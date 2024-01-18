Apple из-за патентного спора начнёт продавать в США часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 без пульсоксиметра Статьи редакции
На ранее купленных устройствах и часах, продаваемых в других странах, функция продолжит работать.
- Обновлённые версии часов от Apple одобрила Служба таможенного и пограничного контроля США. Значок приложения с пульсоксиметром (измеритель уровня кислорода в крови) останется, но при нажатии на него система предупредит, что функция недоступна. Продажи этих моделей начнутся 18 января в 17:00 мск на сайте компании и в её собственных розничных магазинах.
- Решение связано с патентным спором между Apple и производителем медицинского оборудования Masimo. Последний обвинил Apple в краже технологий мониторинга здоровья ещё в январе 2020 года, а в июне 2021 года подал ещё один иск — с просьбой запретить импорт некоторых моделей Apple Watch. В 2022-м Apple подала встречный иск, обвинив Masimo в нарушении нескольких своих патентов.
- В январе 2023 года Комиссия по международной торговле США (ITC) постановила, что именно Apple нарушила один из патентов Masimo на пульсоксиметр. А в октябре выпустила приказ, который фактически запретил импорт отдельных моделей Apple Watch в США. Компания просила отсрочить запрет, но ITC просьбу отклонила.
- 26 декабря Apple подала жалобу на решение ITC и направила запрос в апелляционный суд. Тот временно приостановил запрет, но в середине января 2024 года отказался продлевать послабление. Апелляцию по-прежнему рассматривают. Apple подчеркнула, что «категорически» не согласна с позицией торгового ведомства и ожидает, что суд разрешит дело в её пользу, следует из заявления. Правда, разбирательство может затянуться на год и более.
- Основатель Masimo Джо Киани заявил, что последнее решение суда «подтверждает, что даже крупнейшие и сильнейшие компании мира должны уважать права на интеллектуальную собственность и нести ответственность за нарушение чужих патентов».
469 показов
1K открытий
Теперь Amazon и Wallmart будут по параллельному импорту завозить разлоченные Apple Watch из Мексики?
Это так не работает
Wallmart это что-то на wall’стритном?
Это что-то на Ашановском. Или Метровском.
Ну и зачем они такие нужны? 😂
Да вообще вопрос о целесообразности вотчей у меня давно в голове стоит. Каждый знакомый, кто покупал, игрался с ними пару месяцев, а потом носил для понтов просто (чаще всего разряженные в 0).
Лайт-ЭКГ полезная, хотя и её могут выпилить по иску второй компании.
Она через функционал пульсометра работает, т.е. о функции ЭКГ речи тоже не идет.
Ох уж эти западные люди ставящие во главу угла верховенство закона и права во время своей деятельности, и которые не могут ошибаться.
Или в Эппл узнали анекдот про молитву и велосипед?
Анекдот-то расскажете?
А надо было цап-царап?
Эти нищеброды (относительно Microsoft) не могут оплатить лицензию на патент?!
Могут, и не только лицензию. Ябл хотел купить владельца патентов или хотя бы запартнёрится, но те сами отказались.
Там всё ещё интересней.
Извините за цитирование такой помойки, как CNN:Masimo CEO Joe Kiani told CNN he believes Apple deliberately infringed on his company’s patents. But the companies have been at loggerheads for years. In October 2022, Apple filed two patent infringement lawsuits against Masimo.
Как же бедные пиндосы без пульсоксиметра? Сдюжат ли, горемыки?!
Интересно как это отразится на стоимости часов
Станет на баксов 20 дешевле, но не факт.
Понял. Такое мы не берём.
ну хоть какой то компромисс они наконец то нашли
Интересно сколько людей сейчас в принципе этим функционалом пользуются.
Ну нарушили и нарушили патент , чего бухтеть это же эпл
Походу есть смысл бухтеть, раз убирают функцию.
Пока не видно миллиардных штрафов для владычицы американской экономики
Наконец-то кто-то нагнул Apple