 Retail Group с долей 27%, «Ленты» с 13,7% и «Окей» с 11%, отмечает «РБК Петербург». За 2018 год выручка ритейлера снизилась до 73,9 млрд рублей, а чистая прибыль сократилась на 30% за год и составила 721,5 млн рублей.
Бухло распродавали со скидкой 50%, а на остальное 30%. Удачно я вчера заглянул.
У нас Spar в районе проработал ровно месяц... а потом съехал и забрал с собой даже провода от розеток
В этом то и задумка была)). Стырить провода на цветмет и розетки. Магазин - только прикрытие))
Хотел плюсануть за "в районе", но передумал из-за "разеток".
Согласен! Евоный коммент меня тоже смутил.
не евоный, а евойный
Чёт Ivano не оценил сарказм походу)))))
Он закрываются потому что денег мало зарабатывают?
Там цены довольно высокие, при этом грязно и ассортимент маленький. Ну и очереди на кассах, но это классика. Я в него очень редко заходил, хоть он и рядом стоял. Маленький Магнит(!) почти полностью его вытеснил. Единственный плюс что работал 24 часа.
В Долгопрудном тоже закрылся. Мне кажется формат не зашёл. Я думаю следующие это Ашаны и Метро на выход. Так как народ перестал ездить в гипермаркеты. Не то что раньше очередь на кассе в метро 40 минут.
Блоги компаний
Показать еще