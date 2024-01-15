Торговля
Полина Лааксо

«Яндекс Лавка» перезапустила франшизу на дарксторы, чтобы масштабироваться в регионах Статьи редакции

Тестовый запуск прошёл ещё в 2021 году — в Иркутске.

  • «Яндекс Лавка» представила обновлённую партнёрскую программу в конце 2023 года, пишет «Ъ» со ссылкой на материалы «Франшиза.ру». В компании это подтвердили и рассказали, что первые такие склады по франшизе должны открыться в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
  • Потенциальный партнёр может купить действующий объект или открыть его с нуля — тогда сервис поможет с подбором помещений и персонала. Площадь даркстора, согласно презентации, должна быть не меньше 250 м². Объём инвестиций в открытие одной точки составит от 2 млн рублей, а паушальный взнос — от 500 тысяч рублей в год.
  • Ежемесячный товарооборот одного объекта в «Яндекс Лавке» оценили в 10-15 млн рублей, а роялти составят до 5% от него. Компания считает, что вложения в запуск можно окупить за 1,5 года.
  • В Ozon Fresh рассказали, что тестировали модель франшизы в сегменте дарксторов, но действующих планов по её развитию у компании пока нет: она решила «сконцентрироваться на открытии собственных объектов».
Источник фото: «РИА Недвижимость»
  • «Яндекс Лавка» уже тестировала франшизу: в 2021 году такие дарксторы открылись в Иркутске, а партнёром стала группа «Янта». В сервисе тогда не раскрыли условия сотрудничества, назвав запуск экспериментом.
  • Во «Франшизе.ру» отметили «Ъ», что условия в рамках перезапуска «более лояльные для партнёров» — в частности снижен порог входа по объёму инвестиций.

#новости #яндекславка #яндекс

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11 комментариев
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 Ivan Ivanov

Шаг логичный, если бы еще сделали бесплатную доставку и в течении часа то будет огонь! Лично буду пользоваться!

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джага джага

А самокат не за 15 мин ?

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джага джага

Правда он оверпрайс. Хотя и Яндекс наверно тоже

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Полина Лааксо
Автор

у меня и сама лавка возит ультрабыстро, а вот самик обычно задерживается и везёт дольше 15 минут

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Сергей Локотков

Ну фиг знает насчёт стричь лохов нормальный сервис. Я правда у конкурентов в самокате обитаю, но это просто крайне удобно)

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Murat Sirius

Так ХачСерсив захватил Москву 😅

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Слегка Придурковатый

Ну перезапустила и перезапустила. Чо бухтеть-то.

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debil
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Magistr Architecture

Раскрутили бренд, настало время стричь лохов :)

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Невероятный Блондин

Хуйня какая-то. Впрочем как и весь Яндекс.

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Polizist

Test

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