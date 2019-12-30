Я не думаю, что рынок принципиально изменится, потому что его конфигурация и так была понятна. Было некоторое торможение в этом году. AliExpress проходила сделку, всем «было не до работы».

Её смысл был понятен, и он уже даёт свои плоды: недавно прошла информация, что AliExpress очень сильно, на 33%, увеличила клиентскую базу, и это, конечно, благодаря сотрудничеству. И это то, что решается не заливанием деньгами, а умом. Правильный партнёр, правильный трафик и так далее.

AliExpress была бы рада захватить рынок, но объективно говоря, у неё тут очень и очень сильные конкуренты. В обозримом будущем я абсолютно не вижу предпосылок для захвата. Я думаю, что есть группа истеричных белок, которые кричат, что китайцы нас всех поработят, давайте их запретим. Это для запрета делается, а логической основы перед собой не имеет.

В целом возможности AliExpress оцениваю очень позитивно. В этом году рынок трансграничной торговли у нас несколько подзадержался в росте. Я думаю, что это будет первый год в истории, когда трансграничная торговля не вырастет, судя по всему, количественно будет столько же посылок, сколько и год назад, и будет, может, даже немного меньше в денежном выражении.

Можно ещё сказать о том, что в Китае AliExpress — компания номер один, но там очень серьёзная конкуренция и со стороны JD, и со стороны нового монстра PinDuoDuo. AliExpress и у себя дома ничего не захватил, при этом финансовые возможности по сравнению с возможностями конкурентов у неё феноменальные.