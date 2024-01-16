Южнокорейский производитель занимал первое место с 2011 года. До этого лидировала Nokia.

В четвёртом квартале 2023 года объём мировых поставок смартфонов вырос на 8% год к году, до 320 млн единиц, следует из предварительного отчёта исследовательской компании Canalys. Семь предшествующих кварталов показатель падал. Аналитики International Data Corporation (IDC) предварительно оценили поставки в 326 млн устройств, а прирост — в 8,5%.

Среди факторов, которые помогли продажам, — интерес к телефонам низкого и среднего ценовых сегментов и восстанавливающийся спрос в развивающихся экономиках.

По итогам всего года отгрузки составили 1,1 млрд устройств, что на 4% меньше показателей 2022-го, сообщила Canalys. IDC предварительно оценила поставки в 1,17 млрд, а сокращение год к году в 3,2%. По её словам, это самые низкие объёмы за последнее десятилетие.

Лидером аналитики Canalys назвали Apple — её доля на рынке составила 24% в четвёртом квартале и 20% по итогам года. За ней расположились Samsung (17% и 20% соответственно), Xiaomi (13% и 13%), Oppo вместе c OnePlus (9% за год) и Transsion (9% в рамках квартала и 8% по итогам года).

С учётом, что нереализованные запасы сокращаются, а инфляционное давление уменьшается, производители «наконец могут сосредоточиться на продуктовых инновациях и долгосрочном развитии», рассуждают в Canalys. На восстановление рынка надеются и аналитики IDC, ссылаясь на положительную динамику во второй половине 2023 года.



Предварительные подсчёты IDC за четвёртый квартал 2023 года

Поставки указаны в миллионах штук

Предварительные подсчёты IDC за весь 2023 год

Поставки указаны в миллионах штук

Показатели за четвёртый квартал 2010 года

Поставки указаны в миллионах штук

Показатели за весь 2010 год

Поставки указаны в миллионах штук