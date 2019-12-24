Аудитория выросла на 30% за год.

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Количество уникальных пользователей AliExpress в России в ноябре 2019 года достигло 24,9 млн человек в месяц. Это на 30% больше, чем в ноябре 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на компанию.

С апреля по ноябрь 2019 года ежемесячный трафик вырос на 33% с 18,6 млн человек. Рост аудитории компания объясняет результатом подключения рекламных инструментов Mail.ru Group и влияния social e-commerce (торговли через социальные сети).

По словам гендиректора AliExpress Russia Дмитрия Сергеева, выросла популярность локальных продавцов — на них приходится 15% от общих продаж.

С помощью Mail.ru Group наращивать трафик проще за счёт направленной рекламы через соцсети, считает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его словам, трафик растёт и у других площадок, но рынок стагнирует, так как падает средний чек, в том числе и на AliExpress.

«На фоне растущей конкуренции от компаний требуется все больше инвестиций для привлечения новых клиентов, и в условиях снижения покупательской способности окупать эти затраты становится сложнее», — добавил Иванов.