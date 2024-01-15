В Госдуму внесут законопроект о полках для местных продуктов в магазинах Статьи редакции
По плану, они должны будут составлять от 25% всего ассортимента торговой точки.
- Законопроект предполагает, что сетевые ритейлеры должны будут разместить в своих магазинах товары, произведённые «в границах субъекта России», где расположены эти торговые точки, в объёме не менее 25% от всего ассортимента. Правила определения доли, по плану, установит правительство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.
- Председатель ЛДПР (её депутаты — авторы инициативы) Леонид Слуцкий пояснил агентству, что это законопроект об обязательном введении в сетевых магазинах и гипермаркетах «местных полок». По его словам, такие отделы «логистически выгодны», местные товары будут недорогими, а продукты останутся свежими.
- В мае 2023 года «Известия» писали, что депутаты «Единой России» и Минпромторг разработали законопроект о «российской полке» для непродовольственных товаров. Предполагалось, что уполномоченный орган будет определять перечень отечественных товаров и устанавливать их долю в ассортименте ритейлеров.
- В октябре документ направили в правительство, писали «РИА Новости». Издание уточняло, что предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств гигиены и бытовой химии. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в законопроекте нет указания на конкретные группы товаров, а «объём квот» определят эксперты, включая производителей и ритейлеров.
- Источники «Ъ» также рассказывали, что Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров.
192 показа
258 открытий
Второй вариант.
стандартный набор холостяка)
Или студента
Я тут как-то зашел в магазин... Биг Ланч, ка бы не соврать, в районе 80-90 рублей за штуку. Дороговато для студента, прямо скажем.
да уж, сегодня студентом быть совсем не то что вчера...
Второй вариант мне нравится гораздо больше и почему то кажется что он наиболее вероятен
освоил 3д рендер?
Полка - тоже товар! Непродовольственный!
Столько бабла и стрижки обычных людей на огромных пошлинах вбухали в российские авто, и где?
За 10 лет после 2014 почти научились делать сыр. Ну, не прямо пармезан-пармезан, но сыров стало много разных вкусных своих.
Не знаю, что там в техпроцессе обеспечивается импортом, правда. :) Но локальное производство всё равно лучше, чем его отсутствие.
И где же эти сыры? Почему их нет ни в одной Пяторочке?
Щас ещё какой-нибудь орган появится, который будет в добровольно-принудительном порядке стричь местных. По типу как у нас "зеленая шишка", которая на самом деле нахуй никому не упала, зато кое-кто на этих шишках стрижёт бабло.
Рыночная экономика? Не не слышал
Назад в ссср
Да да, деды всех тащат туда, хотя сами живут за границей. Как удобно.
Как же они зае...ли регулировать то, в чём нихера не понимают.
Интересные магазины будут. Все полки поделены по типам товаров, но есть отдел где вперемешку свалены местные пельмени со средством от тараканов и туалетной бумагой.
шел 2024 год
я извиняюсь ,а что это сейчас прям первостепенно