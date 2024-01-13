Торговля
Артур Томилко

В Госстройнадзоре заявили, что склад Wildberries в Шушарах не получал разрешение на ввод в эксплуатацию Статьи редакции

По предварительной оценке страховщиков, ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей.

Фото «РИА Новости» 
  • В 2022 году году здание получило заключение о соответствии, но дальнейшей сертификации не проводилось, сообщил врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров. «С такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — добавил он.
  • Утром 13 января 2024 года на складе Wildberries в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом начался пожар. К 11:15 мск возгорание удалось локализовать на площади 70 тысяч м², на 40 тысячах м² обрушилась крыша. По данным МЧС, пострадавших нет.
  • Предварительной причиной пожара собеседники ТАСС в оперативных службах назвали неисправность проводки, рассматривалась также версия поджога. По данным агентства, пожарная сигнализация на складе была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания.
  • В Wildberries заявили, что пожар начался в 7:20 мск. К этому времени на складе находилось 1200 человек, «после срабатывания сигнализации их эвакуировали». Товары, размещенные в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам выплатят компенсации, отметили в компании.
  • По предварительной оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей.

#новости #wildberries

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56 комментариев
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 Thom322

Пора вводить внешнее управление😂😂😂

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Васисуалий Лоханкин

Новости завтра -Бакальчук на 2 месяца в СИЗО, Wildberries передается Росимуществу.

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3 комментария
leo krich

управление сгоревшим складом?

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Владимир Егоров

Всё из-за того, что предприятие не было национализированно.
Нужно как минимум ставить одного из детей Кадырова во главу Wildberries.

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Бинарный Ёж

А Бакальчук отправить на родину, в северную Корею?

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1 комментарий
sasha supertouch

Почему же я не удивлен, что здание не соответствует, но работает. Хорошо на лапу кто-то получил. Пиздец.

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Ivan Mart

Не проще тогда было дать на лапу и получить разрешение на ввод в эксплуатацию?

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2 комментария
S.Capusta

Мне кажется, это немного не так. Там даётся определённый период на получение всех документов и получение свидетельства о регистрации.
А так как они собственники, и запрета тоже нет.
Все было в процессе, но нагнут по полной.

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2 комментария
Невероятный Блондин
Вячеслав Захаров. «С такими бумагами они не должны были работать без разрешения»

Но работали же, и всех всё устраивало, и никто ничего не замечал. 122км² незаметного склада.
Да, Вячеслав Захаров? )))

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Я сказал свое имя машине

Почитай про квадратные километры лучше -)

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1 комментарий
Разработка Телеграм-ботов

122км² - это 11 на 11 км. Это 1/20 площади внутри МКАДа. Склад явно поменьше.

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Qnoc

Лол, самый большой склад самого большого маркетплейса работает "без разрешения", но надзорные органы конечно не виноваты, они же не должны ни за чем следить

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Abnatop Sky
но надзорные органы конечно не виноваты, они же не должны ни за чем

.

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1 комментарий
Михаил Баженов

Вот и не выплатят страховку им. Пока вайлдбериз 🫣

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Главный по ВЦ

"На этом складе ничего не происходит! Расходитесь! Здесь не на что смотреть!"

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Flame Host

Почему у прокуратуры не возникает вопросов к гостройнадзору, какого хуя тогда они работали без разрешения

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Abnatop Sky
Почему у прокуратуры не возникает вопросов к гостройнадзору, какого хуя

.

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Главный по ВЦ

Вопросы уже есть, а тот кто будет отвечать наверняка уже вылетел куда нибудь на Кипр, просто совпало конечно же

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Вася Пражкин

Ништяк в Госстройнадзоре подстраховались. Осталось только понять, как такой огромный склад работал, а в Госстройнадзоре в потолок плевали.

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Главный по ВЦ

Как обычно, коррупция. First Time что-ли?

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Юрист Королёв Дмитрий

Не страшно, покупатели и продавцы за все заплатят.

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Flame Host

Для госпожи бакальчук 10млрд руб сумма небольшая

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Алеоп

Госпожи, с большой буквы пишется вообще-то

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3 комментария
Кочегар Бакланов

Фотки дыма впечатляют.
Наглядное подтверждение теории о том, что при ядерном взрыве над городом сгорит нахрен всё и наступит ядерная зима.

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Тарас Перещук

не, ядерный взрыв переоценен, у него атакующая сила низкая, куда круче бомбордировщики с зажигательными авиабомбами, как было в Токио

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1 комментарий
LR VL

Только страховку они не получат, так как здание не было введено в строй.

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Главный по ВЦ

Кто не получит? Wb или продавцы? Как продавец может повлиять на каком именно складе будет лежать его товар? Никак.

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dfgfhdx

Сначала Озон горел,теперь WB, может мы что то не знаем?
Ваши предложения😎

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Евгений Гагарин

Око за око

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1 комментарий
Иван

сберу и яндексу приготовиться?

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1 комментарий
Главный по ВЦ

Никаких предположений, коррупция и распиздяйство.

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Abnatop Sky
В Госстройнадзоре заявили, что склад Wildberries в Шушарах не получал разрешение на ввод в эксплуатацию

.

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Иван

чего не сделаешь ради создания рабочих мест.

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Андрей Шевчук

Да и не было склада никакого!

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Чех в чешках

Не не не. Пиздец в том, что сигналу выключили из-за ложных срабатываний. То есть вызывать спеца и поправить это нахуй. Ебанутые просто на голову

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неформат

в этой стране коробку на тысячи м2 построить и работать можно где и как попало без разрешений, а за носки на хуях в экстремисты и по этапу на сво

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Вадим Д.

Оплатит вся страна, всё в порядке.

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Хозяин

какая именно страна?

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Andrei M

Кириешки с дымком заказывали?

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Александр Жариков

С такими бумагами они не должны были работать без разрешения.
У страховой сегодня праздник )))

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53 комментария
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