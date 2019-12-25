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Торговля
Лиана Липанова
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«Пятёрочки» займутся выдачей посылок «Сберлогистики» на кассах Материал редакции

Пользователь сможет получить посылку весом не больше 10 кг.

  • X5 Retail Group договорилась о сотрудничестве со «Сберлогистикой». С начала 2020 года ритейлер начнёт выдавать посылки в постаматах или на кассах восьми тысяч магазинов сети «Пятёрочка».
  • Чтобы забрать посылку на кассе магазина, получатель должен будет назвать код из SMS. Посылку можно будет заказать до «Пятёрочки», если её вес не превышает 10 кг.
  • «Сберлогистика» будет привозить посылки в распредценты X5, а оттуда ритейлер развезёт их по магазинам. На первом этапе к проекту будет подключено 12 складов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской, Калужской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской областях и республике Адыгея.
  • В мае 2019 года Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке посылок в магазины своих сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». Товары можно получить в постаматах и пунктах выдачи, установленных в магазинах.
  • «Сбербанк» учредил «Сберлогистику» в мае 2019 года. Компания тогда заявляла, что планирует тестировать логистические сервисы, в том числе и для физлиц. Логистическая компания насчитывает более 6 тысяч пунктов приёма и выдачи по всей стране.
«Пятёрочки» начнут выдавать посылки Сберлогистики
 
www.x5.ru

#новость #x5retailgroup

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15 комментариев
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Nick

10

Лееееннна, неси ключ, отмена и выдача посылки 😆

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Виталий Журавлев

Nick
3

Супермаркет "Пуля". Быстро и без нервов.

Уральские пельмени

😂😂😂

Ответить

Stas Sokolov

Виталий
0

У меня только слива...

Ответить

Sergei Timofeyev

5

- Галя, неси посылку!

Ответить

Дмитрий Юрьевич

3

А в вашей Пятерочке тоже только одна касса работает?

Ответить

Антон Гранд

2

Правильно, я понял, что в почту России никто не верит уже?

Ответить

Денис Демидов

Антон
1

Она же в филиал алиэкспресса превратилась? Отправляешь своего клиента на почту - рекламируешь алиэкспресс...

Ответить

Антон Гранд

Денис
2

Блин, точно...

Ответить

Сергей Сальников-Введенский

Антон
0

С Почтой сейчас работать намного лучше, чем с другими говно доставками, которые то деньги заплатить не могут, то посылки теряют.

Если проблема с Почтой, то жалоба сразу все исправляет.
Если проблема у сдека, боксберри и т.д., то это как-бы уже твоя головная боль, никто тебе помогать не будет, всем плевать на тебя и на твои посылки.

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Антон Гранд

2

О. На кассе получать посылки. Офигенно. Очереди в 6-7 человек недостаточно.

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Мишенька

0

А почему не до отделения "Сбербанка"?

Ответить

Денис Демидов

Мишенька
2

У пятерочки есть товарная логистика, сортировочные центры, кассовые аппараты наконец.

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
1

Там кофе можно налить в ожидании оной и заказать еду из Макдака.

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Alex Cox

0

На кассах только оплата будет скорей всего, если не оплачено еще. Забирать из постаматов.

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Юрий Белоножкин

Alex
0

 Чтобы забрать посылку на кассе магазина, получатель должен будет назвать код из SMS

на кассе, не в постамате 

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