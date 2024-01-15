Торговля
Таня Боброва

ФАС разрешила производителю «Ушастого няня» и Sarma купить производителя средств личной гигиены Ola! Статьи редакции

Ведомство считает, что сделка не приведёт к ограничению конкуренции.

  • ФАС сообщила, что согласовала ходатайства АО «Невская Косметика» о покупке 100% голосующих акций АО «Хайдженик» и АО «Олтекс С.А.», а также более 95,74% в уставном капитале ООО «Мосмек Инвест».
  • Служба считает, что сделка «не приведёт к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения».
  • «Невская косметика» выпускает мыло, средства для стирки, средства для волос и другие товары для дома и личной гигиены. Среди брендов — «Ушастый нянь», «Новый жемчуг», Sarma, «ТипТоп» и прочие.
  • «Хайдженик» и «Олтекс С.А.» производят средства женской гигиены, а также подгузники и пелёнки. Бренды — Ola!, TerezaMed, Versia и другие. Производство находится в Московской области, говорится на сайтах компаний.

#новости #фас

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Новость-шок: «Ушастый нянь скупил всю парафармацию»!

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Екатерина Зибарева
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Пьер Д.

Нравится буквально всё, что выпускается под брендом "Ушастый Нянь", хорошая химия, для детской одежды правда лучше использовать гель, но порошки и мыло замечательные.
Говорю как опытный "тестировщик" более дорогой корейской химии.

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Тоже хочу
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Борис

Пожалуй хватит на сегодня интернета

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Вася Пражкин
в уставном капитале ООО «Мосмек Инвест»

Вот почему бы не назвать компанию ООО «Мосмем Инвест»?

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Kashevarin

Тогда им пришлось бы делать мемы, а не бытовуху.

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Вася Пражкин

Можно делать мемы прям на бытовухе

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Центр принятия решений

Ну, поздравляю их, что еще сказать

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Елена Жумига

ну например не поздравлять))

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Ruslan Adler

что то ФАС расщедрился прям, теряет позиции

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debil
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Михаил Октябрьский

Ушастая Ola

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Beton
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