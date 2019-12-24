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Торговля
Лиана Липанова
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AliExpress Russia раскрыла первые результаты партнёрства с Mail.ru Group: число пользователей достигло 24, 9 млн в месяц Материал редакции

Аудитория выросла на 30% за год.

3 комментария
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Количество уникальных пользователей AliExpress в России в ноябре 2019 года достигло 24,9 млн человек в месяц. Это на 30% больше, чем в ноябре 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на компанию.

С апреля по ноябрь 2019 года ежемесячный трафик вырос на 33% с 18,6 млн человек. Рост аудитории компания объясняет результатом подключения рекламных инструментов Mail.ru Group и влияния social e-commerce (торговли через социальные сети).

По словам гендиректора AliExpress Russia Дмитрия Сергеева, выросла популярность локальных продавцов — на них приходится 15% от общих продаж.

С помощью Mail.ru Group наращивать трафик проще за счёт направленной рекламы через соцсети, считает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его словам, трафик растёт и у других площадок, но рынок стагнирует, так как падает средний чек, в том числе и на AliExpress.

«На фоне растущей конкуренции от компаний требуется все больше инвестиций для привлечения новых клиентов, и в условиях снижения покупательской способности окупать эти затраты становится сложнее», — добавил Иванов.

Mail.ru Group, Alibaba, РФПИ и «Мегафон» закрыли сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Russia в октябре 2019 года. Совет директоров новой компании возглавил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев. Благодаря сделке AliExpress Russia получила доступ к аудитории Mail.ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх.

#новость #aliexpress

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3 комментария
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Артем Павлючук

0

Сотрудничество с Mail? Как по мне, работа магазина, цена и доставка, сыграли свою роль.

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Денис Демидов

Артем
0

К алиэкспресс до сих пор существует большое недоверие при покупке чего-то дороже чехла, социальные инструменты способны помочь.

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CallMeBeardman !

0

Выросло количество покупателей - ок
Упал сервис- не ок

В техподдержке вообще не возможно решить не один вопрос. Люди как будто не понимают , где работают.

Если это заслуга самого Али- плохо
Если это Mail- плохо

Ответить
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