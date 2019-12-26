Несмотря на значительное расширение сети постаматов PickPoint лидером рынка останется Ozon.

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Qiwi продаст собственную сеть постаматов владельцу сервиса по доставке заказов из интернет-магазинов PickPoint. Это увеличит количество терминалов PickPoint почти в два раза — с 2750 до 5050, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

Сделка пройдёт в несколько этапов, чтобы клиенты не заметили резких изменений, отмечает газета. Но сроки закрытия и другие подробности соглашения стороны не раскрывают. PickPoint рассчитывает, что покупка позволит увеличить количество заказов в постаматы в 2-2,5 раза уже в 2020 году.

Несмотря на значительное расширение сети постаматов PickPoint, лидером рынка остаётся Ozon, отмечают «Ведомости». По данным Data Insight, сеть Ozon насчитывает 4,5 тысячи терминалов, а по словам представителя онлайн-ритейлера, этот показатель достигает 6,8 тысяч.

Стоимость одного терминала может составлять от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, значит, сеть Qiwi может стоить около 500 млн рублей, считает партнёр Data Insight Фёдор Вирин.

В течение трёх лет Qiwi предоставляла своему конкуренту технологическую платформу для терминалов, а PickPoint доставляла товары в постаматы Qiwi, напоминает издание. Теперь постаматы будут полностью принадлежать PickPoint, но клиенты Qiwi смогут оплачивать заказы через терминалы компании. PickPoint продолжит платить комиссию в зависимости от количества заказов.

По словам представителя Qiwi Box, логистический бизнес не основной для компании, поэтому Qiwi решила отказаться от сети в пользу своего давнего партнёра.