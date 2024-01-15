ФАС разрешила производителю «Ушастого няня» и Sarma купить производителя средств личной гигиены Ola! Статьи редакции
Ведомство считает, что сделка не приведёт к ограничению конкуренции.
- ФАС сообщила, что согласовала ходатайства АО «Невская Косметика» о покупке 100% голосующих акций АО «Хайдженик» и АО «Олтекс С.А.», а также более 95,74% в уставном капитале ООО «Мосмек Инвест».
- Служба считает, что сделка «не приведёт к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения».
- «Невская косметика» выпускает мыло, средства для стирки, средства для волос и другие товары для дома и личной гигиены. Среди брендов — «Ушастый нянь», «Новый жемчуг», Sarma, «ТипТоп» и прочие.
- «Хайдженик» и «Олтекс С.А.» производят средства женской гигиены, а также подгузники и пелёнки. Бренды — Ola!, TerezaMed, Versia и другие. Производство находится в Московской области, говорится на сайтах компаний.
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Новость-шок: «Ушастый нянь скупил всю парафармацию»!
Нравится буквально всё, что выпускается под брендом "Ушастый Нянь", хорошая химия, для детской одежды правда лучше использовать гель, но порошки и мыло замечательные.
Говорю как опытный "тестировщик" более дорогой корейской химии.
Пожалуй хватит на сегодня интернета
Вот почему бы не назвать компанию ООО «Мосмем Инвест»?
Тогда им пришлось бы делать мемы, а не бытовуху.
Можно делать мемы прям на бытовухе
Ну, поздравляю их, что еще сказать
ну например не поздравлять))
что то ФАС расщедрился прям, теряет позиции
Ушастая Ola