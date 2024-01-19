Торговля
Маша Цепелева

Здание склада Wildberries в Шушарах не было застраховано — РБК Статьи редакции

Маркетплейс договаривался с страховой компанией, но не успел оформить сделку до пожара, говорят источники издания.

  • Об этом рассказали РБК два источника на рынке страхования. Незадолго до пожара компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных компаний, «но до подписания дело так и не дошло», утверждает один из собеседников. Второй также говорит, что был застрахован только товар, а здание — нет.
  • В Wildberries заявили, что «не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений», но отметили, что товар в Шушарах был застрахован. «Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнёрами», — добавили в компании.
  • Wildberries начала строить cкладской комплекс в Шушарах под Санкт-Петербургом летом 2021 года, инвестиции тогда оценивались в 3 млрд рублей без учёта оборудования. Ещё в 300 млн рублей эксперты оценили стоимость купленных под строительство 17 га земли. По словам источника РБК на рынке страхования, склад может стоить 2–5 млрд рублей.
  • Отсутствие страховки у склада одного из крупнейших в стране маркетплейсов — крайне необычная ситуация, считает гендиректор аналитической компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Из-за ущерба от пожара компания может потерять средства, сопоставимые с прибылью 2023 года, добавил он. По данным базы «Контур.Фокуса», выручка компании в 2022-м составила 317 млрд рублей, чистая прибыль — 10 млрд рублей, данных за 2023 год пока нет.
  • Склад Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге загорелся рано утром 13 января 2024 года. 14 января петербургский Следственный комитет завёл уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
  • 15 января компания начала выплачивать компенсации продавцам, чьи товары пострадали в пожаре. Покупателям стали переводить деньги за отменённые заказы на следующий день.
Пожар на складе в Шушарах, фото ТАСС

#новости #wildberries

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42 комментария
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 Слегка Придурковатый

Селлерам к повышению тарифов/сборов/штрафов приготовиться.

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Денис Демидов

Сильно повысить тарифы не выйдет, Озон обойдет на повороте, скорее будут деньги зажимать, тянуть с начислением, я уже это на себе ощущаю...
Максимум штрафовать будут чаще.

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Александр Мишагин

И то верно.

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Dmitry Puzhaev

та ВБ уже слёзно просит селлеров дружно отказываться от возмещения ущерба

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Maxim Sergeevich

Серьезно?

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debil
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Александр Кайт

Вот зачем Вы смеётесь?
У маркетплейса горе, теперь г-жа Бакальчук недоедать будет лобстеров и омаров.

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Дмитрий Каламарка

Не думаю, что она их и раньше доедала

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Максим Борытко

Одно дело компанию обсуждать, но лезть в кошелек конкретного человека….. так себе. Не этично имхо

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Sergio Molotkoni

Так если здание не введено в эксплуатацию, как его застраховать

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under construction

страхование строительных рисков

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Свет

А как работники работали в таком случае?

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Денис Демидов

Это WB, у них хорошая крыша, им почти все можно.

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Sergio Molotkoni

Думаю сейчас эту крышу разберут

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Денис Демидов

Вряд ли, вроде как Сечина поляна.

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Sergio Molotkoni

Тогда ой 😂

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Ил Масков

Какая связь?

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Sergio Molotkoni

Прямая, если здания по бумагам нет, то и застраховать его нельзя, а склад был без документов о вводе в эксплуатацию

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Ale K

Ну вот АК бы по бумагам он был, но здание нельзя было использовать по прямому назначению

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Adren Ilare

Задним числом, как еще

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wlad

Там вроде склад, не был ещё "открыт" (меньше налогов и. т.д.) Поэтому и застрахован не был.

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Alex Shevchenko

Селлеры валдберриза

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Влад

Странная ситуация? Этой компании на все наплевать поэтому ничего удивительного вообще нет.

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Ivan Tischenko

Все больше и больше негатива и отвращения испытываю к WB и ноль жалости и сочувствия

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Dima Tsurkan

Такое возможно? «из-за ущерба от пожара компания может потерять средства, сопоставимые с прибылью 2023 года».
Это же всего один склад

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Эрик Е

написано же, что чистая прибыль за 2023 год всего 10 млрд

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Ярослав Скорняков

один из крупнейших, охватывающий сзо, к тому же читаем отчетность (прибыль 10 млрд) и сопоставляем с ‘официальными’ данными об ущербе (9-12 млрд)

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Vera

Ну видимо посчитали компенсацию для продавцов вряд ли она ограничится стоимостью товара, сверху еще взыскание убытков продавцов будет. Плюс собственный ущерб от сгоревшего склада, на его постройку ведь тоже средства потрачены. Если брать во внимание, что чистая прибыль 10млрд, а склад может стоить 2-5млрд., то такой исход вполне может быть))

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Ил Масков

Какие убытки продавцов, если товар будет оплачен?

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Zloy Sniper

Если оплатят не в течение недели-месяца, то продавцы не смогут реинвестировать деньги. А если у продавца весь товар сгорел, а компенсацию выплатят через год, то это разорение.

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Илья Андреевич

Слушайте, вы свой товар продали бы весь за неделю ?? У кого-то там остатков было, которые бы они распродали только бы за 60 дней… а деньги через неделю хотят, даже частичные постепенные выплаты имитируют продажи и выглядят адекватно … такие интересные неликвид свой продать по пол года не могут, а выплату за всё сразу хотите …

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Otabek Khamdamov

Так товар будут компенсировать по среднерыночной стоимости, т.е почти за себестоимость. А где тут прибыть продавцов?

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Ил Масков

1. Кто вам сказал про среднерыночную (кстати, среднерыночная стоимость - это что такое? Розничная? Оптовая? Большеоптовая?) стоимость компенсации? Озон выплачивал по продажной стоимости (в документах между продавцом и маркетплейсом фигурирует только она, никакой себестоимости нет)
2. Если продавец получает компенсацию не меньше, чем его затраты на товар (себестоимость плюс логистика), то никакого убытка нет, есть недополученная прибыль

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Otabek Khamdamov

Читал, про это была статья. И к тому же, ВБ на жалость давит своими рассылками а-ля Вон продавцы отказываются получать компенсации, если вы тоже хотите нас поддержать, то можете написать письмо об отказе от выплат.

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Илья Андреевич

Будет выплачена стоимость товара зафиксированная на 13 января, минус комиссия ВБ и логистика. Как было бы при обычной продаже. Ерунду не пишите

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Александр Мишагин

А товар в нем?)

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t t

товар застрахован

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S.Capusta

К операции все готово. Все застраховано. Действуйте!!
Казалось бы, что могло пойти не так?

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Lemming

Что за сюр, разрешения на работу не было, страховки не было...

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Александр Кайт

WB жгут, как всегда.
И в прямом и в переносном.

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Abnatop Sky

https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo

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under construction

интересно, кто рискнул застраховать товар хранящийся в объекте незавершенного строительства и на каких условиях

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