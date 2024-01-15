«Яндекс Лавка» перезапустила франшизу на дарксторы, чтобы масштабироваться в регионах Статьи редакции
Тестовый запуск прошёл ещё в 2021 году — в Иркутске.
- «Яндекс Лавка» представила обновлённую партнёрскую программу в конце 2023 года, пишет «Ъ» со ссылкой на материалы «Франшиза.ру». В компании это подтвердили и рассказали, что первые такие склады по франшизе должны открыться в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
- Потенциальный партнёр может купить действующий объект или открыть его с нуля — тогда сервис поможет с подбором помещений и персонала. Площадь даркстора, согласно презентации, должна быть не меньше 250 м². Объём инвестиций в открытие одной точки составит от 2 млн рублей, а паушальный взнос — от 500 тысяч рублей в год.
- Ежемесячный товарооборот одного объекта в «Яндекс Лавке» оценили в 10-15 млн рублей, а роялти составят до 5% от него. Компания считает, что вложения в запуск можно окупить за 1,5 года.
- В Ozon Fresh рассказали, что тестировали модель франшизы в сегменте дарксторов, но действующих планов по её развитию у компании пока нет: она решила «сконцентрироваться на открытии собственных объектов».
- «Яндекс Лавка» уже тестировала франшизу: в 2021 году такие дарксторы открылись в Иркутске, а партнёром стала группа «Янта». В сервисе тогда не раскрыли условия сотрудничества, назвав запуск экспериментом.
- Во «Франшизе.ру» отметили «Ъ», что условия в рамках перезапуска «более лояльные для партнёров» — в частности снижен порог входа по объёму инвестиций.
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Шаг логичный, если бы еще сделали бесплатную доставку и в течении часа то будет огонь! Лично буду пользоваться!
А самокат не за 15 мин ?
Правда он оверпрайс. Хотя и Яндекс наверно тоже
у меня и сама лавка возит ультрабыстро, а вот самик обычно задерживается и везёт дольше 15 минут
Ну фиг знает насчёт стричь лохов нормальный сервис. Я правда у конкурентов в самокате обитаю, но это просто крайне удобно)
Так ХачСерсив захватил Москву 😅
Ну перезапустила и перезапустила. Чо бухтеть-то.
Раскрутили бренд, настало время стричь лохов :)
Хуйня какая-то. Впрочем как и весь Яндекс.
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