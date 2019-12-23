Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
75

Сервис Litnet начал сдавать электронные книги в аренду Материал редакции

В «Литресе» считают модель аренды книг менее выгодной для издателей, чем продажу.

0 Обсудить
В закладки

Российский онлайн-сервис для чтения книг Litnet начал сдавать электронные книги в аренду, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Litnet будет предоставлять доступ к электронной версии книг из сегмента самиздата на пять дней за полцены, объясняет сооснователь сервиса Сергей Грушко. За год тестирования услуги объём проката книг достиг 10% от продаж всех завершённых книг в сервисе.

Аренду книг в 2020 году запустят и другие онлайн-бибилиотеки, считают в Litnet. Такая модель дистрибуции станет одним из драйверов рынка самиздата, заявили в компании. Сервис ведёт переговоры с несколькими российскими издательствами для расширения модели аренды на другие сегменты — продажи от издателей уже запустили в испанской версии Litnet.

У издателей накапливаются книги, которые уже один-два года на рынке. Потенциал продаж по полной цене у таких книг ниже, чем через прокат.

представитель Litnet

Рынок самиздата по итогам 2019 года достигнет 1 млрд рублей, рассказал изданию представитель Litnet.

Другой российский сервис Bookmate запустил в Нидерландах отдельное приложение Everybook для аренды и продажи электронных книг. Компания тестирует приложение два месяца. Подробности проекта не раскрываются. «Это тестовый рынок, хотя он сопровождается мощнейшей поддержкой местных издательств», — заявил гендиректор Bookmate Андрей Баев.

В «Литресе» заявили, что подписка перспективнее аренды — для издателей аренда менее выгодна.

Сама по себе модель аренды интересна, так как стимулирует пользователя читать. Однако у Litnet аренда распространяется на ассортимент, который уже снизил свой потенциал в основной модели, кроме того, она доступна всего на пять дней, тогда как на чтение одной книги у пользователя в среднем уходит 10–14 дней.

Сергей Анурьев
гендиректор «Литрес»

#новость #книги

Торговля
Подписаться
Подписан
Отписаться
1 декабря стартовала маркировка одежды, шин, духов и фотокамер: разбираемся без паники
К 2024 году обяжут маркировать все товары, чтобы было меньше контрафакта и больше налогов. Но прямо сейчас нужно знать, как быть с отдельными группами, особенно стоит напрячься импортерам и продавцам обуви — дедлайн уже 29 февраля.
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043d\u0438\u0433\u0438"], "comments": 0, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 98574, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Dec 2019 09:21:55 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru
П А Ч К А ²³
подписка на мужскую одежду первой необходимости
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 98574, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/98574\/get","add":"\/comments\/98574\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/98574"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199122, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписаться
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: технологические и потребительские тренды, интервью с руководителем «Яндекс.Лавки» и претензии Rambler
Обсуждаемые материалы и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
Selectel
Подписаться
Подписан
Отписаться
Как развить креативность: четыре способа и один бонус
Итак, креативность — способность творчески и с элементами новизны решать задачи. Новизна заключается в неожиданном или …
0
Орта
Подписаться
Подписан
Отписаться
Какими бывают коммуникации?
Для подготовки материала использован учебник «Связи с общественностью», авторами которого выступили эксперты КГ «Орта»,…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Mikhail Lazarev
за день
А Okko - это кинотеатр, который входит в Rambler Group, который отжимает nginx и подает в суд на twitch?
Онлайн-кинотеатр Okko запустит платформу для просмотра фильмов и сериалов в вертикальном формате
Виталий Воробьев
за неделю
Подключаете к автопарку?
Я нашел способ отследить всех водителей «Ситимобила»
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Alex Somoff

Опыт создания и вывода товара…

Egoro Bu

Космический корабль Starliner…

Артём Малышев

Премия Рунета-2019: честно или…

Andre Kisennger

Космический корабль Starliner…

Andrei Kiladze

Опыт создания и вывода товара…

Олег Ивахнов

Тепло, забота и хайтек: что…

Женя Соха

Среди подростков в США стала…

Vl Al

Тепло, забота и хайтек: что…

Олег Ивахнов

Тепло, забота и хайтек: что…

Andre Kisennger

Космический корабль Starliner…

Макс Довольный

Портрет пользователей…

Vl Al

Тепло, забота и хайтек: что…

Homo Sapiens

«Райффайзенбанк» не выплатил…

Askar Gabdulatzyanov

Японская Round One откроет свой…

Хорев Андрей

Космический корабль Starliner…

Deepa balaji

Как получить студенческую визу…

Олег Ивахнов

Тепло, забота и хайтек: что…

Олег Кобызев

О собеседовании в Amazon: какие…

Vl Al

Тепло, забота и хайтек: что…

Mikhail Bobko

Космический корабль Starliner…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }