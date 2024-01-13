В Госстройнадзоре заявили, что склад Wildberries в Шушарах не получал разрешение на ввод в эксплуатацию Статьи редакции
По предварительной оценке страховщиков, ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей.
- В 2022 году году здание получило заключение о соответствии, но дальнейшей сертификации не проводилось, сообщил врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров. «С такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — добавил он.
- Утром 13 января 2024 года на складе Wildberries в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом начался пожар. К 11:15 мск возгорание удалось локализовать на площади 70 тысяч м², на 40 тысячах м² обрушилась крыша. По данным МЧС, пострадавших нет.
- Предварительной причиной пожара собеседники ТАСС в оперативных службах назвали неисправность проводки, рассматривалась также версия поджога. По данным агентства, пожарная сигнализация на складе была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания.
- В Wildberries заявили, что пожар начался в 7:20 мск. К этому времени на складе находилось 1200 человек, «после срабатывания сигнализации их эвакуировали». Товары, размещенные в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам выплатят компенсации, отметили в компании.
- По предварительной оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей.
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Пора вводить внешнее управление😂😂😂
Новости завтра -Бакальчук на 2 месяца в СИЗО, Wildberries передается Росимуществу.
управление сгоревшим складом?
Всё из-за того, что предприятие не было национализированно.
Нужно как минимум ставить одного из детей Кадырова во главу Wildberries.
А Бакальчук отправить на родину, в северную Корею?
Почему же я не удивлен, что здание не соответствует, но работает. Хорошо на лапу кто-то получил. Пиздец.
Не проще тогда было дать на лапу и получить разрешение на ввод в эксплуатацию?
Мне кажется, это немного не так. Там даётся определённый период на получение всех документов и получение свидетельства о регистрации.
А так как они собственники, и запрета тоже нет.
Все было в процессе, но нагнут по полной.
Но работали же, и всех всё устраивало, и никто ничего не замечал. 122км² незаметного склада.
Да, Вячеслав Захаров? )))
Почитай про квадратные километры лучше -)
122км² - это 11 на 11 км. Это 1/20 площади внутри МКАДа. Склад явно поменьше.
Лол, самый большой склад самого большого маркетплейса работает "без разрешения", но надзорные органы конечно не виноваты, они же не должны ни за чем следить
.
Вот и не выплатят страховку им. Пока вайлдбериз 🫣
"На этом складе ничего не происходит! Расходитесь! Здесь не на что смотреть!"
Почему у прокуратуры не возникает вопросов к гостройнадзору, какого хуя тогда они работали без разрешения
.
Вопросы уже есть, а тот кто будет отвечать наверняка уже вылетел куда нибудь на Кипр, просто совпало конечно же
Ништяк в Госстройнадзоре подстраховались. Осталось только понять, как такой огромный склад работал, а в Госстройнадзоре в потолок плевали.
Как обычно, коррупция. First Time что-ли?
Не страшно, покупатели и продавцы за все заплатят.
Для госпожи бакальчук 10млрд руб сумма небольшая
Госпожи, с большой буквы пишется вообще-то
Фотки дыма впечатляют.
Наглядное подтверждение теории о том, что при ядерном взрыве над городом сгорит нахрен всё и наступит ядерная зима.
не, ядерный взрыв переоценен, у него атакующая сила низкая, куда круче бомбордировщики с зажигательными авиабомбами, как было в Токио
Только страховку они не получат, так как здание не было введено в строй.
Кто не получит? Wb или продавцы? Как продавец может повлиять на каком именно складе будет лежать его товар? Никак.
Сначала Озон горел,теперь WB, может мы что то не знаем?
Ваши предложения😎
Око за око
сберу и яндексу приготовиться?
Никаких предположений, коррупция и распиздяйство.
.
чего не сделаешь ради создания рабочих мест.
Да и не было склада никакого!
Не не не. Пиздец в том, что сигналу выключили из-за ложных срабатываний. То есть вызывать спеца и поправить это нахуй. Ебанутые просто на голову
в этой стране коробку на тысячи м2 построить и работать можно где и как попало без разрешений, а за носки на хуях в экстремисты и по этапу на сво
Оплатит вся страна, всё в порядке.
какая именно страна?
Кириешки с дымком заказывали?
С такими бумагами они не должны были работать без разрешения.
У страховой сегодня праздник )))