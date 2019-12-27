Как живётся на рынке, где 70% выручки приносят две недели торговли.

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Представители российских компаний, производящих и продающих фейерверки, открыто рассказывают о технике безопасности запуска салютов и их видах, а про сам бизнес не говорят.

Издание vc.ru связалось с большинством крупных игроков на рынке развлекательной пиротехники, однако пообщаться согласились представители только двух компаний.

Первый — Сергей Васькин — генеральный директор торговой сети и онлайн-магазина фейерверков «Ба-бах». Ассортимент магазина, по данным сайта, — более 2500 наименований.

Второй предприниматель — сооснователь и коммерческий директор двух офлайн-магазинов и онлайн-гипермаркета «Феерия» Игорь Язев. По словам предпринимателя, на сайте продаётся около 600 товарных позиций.

Васькин и Язев рассказали, почему невыгодно производить салюты в России, влияет ли отсутствие снега на спрос фейерверков перед Новым годом и какие товары пользуются популярностью в России.

Кто продаёт салюты

Как распределяется выручка основных игроков на российском рынке фейерверков, неизвестно. Публичных маркетинговых исследований обнаружить не удалось, а сами компании эти сведения не публикуют.

Тем не менее Васькин называет самыми распространёнными марками и магазинами фейерверков в России:

«Русский фейерверк». Также компания работает под марками «Русская пиротехника», «Фейерлэнд», ТСЗ. Она занимает 40% российского рынка фейерверков.

«Большой праздник». Марке принадлежит крупнейшая российская сеть офлайн-магазинов фейерверков «Большой праздник». Например, в Москве у компании 20 магазинов.

«Феерия» — марка и онлайн-магазин.

Ru-fire — онлайн-магазин, партнёр, который продаёт товары брендов компании «Русский фейерверк».

«Русалют» — марка и сеть магазинов в России.

По словам Язева, остальные игроки рынка небольшие, под Новый год открывается много маленьких магазинов, которые после праздников исчезают. Предприниматель также отмечает, что в России вряд ли появится новый крупный ритейлер фейерверков — рынок уже поделён.

Откуда заказывают пиротехнику российские компании

Около 99% фейерверков, которые продаются в России, импортируются из Китая, говорят Язев и Васькин: они качественнее и стоят дешевле, чем у российских производителей.

«Все салюты на конечном этапе нужно сушить. В Китае это делать дешевле, потому что там тепло и не нужно дополнительно обустраивать помещение», — рассказывает Васькин.

Язев добавляет, что в России есть требования к автоматизации производства пиротехнических изделий, что для завода дополнительные затраты. Например, сотрудники не могут замешивать состав для звёздков вручную (элементы разной формы, которые взрываются в небе разными цветами) — это должно происходить в защищённой ёмкости автоматически.

Сейчас в Китае тоже начинают регулировать производство пиротехники. Заводам приходится вкладываться в новое оборудование, при этом на фабриках часто происходят взрывы. Продукция дорожает — последние семь лет ежегодно цены на китайские фейерверки растут примерно на 10%. Игорь Язев коммерческий директор магазина «Феерия»

Он добавляет, что главный город, где производят салюты в Китае, — Люянь в провинции Хунань. По его словам, это место — «Мекка» производства фейерверков в мире: «Раньше в регионе находилось около 3000 фабрик по производству салютов, а сейчас осталось около 600».

Язев рассказывает, что также из Китая поставляют элементную базу для химических составов, которую потом используют для создания развлекательной пиротехники российские производители.

Покупка продукции в Китае, по рассказу Язева, выглядит так:

Китайский завод приглашает потенциальных заказчиков и устраивает показ своей продукции.

Клиент выбирает понравившиеся салюты и оформляет заказ.

Завод производит товар и сразу упаковывает его в обёртку заказчика.

Продукция отправляется в Россию, где специальные организации, например, «Пиротест», проводят испытания на полигоне.

Справка с данными полевых испытаний передаётся другой организации, например, «Пуску». Она оценивает класс фейерверка по радиусу опасной зоны, ударной волне и другим параметрам.

Если фейерверк получит сертификат третьего и ниже класса опасности, он допускается к продаже среди массовых потребителей. Если выше, покупать его смогут лишь организации со специальной лицензией и сотрудники, прошедшие курсы пиротехников.

Сам Язев зачастую обращается к китайским заводам с собственным техническим заданием. Он придумывает идею внешнего вида залпов салютов, их геометрию, цвета, последовательность, а производитель разрабатывает продукт.

При этом фабрики не готовы браться за заказы по эскизу клиента, где нужно произвести меньше 100 единиц продукции. Язев уточняет, что за салюты по индивидуальному заказу к цене добавляется до 20%.

По словам предпринимателей, из продукции российского производства на рынке — только бенгальские огни и хлопушки. Их производят Уральский пиротехнический завод и НИИ Прикладной Химии. Последний также производит пиротехнику для армии и, как рассказывает Язев, использует для изготовления продукции специальное военное оборудование.

Продажи

Как рассказывает Васькин, продажа фейерверков — сезонный бизнес. Основную выручку компании получают в новогодние праздники.

По словам представителя компании X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), спрос на салюты и бенгальские огни начинает расти в ноябре и держится до конца января. Эти три месяца дают 92% всех продаж пиротехники за год.

Язев рассказывает, что для магазина «Феерия» две последние недели года приносят около 70% от всей годовой выручки. Средний чек при онлайн-продажах составляет 5000 рублей, а в офлайн-магазинах — до 2000 рублей. Разницу чека предприниматель объясняет тем, что клиенты делают мелкие покупки в офлайне, а в интернет приходят за широким выбором, чтобы купить что-то более серьёзное.

«В среднем за две недели до Нового года магазин “Феерия” обрабатывает около 1000 заявок ежедневно, — говорит Язев. — Маржинальность бизнеса составляет около 50%».

Одно из ограничений, с которыми сталкиваются офлайн-ритейлеры салютов, — определённые правила, связанные с безопасностью.

По словам Язева, помещение магазина должно быть не менее 25 м², располагаться на последнем этаже здания и не примыкать к эвакуационным выходам. Также в магазине должна быть система, которая не только оповестит находящихся в здании о пожаре, но и начнёт автоматически его тушить.

Обороты своих магазинов за 2018 год Васькин и Язев раскрыть отказались. Российский рынок розничной торговли фейерверками, по оценке сооснователя «Феерии», составляет около 8,5 млрд рублей. Последние пять лет, по его данным, объём ввозимой в Россию пиротехники не изменился, что указывает на стабильность рынка.

Тем не менее Язев ожидает падение продаж в конце 2019 года на 20%. Он и Васькин замечают, что из-за отсутствия снега в Москве перед праздниками у клиентов нет новогоднего настроения, и люди меньше думают о салютах.

​Фонтан — фейерверк, который выбрасывает вверх искрящиеся струи. Римская свеча — установленная на землю трубка, из которой вылетают единичные заряды через равный промежуток времени на высоту до 40 метров

Тренды

Основатели «Ба-бах» и «Феерии» рассказывают, что вкусы клиентов за последние десять лет не сильно изменились. По словам Васькина, летом на свадьбы клиенты стали чаще покупать бенгальские огни, поэтому они составляют основной доход магазина.

По наблюдениям Язева, сейчас популярность набирают фонтаны, а основную часть продаж его магазину приносят батареи салютов из десятков или сотен залпов (они стоят от 250 рублей до 147 тысяч рублей).

Предприниматель рассказывает, что самое оптимальное количество товарных позиций в онлайн-магазине — 500. Если же товаров больше, клиенты начинают путаться.