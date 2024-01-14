Wildberries начнёт выплачивать компенсации пострадавшим от пожара продавцам с 15 января 2024 года Статьи редакции
А «в течение двух недель» в Санкт-Петербурге заработает новый сортировочный центр маркетплейса.
- Размер компенсаций посчитают так, как если бы товар был продан 13 января 2024 года, сообщили в Wildberries. Для установления точного размера выплат компания сверит данные электронных учётных систем и проведёт осмотр склада после допуска МЧС. Производить их будут частями, начиная с 15 января.
- Чтобы снизить нагрузку на действующий склад «Уткина заводь», «в течение двух недель» Wildberries запустит новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге. Это позволит быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товаров, говорят в маркетплейсе. Точную дату открытия и адрес центра сообщат отдельно.
- Утром 13 января 2024 года на складе Wildberries в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом начался пожар. Его общая площадь — 122 тысячи м². Возгорание удалось локализовать на 70 тысячах м². По данным МЧС, пострадавших нет.
- Маркетплейс заявил, что скроет с витрины, размещённые в Шушарах товары, а также вернёт покупателям деньги за утраченные товары и компенсирует потери продавцам.
- После этого врио начальника Госстройнадзора сообщил, что компания не получала разрешение на ввод склада в эксплуатацию, у здания было только заключение о соотвествии. Опрошенные Forbes юристы полагают, что в отсутствие разрешения Wildberries вряд ли мог полностью застраховать объект. При этом по предварительной оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара мог превысить 10 млрд рублей.
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Скажут что выплаты будут и пройдут они частями, в период до 38 года. Вот ваш первый транш в 1000 фублей
А если ещё оштрафовать продавцов за хранение пожароопасных товаров, можно и в плюс выйти.
На всех
.
А помните, они вводили какую-то внутреннюю валюту? Могут в ней полностью со всеми рассчитаться. А что не так, про деньги же никто не говорил.
Хейтеры, ваш выход. Какая вам разница, что обсырать, а уж такого «любимчика» как WB - святое дело. Жгите, мочите и т. д.
А что, хвалить их за то что они и так должны делать? Молиться на эту говноконтору?
Заинтересованному троллю ничего не объяснить.
Так же Wildberries сообщили что 13 января 2024 года у них проводилась праздничная распродажа со скидками до 80% в которой участвовали все продавцы. Прочитать о ней можно в договоре на 115 странице.
То есть продавец еще и за доставку заплатит 😅😅😅
За возврат и утилизацию
Свежо предание. Компенсации получат "достойнейшие", кто не получил ни одного штрафа? То есть никто.
Но будем надеяться на лучшее, хотя иб годами доказывал что может только хуже делать.
Не надо сгущать краски. Компенсацию начислят всем.
А потом штрафануть за то что товар горючий у продавца. 10 лярдов раскинуть на каждого и вопрос закрыт.
Ну вы поняли
По 100 руб дадут и скажут - сами виноваты, что не застраховали и не сняли на видео заранее свои товары