В «Литресе» считают модель аренды книг менее выгодной для издателей, чем продажу.

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Российский онлайн-сервис для чтения книг Litnet начал сдавать электронные книги в аренду, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Litnet будет предоставлять доступ к электронной версии книг из сегмента самиздата на пять дней за полцены, объясняет сооснователь сервиса Сергей Грушко. За год тестирования услуги объём проката книг достиг 10% от продаж всех завершённых книг в сервисе.

Аренду книг в 2020 году запустят и другие онлайн-бибилиотеки, считают в Litnet. Такая модель дистрибуции станет одним из драйверов рынка самиздата, заявили в компании. Сервис ведёт переговоры с несколькими российскими издательствами для расширения модели аренды на другие сегменты — продажи от издателей уже запустили в испанской версии Litnet.

У издателей накапливаются книги, которые уже один-два года на рынке. Потенциал продаж по полной цене у таких книг ниже, чем через прокат. представитель Litnet

Рынок самиздата по итогам 2019 года достигнет 1 млрд рублей, рассказал изданию представитель Litnet.

Другой российский сервис Bookmate запустил в Нидерландах отдельное приложение Everybook для аренды и продажи электронных книг. Компания тестирует приложение два месяца. Подробности проекта не раскрываются. «Это тестовый рынок, хотя он сопровождается мощнейшей поддержкой местных издательств», — заявил гендиректор Bookmate Андрей Баев.

В «Литресе» заявили, что подписка перспективнее аренды — для издателей аренда менее выгодна.