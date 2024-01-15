Торговля
Таня Боброва

В Госдуму внесут законопроект о полках для местных продуктов в магазинах Статьи редакции

По плану, они должны будут составлять от 25% всего ассортимента торговой точки.

  • Законопроект предполагает, что сетевые ритейлеры должны будут разместить в своих магазинах товары, произведённые «в границах субъекта России», где расположены эти торговые точки, в объёме не менее 25% от всего ассортимента. Правила определения доли, по плану, установит правительство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.
  • Председатель ЛДПР (её депутаты — авторы инициативы) Леонид Слуцкий пояснил агентству, что это законопроект об обязательном введении в сетевых магазинах и гипермаркетах «местных полок». По его словам, такие отделы «логистически выгодны», местные товары будут недорогими, а продукты останутся свежими.
  • В мае 2023 года «Известия» писали, что депутаты «Единой России» и Минпромторг разработали законопроект о «российской полке» для непродовольственных товаров. Предполагалось, что уполномоченный орган будет определять перечень отечественных товаров и устанавливать их долю в ассортименте ритейлеров.
  • В октябре документ направили в правительство, писали «РИА Новости». Издание уточняло, что предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств гигиены и бытовой химии. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в законопроекте нет указания на конкретные группы товаров, а «объём квот» определят эксперты, включая производителей и ритейлеров.
  • Источники «Ъ» также рассказывали, что Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров.

#новости

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 Вадим Д.
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Вадим Д.

Второй вариант.

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Юлия Заозерова

стандартный набор холостяка)

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prokhorov

Или студента

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Алексей Леденев

Я тут как-то зашел в магазин... Биг Ланч, ка бы не соврать, в районе 80-90 рублей за штуку. Дороговато для студента, прямо скажем.

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Юлия Заозерова

да уж, сегодня студентом быть совсем не то что вчера...

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Юрий Карташов

Второй вариант мне нравится гораздо больше и почему то кажется что он наиболее вероятен

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Иван

освоил 3д рендер?

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Алексей Жидков

Полка - тоже товар! Непродовольственный!

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Синий трактор

Столько бабла и стрижки обычных людей на огромных пошлинах вбухали в российские авто, и где?

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Roman Orlov

За 10 лет после 2014 почти научились делать сыр. Ну, не прямо пармезан-пармезан, но сыров стало много разных вкусных своих.

Не знаю, что там в техпроцессе обеспечивается импортом, правда. :) Но локальное производство всё равно лучше, чем его отсутствие.

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Evgeny Bondkowski

И где же эти сыры? Почему их нет ни в одной Пяторочке?

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Слегка Придурковатый

Щас ещё какой-нибудь орган появится, который будет в добровольно-принудительном порядке стричь местных. По типу как у нас "зеленая шишка", которая на самом деле нахуй никому не упала, зато кое-кто на этих шишках стрижёт бабло.

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Beton
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Дмитрий Зима

Рыночная экономика? Не не слышал

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Назад в ссср

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холоп

Да да, деды всех тащат туда, хотя сами живут за границей. Как удобно.

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Андрей Богданов

Как же они зае...ли регулировать то, в чём нихера не понимают.

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Evgeny Bondkowski

Интересные магазины будут. Все полки поделены по типам товаров, но есть отдел где вперемешку свалены местные пельмени со средством от тараканов и туалетной бумагой.

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SegaBoy

шел 2024 год

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Valentin Sadok

я извиняюсь ,а что это сейчас прям первостепенно

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18 комментариев
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