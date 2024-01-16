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Торговля
Полина Лааксо

Apple впервые стала лидером по мировым отгрузкам смартфонов по итогам года и обошла Samsung — Canalys и IDC Статьи редакции

Южнокорейский производитель занимал первое место с 2011 года. До этого лидировала Nokia.

  • В четвёртом квартале 2023 года объём мировых поставок смартфонов вырос на 8% год к году, до 320 млн единиц, следует из предварительного отчёта исследовательской компании Canalys. Семь предшествующих кварталов показатель падал. Аналитики International Data Corporation (IDC) предварительно оценили поставки в 326 млн устройств, а прирост — в 8,5%.
  • Среди факторов, которые помогли продажам, — интерес к телефонам низкого и среднего ценовых сегментов и восстанавливающийся спрос в развивающихся экономиках.
  • По итогам всего года отгрузки составили 1,1 млрд устройств, что на 4% меньше показателей 2022-го, сообщила Canalys. IDC предварительно оценила поставки в 1,17 млрд, а сокращение год к году в 3,2%. По её словам, это самые низкие объёмы за последнее десятилетие.
  • Лидером аналитики Canalys назвали Apple — её доля на рынке составила 24% в четвёртом квартале и 20% по итогам года. За ней расположились Samsung (17% и 20% соответственно), Xiaomi (13% и 13%), Oppo вместе c OnePlus (9% за год) и Transsion (9% в рамках квартала и 8% по итогам года).
  • С учётом, что нереализованные запасы сокращаются, а инфляционное давление уменьшается, производители «наконец могут сосредоточиться на продуктовых инновациях и долгосрочном развитии», рассуждают в Canalys. На восстановление рынка надеются и аналитики IDC, ссылаясь на положительную динамику во второй половине 2023 года.

Предварительные подсчёты IDC за четвёртый квартал 2023 года

Поставки указаны в миллионах штук

Предварительные подсчёты IDC за весь 2023 год

Поставки указаны в миллионах штук

Показатели за четвёртый квартал 2010 года

Поставки указаны в миллионах штук

Показатели за весь 2010 год

Поставки указаны в миллионах штук

#новости #смартфоны

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72 комментария
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 eugeny.dev

Купили в этом году для себя и жены самсунг.
Взяли S23+ (8gb/256) и S23 Ultra (12/256 gb).

Почему самсунг, а не айфон?
Наверное потому-что покупать Iphone 15 128 gb, за 100к, с экраном 60 Гц, это край куколдизма. Ах да, еще танцы с бубнами при установке приложений, всякие стикеры на телефон и прочее.

В общем, если в двух словах, то я в восторге от самсунга во всех смыслах, от качества устройства, до гибкой кастомизированной оси. Как яблочник, не ожидал что будет настолько хорошо, как будто меня всю жизнь обманывали)

Айфон хороший аппарат безусловно, но не за эти деньги, которые ломят сейчас. Слишком много компромиссов за эти деньги. Может мне еще платить дополнительно за использование купленного айфона?

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true iBegginer
но не за эти деньги

а мог бы взять сяоми, топ за свои деньги!

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10 комментариев
Aleksei M

Зарегался только для того чтоб это написать?

самсунг стал экономить на покупке блогеров перешел на коментаторов в вс

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1 комментарий
Unknown

1. И на 60 Гц отличная плавность у айфона
2. А каких приложений нет в Аппсторе? Сбербанка? В отделении можно поставить. (Он и нахер нам не нужно ваш этот Сбербанк) Apple Pay? Устарело, сейчас в моде QR-коды

Минусы высосаны имхо

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8 комментариев
Алекс

Одобряю. S23 у Самсунга вышла удачной серией, грех не взять. Кстати для тех кто думает обновлять телефон, успейте взять с23, пока его не сняли с продажи с выпуском с24.

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Родитель номер один

Напиши пост через год, послушаем твои впечатления.

Гарантирую: через годик-полтора Самсунг объявит твой С23 устаревшим и перестанет выпускать для него обновления, батарейка начнет терять емкость, что-нибудь перестанет работать или телефон начнет тормозить, отключаться, глючить.

Плавали, знаем.

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8 комментариев
Вячеслав Ковалев

да, если привык к интерфейсу и приложениям андройда ,то к айфону нужно долго привыкать

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Денис Фоминов

согласен, с учетов трендов там за пару лет половину рус сервисов снесут

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Владимир Мананников

Сейчас спустя несколько месяцев iPhone 15 стоит у нас 65.230 рублей а не 100 с копейками! Такие огромные ценники делают российские менеджеры , которые хотят заработать на своих же гражданах ! Ранее пользовался Самсунгом лет 10 вподряд - и у них до сих пор косяки - например на презентации Самсунг галакси s 8 - нажал на иконку фото и сразу вылезла ошибка , а после использования около года - краска и корпус от Самсунг слезла вся настолько - как буд то ему не 1 год - а лет 7 так +_ , на iPhone у меня XR и я ношу смартфон без чехла - не единой царапинки ! Ну и соотвественно еще один главный нюанс это андроид , в apple iOS - это Лучшая операционка , после того как я после пользования андроид перешел на apple - то сразу подумал как я мог вообще пользоваться андроид - все познается в сравнении! Я так же раньше не понимая просто писал , зачем вы пользуетесь iPhone - теперь все встало на свои места !

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2 комментария
Мистер Твистер

Держи в курсе, чем еще с деной занимаетесь)

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1 комментарий
Unknown

А как ты с айфона переехал на Самсунг? Чем заменил iMessage и FaceTime?

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true iBegginer

Муртазина на них нет. Ведущий аналитик показал бы как правильно считать Самсунги.

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Марсель Г.

ну да, я думаю продажи бичпакетов то же подскочили

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Неприемлемый разговор

Это база

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Fred Han

Не каждый может себе позволить Samsung. Язык фактов

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Неприемлемый разговор

А когда самсунг стал дороже айфона?

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8 комментариев
Николай Щербаков

есть модели вполне себе качественные и за приемлемые деньги, в отличии от яблочных

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eugeny.dev

в рф, топовый самсунг можно взять за 100к за налик.

это примерно столько же, сколько стоит бюджетный айфон 15 на 128 гб.

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6 комментариев
Евгения Прохорова

ну на айфон кредит может взять каждый

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Jessica Logan

а айфон каждый позволить себе может?

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debil
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Pixel

Может и мне себе айфончик взять? Хотя не, без пиратского спотифая и десятка других взломок я не проживу.

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NikeOriginal.Ru

А писали что у эпл продажи упали )

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Кирилл Кириллов

Самсунг наверняка хорошие смартфоны, но в пользовании вообще не удобные

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Alex Melnikoff

вообще огонь)) note 7 в частности

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Евгений Букреев

Бред полный Эпл заявляет о просадках продаж а наши что они лидеры! Ну не бред?

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Fabiola Gentle

не знаю мне эйпл не особо нравится, я вот перешла с самсунга на эйпл решила попробовать, ну не нравится, хочу обратно на самсунг, интересно почему такие продажи у эйпла

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Dmitry Nikolaev

Интересно, а в какие страны был отгружен этот ярд с лишним устройств? ) На склады в разные страны и про запас? А сколько из них было продано в конечные руки? ..
Статистика такая статистика..

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69 комментариев
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