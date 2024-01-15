В 2023 году продажи планшетов в России выросли впервые с 2020-го: по деньгам лидировала Apple, по штукам — Huawei Статьи редакции
Мировая тенденция при этом обратная — рынок таких устройств сокращается.
- По итогам 2023 года в России продали 2,4 млн планшетов на общую сумму 49,8 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные МТС. Годовой прирост составил 30% в денежном выражении и 32% в количественном. По словам представителя МТС, «положительная динамика год к году наблюдается в сегменте впервые с 2020 года».
- В «М.Видео-Эльдорадо», в свою очередь, оценили продажи в стране по итогам года в 2,5 млн устройств, что практически на треть больше, чем в 2022-м.
- Тройка лидеров по количеству проданных планшетов — Huawei (16%), Samsung (13%) и Xiaomi (11%). По суммарной стоимости сбытых устройств лидируют Apple (28%), Samsung (17%) и Huawei (15%). Усилила свои позиции и китайская компания Realme, но её долю не назвали.
- По данным МТС, наибольший прирост в продажах (48% в штуках) получили планшеты стоимостью до 10 тысяч рублей. В «М.Видео-Эльдорадо» также заметили, что чаще всего россияне покупали устройства с экраном более 10 дюймов.
- Опрошенные газетой участники рынка объяснили, что планшеты чаще выбирают на замену ноутбукам: они «во многом повторяют» функции последних, но при этом легче и занимают меньше места. К тому же к ним можно докупить клавиатуру.
- По мнению МТС, спрос на планшеты вырос также потому, что средняя стоимость устройств хоть и незначительно, но снизилась — на 1% (до 20,4 тысячи рублей год к году). Ноутбуки, наоборот, подорожали: в декабре 2023 года, например, их средняя цена в России выросла на 7-10%, подсчитали производитель электроники Fplus и агентство TelecomDaily.
- Аналитик Fplus Артур Махлаюк при этом отмечает: «хорошие продажи в России — это не следование общемировому тренду». По его словам, в «глобальном масштабе» рынок планшетов сокращается, потому что проигрывает смартфонам с большим дисплеем.
124 показа
205 открытий
В моем понимании планшен никак не заменяет ноутбук.
Ноутбук - это устройство для зарабатывания денег.
Планшет - это устройство для выкидывания времени.
Но это только мое мнение.
Денег нет и берут планшеты.. хреново.
так берут те, у кого есть =)
так в рашке яйца подорожали, нищие россияне купили планшет чтоб смотреть фотографии яичницы.
Удобная штука читать статейки, смотреть видосы. Одного на семью нам хватает:)
Одно устройство на несколко человек. Хороший способ гарантированно поссориться.
Всё этот ваш мегамаркет виноват