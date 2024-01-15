Wildberries рассказал о выплате первых компенсаций продавцам, чьи товары пострадали в пожаре в Шушарах Статьи редакции
Маркетплейс будет выплачивать деньги поэтапно и ещё уточнять суммы.
- Первые компенсации получили половина продавцов, чьи товары пострадали в пожаре на складе в Шушарах, говорится в Telegram-канале «WB Партнёры».
- Компания рассчитала размер выплат на основе среднерозничной цены на товар за вычетом комиссии маркетплейса и стоимости логистики.
- Wildberries планирует отправлять выплаты поэтапно: первые компенсации рассчитаны на базе предварительной оценки, «которая в дальнейшем будет уточняться».
- Для ускорения процесса компенсация отразится на балансе в личном кабинете продавца — как если бы товары со склада в Шушарах были проданы. Детальный отчёт каждый продавец получит позже, компания не уточнила даты.
- Склад Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге загорелся рано утром 13 января 2024 года. Его общая площадь составляет 122 тысячи м², площадь пожара — 70 тысяч м². Открытое горение ликвидировали днём 14 января.
- 14 января петербургский Следственный комитет завёл уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
- Компания обещала вернуть деньги покупателям, чьи товары оказались утрачены в результате пожара. Товары, которые были в наличии на других складах, перезаказали — их доставят. Маркетплейс также перестроил логистику и рассказал, что в течение двух недель откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге. Тогда же Wildberries говорил о компенсациях пострадавшим продавцам.
- По оценке источника РБК на страховом рынке на 13 января, ущерб от пожара может достичь 10-11 млрд рублей.
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ну вы там ботов-то отрегулируйте, бог с ней с пожарной безопасностью
Готов помочь отрегулировать им ботов. Думаю, по карману ВБ оплата сильно не ударит, за месяц все вернут.
Это не боты. Просто там несколько попугаев сидят и разговаривают.
Ситуация неприятная, но по карману ВБ компенсации сильно не ударят, за месяц все вернут!
Что не смеётесь, не смешно? 🤣
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Ситуация неприятная, но по карману ВБ компенсации сильно не ударят, за месяц все вернут!
Будем надеятся, что все люди получат ровно столько, сколько потеряли, без ягодных выкрутасов. Но, пока слабо верится.
Комиссию новую придумают. Они свое не потеряют
Комиссия за сгоревший товар. За товар, который горит, мы берем комиссию 100%
Интересно, как они будут считать какие-то уникальные вещи? Ручной работы, снятые с производства или коллекционные?
А много таких было? Что-то не встречал на маркетплэйсах такого
А много таких было? Что-то не встречал на маркетплэйсах такого
По цене. В чем проблема тут?
надеюсь размер выплат будет не минимально возможный
«стоимость логистики» - а логистика, собственно, куда..? На Камчатку? С учетом, что товар никуда не двигался…
справедливо поделили пепел согласно среднемесячным оборотам