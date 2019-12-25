Пользователь сможет получить посылку весом не больше 10 кг.
X5 Retail Group договорилась о сотрудничестве со «Сберлогистикой». С начала 2020 года ритейлер начнёт выдавать посылки в постаматах или на кассах восьми тысяч магазинов сети «Пятёрочка».
Чтобы забрать посылку на кассе магазина, получатель должен будет назвать код из SMS. Посылку можно будет заказать до «Пятёрочки», если её вес не превышает 10 кг.
«Сберлогистика» будет привозить посылки в распредценты X5, а оттуда ритейлер развезёт их по магазинам. На первом этапе к проекту будет подключено 12 складов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской, Калужской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской областях и республике Адыгея.
В мае 2019 года Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке посылок в магазины своих сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». Товары можно получить в постаматах и пунктах выдачи, установленных в магазинах.
«Сбербанк» учредил «Сберлогистику» в мае 2019 года. Компания тогда заявляла, что планирует тестировать логистические сервисы, в том числе и для физлиц. Логистическая компания насчитывает более 6 тысяч пунктов приёма и выдачи по всей стране.
Nick
Лееееннна, неси ключ, отмена и выдача посылки 😆
Виталий ЖуравлевNick
Супермаркет "Пуля". Быстро и без нервов.
Уральские пельмени
😂😂😂
Stas SokolovВиталий
У меня только слива...
Sergei Timofeyev
- Галя, неси посылку!
Дмитрий Юрьевич
А в вашей Пятерочке тоже только одна касса работает?
Антон Гранд
Правильно, я понял, что в почту России никто не верит уже?
Денис ДемидовАнтон
Она же в филиал алиэкспресса превратилась? Отправляешь своего клиента на почту - рекламируешь алиэкспресс...
Антон ГрандДенис
Блин, точно...
Сергей Сальников-ВведенскийАнтон
С Почтой сейчас работать намного лучше, чем с другими говно доставками, которые то деньги заплатить не могут, то посылки теряют.
Если проблема с Почтой, то жалоба сразу все исправляет.
Если проблема у сдека, боксберри и т.д., то это как-бы уже твоя головная боль, никто тебе помогать не будет, всем плевать на тебя и на твои посылки.
Антон Гранд
О. На кассе получать посылки. Офигенно. Очереди в 6-7 человек недостаточно.
Мишенька
А почему не до отделения "Сбербанка"?
Денис ДемидовМишенька
У пятерочки есть товарная логистика, сортировочные центры, кассовые аппараты наконец.
Sergei TimofeyevДенис
Там кофе можно налить в ожидании оной и заказать еду из Макдака.
Alex Cox
На кассах только оплата будет скорей всего, если не оплачено еще. Забирать из постаматов.
Юрий БелоножкинAlex
Чтобы забрать посылку на кассе магазина, получатель должен будет назвать код из SMS
на кассе, не в постамате