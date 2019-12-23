Взгляд традиционного производителя на фудтех-стартапы

Расшифровка выступления из школы инвестиций в фудтех United Investors.

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Рассказывает Андрей Зюзин, генеральный директор «Эфко Инновации», генеральный партнёр фонда Fuel for Growth.

Основное направление деятельности фонда — поиск прорывных технологических решений в области FoodTech, анализ, инвестирование в стартапы. Якорный инвестор и ключевой партнёр фонда — один из крупнейших российских агрохолдингов ГК «Эфко».

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О группе «Эфко»

В начале презентации я бы хотел немного рассказать о группе компаний «Эфко». «Эфко» основана в 1992 году и сегодня входит в тройку крупнейших агропромышленных компаний Евразийского экономического союза. Флагманские продукты компании — это, прежде всего, знаменитый бренд «Слобода» (майонез, йогурт, подсолнечное масло), а также оливковое масло Altero.

В b2b-направлении «Эфко» является лидером по производству маргаринов и жиров специального назначения для кондитерской и хлебопекарной промышленности. Производственные мощности «Эфко» расположены на 16 заводах. Самый большой из них находится в посёлке Алексеевка Белгородской области.

Есть также заводы в Ногинске Московской области, производственные площадки в Воронежской, Свердловской областях, в Краснодарском крае и Казахстане.

Выручка компании по итогам 2018 года составила почти $2 млрд. «Эфко» входит в тройку наиболее крупных частных компаний Российской Федерации, здесь работают 17 000 специалистов.

Компания владеет единственным в стране глубоководным морским терминалом по перевалке растительных масел в порту Тамань, что позволяет ей быть крупнейшим оператором экспортно-импортных операций на отечественном рынке масел. «Эфко» экспортирует продукцию в 50 стран мира.

Инновации — это часть философии нашего бизнеса, одно из стратегических направлений развития «Эфко». Во многом именно собственные инновационные проекты позволили компании занять ведущее положение в различных направлениях бизнеса: в области переработки сырья, производства высокотехнологичных жиров и брендовой продукции.

В настоящий момент помимо центров прикладных исследований в дивизионах группы компаний работой с прорывными технологиями занимаются в «Эфко Инновации», в ИЦ «Бирюч» и через деятельность венчурного фонда Fuel4Growth. Сейчас расскажу об особенностях работы каждого из перечисленных участников общей корпоративной инновационной экосистемы ГК «Эфко».

«Эфко Инновации»

«Эфко Инновации» со штаб-квартирой в «Сколково» является единой точкой входа для всех участников инновационного сообщества: стартапы, ученые, инвесторы, институты инновационного развития и прочее.

Компания занимается поиском, отбором и экспертизой инновационных технологий, которые помогут ГК «Эфко» развивать как основной бизнес, так и расширить его границы.

Инновационный центр «Бирюч»

Инновационный центр «Бирюч» расположен в в Белгородской области, здесь работают над собственными разработками преимущественно в области биотехнологий (есть также проекты в области новой энергетики).

Инновационный центр «Бирюч» создан для формирования новых «точек роста» ГК «Эфко». Команда специалистов проводит научно-исследовательские изыскания в таких перспективных областях, как пищевые и кормовые биотехнологии, кормовые продукты для сельскохозяйственных животных, олеохимия и другие.

По собственным разработкам реализуется целый ряд инновационных проектов, например, создание производства фосфолипазы и других ферментных препаратов для пищевой промышленности.

Венчурный фонд Fuel For Growth

Корпоративный венчурный фонд Fuel For Growth зарегистрирован в сентябре 2019 года. Фокус фонда сосредоточен преимущественно на инвестициях в фудтех. В первую очередь речь идёт о проектах, способных глобально изменить индустрию питания, ориентированных на популяризацию здорового образа жизни, сохранение экологического баланса и укрепление продовольственной безопасности.

Основные критерии отбора стартапов – наличие прототипа продукта и сильная команда, способная реализовывать амбициозные планы с большим потенциалом для масштабирования.

География инвестиций фонда не ограничена; уже сейчас на рассмотрении находится около десятка зарубежных проектов, первые сделки планируются уже к концу 2019 года.

Объём Fuel For Growth составляет $50 млн. Ключевой партнер и якорный инвестор – это ГК «Эфко».

Место FoodTech в отраслевой цепочке

Классическая цепочка агропромышленного комплекса, от грядки до потребителя, представлена двумя глобальными блоками, первый из которых можно условно отнести:

Upstream – всё, что касается разработок, поиску новых высокотехнологичных решений.

Downstream – процессы, приближающие продукт непосредственно к потребителю.

Пожалуй, особенность FoodTech заключается в участии на каждом этапе этой цепочки. В Downstream — это биотехнологии в сельском хозяйстве, ПО для управления с/х предприятиями, сельскохозяйственная робототехника и оборудование, биоэнергетика и биоматериалы, инновационные сельскохозяйственные технологии, маркетплейсы для агробизнеса.

А в Upstream – Fast-casual, рестораны и розничная торговля, онлайн-рестораны, электронные продуктовые супермаркеты и так далее. И основные изменения, которые влияют на глобальный рынок пищевой индустрии, происходят именно в FoodTech.

Эксперты предсказывают, что к 2030 году ...

В качестве основного аргумента в пользу необратимых перемен, к которым должно быть готово человечество, эксперты и футурологи апеллируют к увеличению населения Земли до 10 млрд (к 2030 году), что очевидно приведет к нехватке продуктов питания и голоду.

Вместе с тем, уже в настоящее время 800 млн людей в мире недоедают, а 680 млн страдают ожирением. Парадоксальное явление. Однако тенденции таковы, что рынок молочной продукции может сократится на 90%, рынок производства мясного фарша – на 70%, а филе – на 30%.

Производство коровьего коллагена и кожи – на 90%. Спрос на продукцию, связанную с крупным рогатым скотом, сократится на 70%. Пострадают все участники традиционной цепочки создания стоимости.

Новая концепция производства продуктов питания поможет изменить экологическую ситуацию. Так, например, выбросы парниковых газов могут сократиться на 45%.

Кроме того, новые технологии позволят создавать более функциональные по питательному составу и более доступные продукты. По сути, современная индустриальная система производства будет заменена новой – продукты будут производиться как ПО (Food-as-Software concept).

Ключевые технологические тренды в FoodTech

Векторы развития современного FoodTech, на которые стоит ориентироваться как инвесторам, так и стартапам, обусловлены, в первую очередь, биотехнологическими вызовами.

Первый — это повышение эффективности животноводства – увеличение показателей надоя, улучшение питательного состава корма КРС и производимых продуктов, а также повышение эффективности ухода за животными и контроля их здоровья, автоматизация ферм.

Наиболее перспективными направлениями являются разработка штаммов для синтеза пищевых ингредиентов и ферментирование готовой продукции.

Второй вызов, это селекция с/х культур. Повышение содержания нутриентов, новые органические удобрения, способы защиты и хранения с/х культур, и, как следствие, повышение выхода продукции.

С каким бы скепсисом мы бы не относились с генной селекции и редактированию генома – это еще один из перспективных трендов FoodTech.

Мы говорим о необходимости выведения тех сортов, которые будут резистентны к болезням, климатическим катаклизмам, и другим неблагоприятным факторам, которые были есть и будут в сельском хозяйстве. Также в этом контексте перспективными будут новые решения в сфере анализа данных и предсказание для нужд сельского хозяйства (температура, осадки и др.).

Третье, это – тема альтернативных источников белка. Речь идёт о разработке новых способов повышения содержания белка в рационе человека, удешевление стоимости получения белка. Современные предпочтения потребителей, основанные на возрастающей популярности ЗОЖ, диктуют производителям свои требования к качеству рациона питания.

В этом направлении в первую очередь стоит отметить генные и клеточные технологии – клеточное мясо, рыба, молочный белок. Уже сейчас мы можем свободно попробовать альтернативное мясо Impossible Foods и Beyond Meat в котором, к слову, нет антибиотиков в отличие от выращенного традиционным способом.

Как сказал Патрик Браун: «В отличие от коровы мы совершенствуемся в производстве молока каждый день». Благодаря этому процессу совершенствования, у нас сегодня есть такие продукты, в которые 20 лет назад трудно было поверить.

Основной ингредиент «мяса» Beyond Meat – это гороховый белок, а «кровь» – свекольный сок. Технология Impossible Foods позволяет производить и «мясо», и «кровь» из белка сои. Заменой гемоглобину – белку, который переносит кислород и придает красный цвет крови и мясу, стал легемоглобин – родственный человеческому белок сои.

Также к вопросу об эффективности – растительное молоко обладает несколькими преимуществами: содержание белка в десятки раз выше. При этом стоимость производства белка – ниже, а экологический след и затраты природных ресурсов – меньше. И уже сегодня серьезно конкурируют с традиционным молоком – соевое, рисовое, овсяное.

Далее следует упомянуть создание новых продуктов для «Зеленой полки» и специализированного питания. Создание новых пищевых продуктов с пониженным содержанием сахара, улучшенным нутриентным составом, без аллергенов (глютена, лактозы и пр.).

Одна из прогрессивных тенденций – это персонализированное питание. Уже сегодня есть, например, израильский стартап «Дей ту» (Day Two), который анализирует микробиом, позволяя определить индивидуальный список продуктов, которые тому или иному человеку есть вовсе не нужно.

Очевидно, что благодаря рациону, подобранному в соответствии с нашими потребностями, мы будем себя лучше чувствовать, будем здоровее. Для разработки такого рациона необходимо по меньшей мере два набора данных.

Первый – это геном, то есть прочитанная и расшифрованная последовательность нашей ДНК. Это позволит узнать самое важное – информацию о нашем метаболизме, как работает наша пищеварительная система и обменные процессы.

Вторая часть, которая будет нужна – это анализ микробиома, так называемый «второй мозг». Такие данные позволят проанализировать, что именно нам нужно есть, чтобы оставаться здоровыми и бодрыми.

Развитие этого направления требует совершенствования технологий генетического анализа, прикладных исследований микробиома, а также необходимы фундаментальные диетологические исследования совместно с генетиками.

И, наконец, один самых, пожалуй, важных вызовов – это оптимизация контроля качества продуктов питания. Создание функциональной упаковки, контроль логистики и дистрибуции, оптимизация процессов «от фермы до стола потребителя» для поставок наиболее свежих и качественных продуктов.

В этом направлении наиболее перспективными можно назвать технологии цифровизации логистики, контроля сроков годности продуктов, а также развитие альтернативных каналов дистрибуции. Так, например, уже сейчас очевидно, что будущее за биоразлагаемой, съедобной упаковкой.

Пример: инвестиционная среда Израиля

Самый большой объем инвестирования ($70 млн) по итогам 2017 года получили «умные» фермы. Все разработки, связанные с сенсорами, сбором и анализом данных, технологиями связи, а также с дронами и робототехникой. Всё это направлено на развитие технологий точного земледелия, помощь индустриальному сельскому хозяйству.

В стране доведено до образцовых состояний всё, что связано с интернетом вещей, когда коровье молоко разделяется сразу в сепараторе – то, которое идёт на потребление людям в качестве питьевого молока и то, которое идёт, например, на изготовление сыра. На российских фермах пока даже не думают об этом.

Инвестиционный FoodTech-ландшафт – цифры и факты

По данным PitchBook (период инвестиций 2018-2019, вертикаль FoodTech) объем инвестиций в России составил $28,8 млн. В то время как мировой объем продемонстрировал цифру $73 млрд.

Стоит отметить, что основная доля стартапов-единорогов приходится на технологии, связанные ИТ-решениями – электронная торговля, доставка, ресторанные технологии. Наименьшее количество стартапов-единорогов отмечено в сельско-хозяйственной отрасли, несмотря на большую ёмкость и перспективность рынка.

По количеству сделок в тройку лидеров вошли ресторанные площадки, продуктовые онлайн-магазины, а также технологии для In-Store розничной и ресторанной торговли. Что, в принципе, объяснимо. Так как новый пищевой продукт труднее «запустить» не только с точки зрения технологий, но и действующего законодательства.

Вслед за ИТ-решениями большие инвестиции к себе начинают привлекать биотехнологические стартапы – биотехнологии в сельском хозяйстве, производство новых ингредиентов и продуктов (источники белка, растительные альтернативы, клеточные технологии), генные технологии, применение ИТ-технологий в сфере обработки больших данных, ИИ.

Ожидается, что к концу 2019 суммарные инвестиции достигнут $1,1 млрд.

Первое поколение FoodTech стартапов привлекло 3,7 млн евро инвестиций в 5 главных онлайн-платформ доставки за последние 5 лет и окупились семикратно (Delivery Hero, Just Eat, Deliveroo и другие). Но новое поколение FoodTech стартапов уже набирает обороты – только за последний год инвестиции выросли на 36%, а за последние 5 лет проинвестировано 5,3 млн евро.

Если говорить о направлениях, в области которых происходит наибольшее движение, то это стартапы в секторе культивирования с/х культур и производства функциональных ингредиентов и новых продуктов. Именно они начинают привлекать все больше инвестиций.

Фокус венчурного капитала начинает смещаться с онлайн-платформ доставки в более технологичные секторы. Стоит упомянуть такие, например, перспективные стартапы как Indigo, Aliro, Protix.

Примеры стартапов, разрабатывающих продукты питания на растительной основе

Растительный рынок мяса расширяется. С марта 2016 года по март 2019 года продажи этого принципиально нового продукта выросли на 42%, до $888 млн долларов.

Euromonitor прогнозирует, что рынок заменителей мяса на растительной основе к 2023 году достигнет $2,5 млрд. Отзывы о продукте положительные – 80% намерены заменить мясо в диете, полностью или частично, растительными альтернативами в будущем.

Стоит отметить, что львиная доля потребителей растительного мяса, это не веганы и вегетарианцы, а обычные люди, которые хотят разнообразить свой рацион, опробовать что-то новое.

В качестве примеров можно привести следующие проекты:

Компания JUST Inc. – разработчик растительной альтернативы яйцам. Основана в 2011 году, в настоящий момент привлекла $372 млн.

Hu Kitchen – ресторан-магазин премиальных снеков на растительной основе без сои, глютена и добавленного сахара. В апреле 2019 в проект инвестировала корпорация Mondelez, сумма сделки не раскрывается.



В мае 2019 г. прошло первичное размещение на бирже (IPO) компании Beyond Meat в объеме $241 млн, это наиболее успешное IPO в США за последние 10 лет – с момента кризиса 2008 г. К концу первого дня торгов котировки выросли сразу на 163%.



К слову, на производстве «Эфко» проводилось слепое тестирование кексов, приготовленных с использованием традиционных яиц и порошковых. Любопытно, что дегустаторы отметили, что кексы с «растительным яйцом» вкуснее.

Безусловно, в использовании принципиально новых ингредиентов для продуктов питания есть свои нюансы. Так, например, в соответствии с существующими российскими ГОСТами, майонез, произведенный с растительным порошком, не может называться майонезом, а только майонезным соусом.

Также необходимо учитывать сложности на этапе замены ингредиентов, связанные с соблюдением текстуры и консистенции. Например, для продуктов ЗОЖ, которые не содержат сахар. Сладость мы можем заменить стевией, а вот текстуру, которую дает классический сахар, придется заменять пищевыми волокнами или другими ингредиентами. Иначе привычная консистенция будет нарушена.

Примеры стартапов, разрабатывающих синтетические биологические продукты

Есть основания полагать, что синтетическая биология станет причиной следующей промышленной революции. В такие технологии уже проинвестировали Эрик Шмидт (Google), Питер Тиль (PayPal), Винод Хосла (Sun Microsystems), Марк Андреессен (Netscape), Джерри Янг (Yahoo!), Билл Гейтс (Microsoft), Брайан Джонсон (Venmo), и Макс Левчин (PayPal).

В пищевых технологиях синтетическая биология применяется в основном для разработки клеточных линий для синтеза продуктов – белков, жиров, углеводов, а также разработки новых белков. Например, в августе 2019 стартап BlueNalu, разрабатывающий морепродукты на основе культур клеток – получил $ 20 млн от венчурных фондов.

Также в качестве примеров можно привести следующие компании и проекты:

Cubiq Foods – разработчик культур клеток, синтезирующих омега-3-жирные кислоты. Компания была куплена в начале 2019 года за $13,63 млн.

Aleph Farms комбинирует клеточные биологии с 3D-печатью для создания реалистичного этичного стейка. В мае 2019 компания получила $12 млн инвестиций.



Примеры стартапов, разрабатывающих инновационные решения в упаковке

Рост популярности онлайн покупок спровоцировал огромное количество мусора – упаковка и одноразовая посуда. Продажи Amazon Prime в 2017 году составили более 5 млрд упаковок, большинство которых, произведено из синтетических плохо разлагаемых материалов.

В ряде стран уже запрещена тара из пенополистирола, так как срок её распада может превышать 500 лет.

Компания McDonald’s объявила о радикальном шаге — к 2025 году вся упаковка в заведениях фаст-фуд гиганта будет произведена из переработанных материалов, и в каждой точке расположатся пункты переработки мусора. Несколько примеров по решениям в секторе био-упаковки:

Apeel Biosciences разрабатывает упаковку из пищевых отходов, на начало 2019 года общие инвестиции в компанию составили $110 млн.

Skipping Rocks Lab создает съедобную упаковку на основе водорослей, технология находится на стадии разработки. На сегодняшний день компания получила $1 млн инвестиций.

NatureWorks специализировалась на разработке инновационных биоразлагаемых полимерных материалов на основе растений. Компания была продана PTT Global Chemical в 2012 году за $150 млн.

Искусственный интеллект

Здесь можно упомянуть израильский стартап Revuze, который создал простой в применении алгоритм быстрой обратной связи с заказчиком. Что позволяет без особенных технических усилий получать отклик потребителя на тот или иной продукт.

Tastewise — очень интересный израильский проект, разработанный выходцем из Google. Речь идёт о предсказательной аналитике по отзывам потребителей в социальных сетях. Система позволяет с трёхмесячным, четырёхмесячным опережением предсказать некий тренд, который потенциально перейдет в мейнстрим.

Примеры стартапов, разрабатывающих решения для персонального питания

Тема персонализированного питания новой не выглядит. Однако привлекает серьезный инвестиционной интерес. Среди активных участников в этом поле – это Day Two, израильский стартап, который привлёк $31 млн.

Есть еще Viome и uBiome, Atlas, который проводит тесты (и анализ микробиоты, и генетические тесты), которые позволяют вам сказать, какой у вас будет профиль питания. Тенденция персонализации однозначно весьма перспективна.

Примеры стартапов, разрабатывающих решения IoT/блокчейном для упаковки

Такое решение можно назвать комплексным, направленным на мониторинг состояния и увеличение срока годности продуктов питания. Среди подобных проектов можно упомянуть следующие:

Syxthsense — разработчик передовых сенсорных технологических решений, предназначенных в том числе для использования в упаковке. В сентябре 2019 года компания была приобретена международной инженерной компанией, сумма сделки не разглашается.

Cryptocycle — платформа, для разработки блокчейн-решений для циклической экономики. Решение Reward4Waste позволяет покупателю возвращать упаковку производителю напрямую и получать за это вознаграждение.



Water.IO — производитель и разработчик интеллектуальных упаковочных систем, для продуктов питания и напитков. Система компании использует возможности IoT с помощью одноразовых сенсоров в «умных крышках» упаковок. Она интегрирована с мобильным приложением, которое отслеживает состояние обезвоживания у потребителей и предупреждает их о том, что нужно выпить воды. В октябре 2018 года компанию оценивали в $12 млн. Однако стоит отметить, что «умная крышка» пока стоит дороже, чем ёмкость с содержимым.