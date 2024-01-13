Торговля
Артур Томилко

Склад Wildberries загорелся под Санкт-Петербургом Статьи редакции

Площадь пожара достигла 50 тысяч м².

Дополнено в 11:15 мск. Пожар на складе в Шушарах локализован на площади 70 тысяч м², пострадавших нет, передают «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Фото РБК
  • Склад находится в посёлке Шушары. Его общая площадь составляет 122 тысячи м².
  • В 08:01 мск, когда площадь возгорания составляла 1 тысячу м², пожару присвоили повышенный второй ранг сложности, сообщило РБК. В 09:02 мск его повысили до четвертого.
  • В 09:30 мск пожару присвоен максимальный пятый ранг, рассказали в МЧС. «Проводится наращивание сил и средств. На данный момент к ликвидации пожара привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники», — отметили в ведомства.
  • В Wildberries заявили, что все сотрудники склада эвакуированы. Товары, размещенные в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам выплатят компенсации, добавили в компании.
  • В качестве одной из предварительных версий возгорания рассматривается поджог, рассказал РБК близкий к МЧС источник. Прокуратуру начала проверку по факту пожара. Роспотребнадзор сообщил, что специалисты ведомства выехали в Шушары «для отбора проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки».

#новости #wildberries

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41 комментарий
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 Danila Poyarkov

Ozon наносит ответный удар

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S.Capusta

Пишут, что это первый пожар в истории, который положительно влияет на ОЗОНовый слой..

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Иван Иванов

Сомневаюсь, просто наступили на те же грабли, наглядного примера озона оказалось недостаточно.

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Фоксик

Топ менеджер из Озона перешел работать в ВБ.
Они постоянно копируют бред друг друга

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Вадим Д.

Горят склады вб, плачут продавцы, а вб считает какие штрафы вкрутить продавцам и покупателям.

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S.Capusta

Вот правда твоя, продавцам сейчас не позавидуешь. Сил им, и терпения. Все чехольчики можно списывать на убытки

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Вадим Д.

Вот-вот, весь негатив ещё на продавцов польётся, вб ни при чём, хотя экономить и строить склад без пожарки — это их косячина.

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Владимир Зыков

VC, можно меньше новостей, я не успеваю все комментировать.

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Марат Шайхутдинов

Купите курс по комментам у Вадима Д.

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lakoros

Буквально за день до этого
https://www.kommersant.ru/doc/6452614?

Силовики устроили рейд на складе Wildberries в…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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Иван Иванов
При этом в компании Wildberries заверили, что визит силовиков на склад не вызовет задержки доставки товаров.
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Ненавижу Лицемеров

Не понимаю как можно сдать объект такого типа без пожарной системы? Этот склад ведь свежепостроенный.

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Gorbun iz Notr Dama

Чудодейственных противопожарных систем не существует. Огонь очень сильная и непредсказуемая стихия

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Иван Иванов

Поэтому выбирают огнеупорные материалы, проводят обработку огнеупорными составами, оборудуют спецсистемами, проводят инструктажи и тд. Хотя это всё дорого, поэтому всё по-старинке, как говорится, дёшево и с огоньком 🔥

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Пётр Иванов

Там ни одна система этот хлам обмотанный упаковкой не потушит

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Beton
без пожарной системы

Она была, но ранее часто были ложные срабатывания.

И вообще на медузе подробнее и с видосиками, а не как тут плоская информация.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://meduza.io/amp/news/2024/01/13/v-peterburge-zagorelsya-sklad-wildberries-ploschad-pozhara-50-tysyach-kvadratnyh-metrov&ved=2ahUKEwjMuvGQ-dmDAxVVEBAIHcx4AWMQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw3yglnlZZBkSxmp3N1PtZx6

@Артур Томилко

В Петербурге загорелся склад Wildberries…
В Пушкинском районе на юге Санкт-Петербурга загорелся склад готовой продукции. Об этом сообщает…
www.google.com
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Пётр Иванов

Если пожар не понравился, можно пожар вернуть обратно?

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Станислав

Возврат платный, 10 трлн рублей

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Пётр Иванов

Там не было на столько хлама, можем вернуть за 399 рублей по акции

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Константин Суворов

А какие основные причины пожаров на складах маркетплейсов, уже известно? Честно говоря, с трудом верится в поджоги.

Учитывая, что у них там доказанно хранится всякий контрафакт, типа паленых жестких дисков и других комплектующих, насколько вообще безопасно это всё в одном месте складировать?

Некоторые виды аккумуляторов тоже не весь пойми откуда и как. А это наверное требует какого-то специфического хранения.

Короче говоря, не шарю, но уж больно часто горят склады именно маркетплейсов. Там и по теории вероятности возгорание выше, поэтому наверно обеспечение безопасности в этом смысле должно быть x2-3.

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Александр Вербицкий

А еще на складах маркетплейсов работает много ценных иностранных высококвалифицированных специалистов.

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Иван Иванов
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Mikhail Sedov

К примеру тебе аккумулятор(повербанки) обязаны хранить с техническим зазором от другого товара , т.к. может быть самовозгорание.
Но кто-то там будет этим заниматься?

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Фоксик

Да много горит складов. Просто из-за величины компании, кажется, что только у них

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Иван Иванов

Наконец-то и до vc новость дошла!

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Пётр Иванов

Ягодки покрыли недостачу пожаром

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Dmitry
Товары, размещенные в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам выплатят компенсации, добавили в компании.

Что именно хотели скрыть?

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Elena

Так вот почему я ее так долго жду

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Николай Зуев

Пора убирать с продажи китайское говно несертифицированное. Наверняка аккумулятор стал причиной пожара и его распространения.

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Artem Borisenko

Мы не настолько богаты, чтобы покупать сертифицированные вещи. Учитывая, как чаще всего эта сертификация «делается».

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Alex Melnikoff

китай китаю рознь, есть хуавей, зте, леново/моторола, есть умидиги, дуги и лигуу. зарядки и повербанки есть аналогично басеус, угрин и нонеймы

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Родитель 1

Карма)

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Виталий Иванов

Минусы централизации, площадь складов нужно уменьшать видимо.

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Дмитрий Зима

Поджег? а где была охрана? или она как обычно была занята выписыванием штрафов водителям на территории за превышения скорости

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Пётр Иванов

Версия поджога нужна чтобы не компенсировать ничего по страховке клиентам и получить компенсацию себе от страховой

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Maksim Khokhlov

Страховой компании, которой это все выплачивать не позавидуешь 🥶

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Maksim Khokhlov

Коллеги у которых сгорел товар, соболезную, вб хоть и шарашкина контора но уверен что все компенсируют, не уверен конечно что это произойдет быстро, но точно произойдет. Фиксируйте стоки которые лежали на Шушарах чтобы во время компенсации сделать сверку ✨

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KoT девелопер

На видео видно как взрываются фейрверки
https://t.me/bazabazon/24499?single

Это категория А или Б складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
https://23.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/dopolnitelnaya-informaciya-dlya-yuridicheskih-lic-individualnyh-predprinimateley-i-grazhdan/pozharnaya-bezopasnost-skladskih-pomeshcheniy

Согласно этим правилам склад этих категорий должен быть
- 1 этажным
- Степень огнестойкости здания - II
- Площадь этажа между противопожарными стенами в зданиях, кв. м 7800

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Фоксик

Их вроде запрещено продавать через МП

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Dmitriy

страховая будет в шоке

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xsignes

Такое ощущение, что ни дня нет чтобы склад WB не горел.

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