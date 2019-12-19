ТД «Интерторг» закроет и магазины другой своей сети — «Народная 7Я семьЯ».

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ТД «Интерторг», который управляет сетями «Семья» и Spar, закрывает магазины в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 19 декабря стал «последним днём торговли». Об этом пишет «РБК Петербург» со ссылкой на письмо гендиректора и совладельца компании Мушвига Абдуллаева субарендаторам.

Сотрудники магазинов подтвердили изданию информацию о закрытии. По словам одного из них, товар распродаётся со скидками три последних дня. Собеседники РБК добавили, что будут закрыты все магазины сетей. Сейчас нераспроданные остатки свозятся в три магазина на улице Коллонтай, Колпинском шоссе и в Пушкине, уточнил один из них.

Источник издания на рынке рассказал, что некоторые магазины будут работать до конца 2019 года, затем сеть будет закрыта. В ТД «Интерторг» пока не ответили на запрос издания.

О закрытии магазинов ТД «Интерторг» пишет и «Фонтанка» со ссылкой на поставщиков ритейлера и сотрудников магазинов. По данным издания, нереализованная продукция вывозится в десять точек, которые продолжат работу до конца 2019 года. Мушвиг Абдуллаев и гендиректор Spar Russia Сергей Локтев не дали комментариев.

Бумага: всё о Петербурге Вот так выглядит Spar на Парнасе. В магазине говорят, что закрылись сегодня днем.



Фото: Анастасия Рожкова / «Бумага»

В начале декабря 2019 года Мушвиг Абдуллаев рассказал РБК, что до середины января 2020 года ритейлер будет проводить реструктуризацию, в том числе закроет несколько магазинов. По его словам, изменения коснутся Карелии, Мурманска, Архангельска и других регионов. Источники издания говорили, что компания закроет больше сотни магазинов.

Как писало РБК, с начала 2019 года «ТД Интерторг» выступает ответчиком по 207 арбитражным делам на общую сумму 2,9 млрд рублей. По данным «Фонтанки», сейчас в арбитраже сумма исков, поданных к «Интерторгу», превысила 4 млрд рублей.

Директор ТД «Энерго» Павел Смирнов (один из поставщиков «Интерторга») в интервью «Новому проспекту» оценил общий объем долга компании перед контрагентами в 8 млрд рублей и ещё в 7 млрд рублей — долги перед «Сбербанком». Источники «Фонтанки» на рынке подтвердили эту оценку. По словам одного из них, банк смог вернуть часть денег.