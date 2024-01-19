Здание склада Wildberries в Шушарах не было застраховано — РБК Статьи редакции
Маркетплейс договаривался с страховой компанией, но не успел оформить сделку до пожара, говорят источники издания.
- Об этом рассказали РБК два источника на рынке страхования. Незадолго до пожара компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных компаний, «но до подписания дело так и не дошло», утверждает один из собеседников. Второй также говорит, что был застрахован только товар, а здание — нет.
- В Wildberries заявили, что «не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений», но отметили, что товар в Шушарах был застрахован. «Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнёрами», — добавили в компании.
- Wildberries начала строить cкладской комплекс в Шушарах под Санкт-Петербургом летом 2021 года, инвестиции тогда оценивались в 3 млрд рублей без учёта оборудования. Ещё в 300 млн рублей эксперты оценили стоимость купленных под строительство 17 га земли. По словам источника РБК на рынке страхования, склад может стоить 2–5 млрд рублей.
- Отсутствие страховки у склада одного из крупнейших в стране маркетплейсов — крайне необычная ситуация, считает гендиректор аналитической компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Из-за ущерба от пожара компания может потерять средства, сопоставимые с прибылью 2023 года, добавил он. По данным базы «Контур.Фокуса», выручка компании в 2022-м составила 317 млрд рублей, чистая прибыль — 10 млрд рублей, данных за 2023 год пока нет.
- Склад Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге загорелся рано утром 13 января 2024 года. 14 января петербургский Следственный комитет завёл уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
- 15 января компания начала выплачивать компенсации продавцам, чьи товары пострадали в пожаре. Покупателям стали переводить деньги за отменённые заказы на следующий день.
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Селлерам к повышению тарифов/сборов/штрафов приготовиться.
Сильно повысить тарифы не выйдет, Озон обойдет на повороте, скорее будут деньги зажимать, тянуть с начислением, я уже это на себе ощущаю...
Максимум штрафовать будут чаще.
И то верно.
та ВБ уже слёзно просит селлеров дружно отказываться от возмещения ущерба
Серьезно?
Вот зачем Вы смеётесь?
У маркетплейса горе, теперь г-жа Бакальчук недоедать будет лобстеров и омаров.
Не думаю, что она их и раньше доедала
Одно дело компанию обсуждать, но лезть в кошелек конкретного человека….. так себе. Не этично имхо
Так если здание не введено в эксплуатацию, как его застраховать
страхование строительных рисков
А как работники работали в таком случае?
Это WB, у них хорошая крыша, им почти все можно.
Думаю сейчас эту крышу разберут
Вряд ли, вроде как Сечина поляна.
Тогда ой 😂
Какая связь?
Прямая, если здания по бумагам нет, то и застраховать его нельзя, а склад был без документов о вводе в эксплуатацию
Ну вот АК бы по бумагам он был, но здание нельзя было использовать по прямому назначению
Задним числом, как еще
Там вроде склад, не был ещё "открыт" (меньше налогов и. т.д.) Поэтому и застрахован не был.
Селлеры валдберриза
Странная ситуация? Этой компании на все наплевать поэтому ничего удивительного вообще нет.
Все больше и больше негатива и отвращения испытываю к WB и ноль жалости и сочувствия
Такое возможно? «из-за ущерба от пожара компания может потерять средства, сопоставимые с прибылью 2023 года».
Это же всего один склад
написано же, что чистая прибыль за 2023 год всего 10 млрд
один из крупнейших, охватывающий сзо, к тому же читаем отчетность (прибыль 10 млрд) и сопоставляем с ‘официальными’ данными об ущербе (9-12 млрд)
Ну видимо посчитали компенсацию для продавцов вряд ли она ограничится стоимостью товара, сверху еще взыскание убытков продавцов будет. Плюс собственный ущерб от сгоревшего склада, на его постройку ведь тоже средства потрачены. Если брать во внимание, что чистая прибыль 10млрд, а склад может стоить 2-5млрд., то такой исход вполне может быть))
Какие убытки продавцов, если товар будет оплачен?
Если оплатят не в течение недели-месяца, то продавцы не смогут реинвестировать деньги. А если у продавца весь товар сгорел, а компенсацию выплатят через год, то это разорение.
Слушайте, вы свой товар продали бы весь за неделю ?? У кого-то там остатков было, которые бы они распродали только бы за 60 дней… а деньги через неделю хотят, даже частичные постепенные выплаты имитируют продажи и выглядят адекватно … такие интересные неликвид свой продать по пол года не могут, а выплату за всё сразу хотите …
Так товар будут компенсировать по среднерыночной стоимости, т.е почти за себестоимость. А где тут прибыть продавцов?
1. Кто вам сказал про среднерыночную (кстати, среднерыночная стоимость - это что такое? Розничная? Оптовая? Большеоптовая?) стоимость компенсации? Озон выплачивал по продажной стоимости (в документах между продавцом и маркетплейсом фигурирует только она, никакой себестоимости нет)
2. Если продавец получает компенсацию не меньше, чем его затраты на товар (себестоимость плюс логистика), то никакого убытка нет, есть недополученная прибыль
Читал, про это была статья. И к тому же, ВБ на жалость давит своими рассылками а-ля Вон продавцы отказываются получать компенсации, если вы тоже хотите нас поддержать, то можете написать письмо об отказе от выплат.
Будет выплачена стоимость товара зафиксированная на 13 января, минус комиссия ВБ и логистика. Как было бы при обычной продаже. Ерунду не пишите
А товар в нем?)
товар застрахован
К операции все готово. Все застраховано. Действуйте!!
Казалось бы, что могло пойти не так?
Что за сюр, разрешения на работу не было, страховки не было...
WB жгут, как всегда.
И в прямом и в переносном.
https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo
интересно, кто рискнул застраховать товар хранящийся в объекте незавершенного строительства и на каких условиях