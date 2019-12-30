Мнения представителей сферы электронной коммерции о противостоянии AliExpress с онлайн-ритейлерами.
Mail.ru Group, Alibaba, РФПИ и «Мегафон»
закрыли сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Russia в октябре 2019 года. Совет директоров новой компании возглавил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Благодаря сделке AliExpress Russia получила доступ к аудитории Mail.ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх.
В СП вошли активы Alibaba Group в России, включая AliExpress и Tmall. Кроме того, Alibaba вложила в СП $100 млн.
В случае реализации опциона РФПИ на $194 млн на дополнительные акции доля Alibaba в AliExpress Russia снизится с 55,7% до 47,8%.
«Мегафон» продала Alibaba Group долю в 9,97% в Mail.ru Group в обмен на 24,3% долю в СП AliExpress Russia.
Mail.ru Group передала СП торговую площадку Pandao и $182 млн и получила 15% СП.
РФПИ вложила $100 млн и может приобрести у Alibaba Group акции СП на $194 млн. Доля РФПИ в СП — 13%.
Вместе с Alibaba Group, «Мегафоном» и РФПИ мы хотим создать компанию, которая станет бесспорным лидером на российском рынке электронной коммерции, и я убежден, что нам это удастся.
Борис Добродеев
генеральный директор Mail.ru Group
Аналитики и участники рынка поделились мнением, изменится ли российский рынок электронной коммерции после образования совместного предприятия Alibaba и Mail.ru Group, есть ли шансы конкурентов на выживание и как будет развиваться онлайн-ритейл в 2020 году.
Станислав Красильников, ТАСС
Кто и как конкурирует с AliExpress Russia
Конкуренты AliExpress Russia — проекты, желающие стать главной площадкой онлайн-покупок в России, считает управляющий партнёр Data Insight Борис Овчинников. К ним аналитик относит Wildberries, Ozon, AliExpress и «Беру». По его мнению, Wildberries и Ozon растут быстрее остальных.
Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России по версии исследовательского агентства Data Insight. По итогам 2018 года аналитики
оценили онлайн-продажи Wildberries в 111,2 млрд рублей (рост на 74%). Ритейлер оценивает свой оборот за девять месяцев 2019 года в 140 млрд рублей.
Ассортимент Wildberries — более 3,3 млн товаров от 28 тысяч российских и зарубежных брендов, 40% товаров местного производства. Компания
занимает четвёртое место в рейтинге Forbes «Топ-20 самых дорогих компаний рунета».
Ozon — один из крупнейших в России интернет-ритейлеров. По собственным данным, продажи компании в 2018 году
выросли на 73% — до 42,5 млрд рублей.
Оборот в третьем квартале 2019 года составил 19,2 млрд рублей.
По состоянию на 12 сентября 2019 года фондам семейства Baring Vostok принадлежит 42% Ozon, структурам АФК «Система» — 37,2% ритейлера.
Tmall, локальный проект Alibaba Group, уже прочно утвердился на рынке. Это крупнейший российский проект в области электронной коммерции из числа появившихся за последние три года.
При этом по итогам 2019 года tmall.aliexpress.com, видимо, только-только войдёт в топ-10 российских площадок электронной коммерции по продажам.
И я по-прежнему
убежден, что создание совместного предприятия Alibaba Group и Mail.ru Group — это история больше про политику, про выстраивание лоббистского альянса, чем про захват рынка, увеличение рыночной доли.
Но также дальнейший рост AliExpress, особенно рост их российского бизнеса, tmall.aliexpress.com, является в определённой степени угрозой и для многих других крупных интернет-магазинов, особенно в сегменте электроники и техники.
Борис Овчинников
управляющий партнёр Data Insight
При этом AliExpress Russia нельзя считать новым игроком на рынке, так как маркетплейс давно работает в России и считается лидером по объёму продаж среди всех российских интернет-площадок, заявляет Овчинников.
Если брать все покупки на AliExpress российских покупателей, включая и тот колоссальный поток, который идёт из-за рубежа, в первую очередь из Китая (а на кроссбордерные покупки приходится примерно 85% денежного объёма покупок и 98% заказов российских покупателей на AliExpress), то AliExpress по-прежнему номер один в России по объёму продаж и тем более по количеству заказов.
Борис Овчинников
управляющий партнер Data Insight
По мнению аналитиков «ВТБ Капитал», у AliExpress Russia есть несколько прямых конкурентов, которые разделяются по направлениям бизнеса компании.
Сегодня уже существует несколько прямых конкурентов AliExpress c российскими корнями. Бизнес компании состоит из двух направлений.
Первое — это трансграничные продажи, и в этом поле их конкурентом является, например, Joom (
Его аудитория по всему миру составляет более 25 млн пользователей в месяц, в России — более 10 млн — vc.ru). Второе — их российский маркетплейс Tmall, и здесь работают, к примеру, «Беру» и Goods.
Маркетплейс goods.ru входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, которой также принадлежит сеть «М.Видео-Эльдорадо». За первое полугодие 2019 года оборот goods.ru составил 2,2 млрд рублей, рассказал vc.ru представитель компании.
По его словам, ежемесячно сайт посещают 4,5 млн пользователей, в среднем на маркетплейсе оформляют 5000 заказов в день.
Генеральный директор исследовательской компании Infoline считает, что конкурентом AliExpress Russia может стать кто угодно, например, «Авито». Если сейчас компания конкурирует с интернет-магазинами, то в будущем AliExpress может открыть офлайновые точки и конкурировать на новом рынке.
Если говорить о краткосрочной перспективе, основные конкуренты AliExpress Russia — высокоассортиментные интернет-магазины, такие как Ozon, Wildberries.
Если смотреть на среднесрочную — в первую очередь станут или останутся конкурентами компании, которые развивают маркетплейсы. Ozon и Wildberries уже активно начинают заниматься этим, часть товаров на этих площадках продаётся через маркетплейс.
А если говорить о долгосрочной перспективе, конкурентами AliExpress могут стать и физические магазины. Мы видим, что если брать интернет, в Китае AliExpress занимает около 80% рынка, то есть фактически вытеснил все интернет-компании. А если брать США, Amazon поглотил там почти половину онлайн-рынка и активно начинает переходить в офлайн.
Потребители начинают отказываться от физических магазинов, идёт их активное закрытие — в этом году, по предварительной оценке, в США около 10 тысяч магазинов могут быть закрыты. И одна из ключевых причин — уход покупателей на Amazon.
У «Авито» количество активных пользователей выше, чем у AliExpress, и они тестируют «пользователей как покупателей», фактически запускают маркетплейс на своих площадках. Если это удастся, «Авито» может составить конкуренцию. Wildberries, возможно. Они всерьёз могут побороться.
Иван Федяков
генеральный директор Infoline
Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин считает, что Ozon, Wildberries и Goods — это потенциальные конкуренты, так как в основном AliExpress Russia занимается трансграничной торговлей, а не работает с российскими поставщиками. Напрямую же конкурировать с AliExpress может «Беру».
Год назад «Яндекс.Маркет» запускал бета-версию сервиса трансграничной онлайн-торговли bringly.ru, который, видимо, предполагалось сделать основным конкурентом AliExpress Russia.
Однако на текущий момент данный сервис не принимает заказов, в свою очередь «Яндекс.Маркет» сфокусирован на развитии другого маркетплейса — «Беру» в рамках СП со «Сбербанком».
Именно в рамках сервиса «Беру» «Яндекс.Маркет» и будет развивать трансграничную торговлю, поэтому потенциальным конкурентом может стать именно этот сервис.
Но составить реальную конкуренцию AliExpress Russia ему будет сложно — достаточно вспомнить, что в ноябре этого года в «день холостяка» (аналога «черной пятницы») россияне потратили на AliExpress рекордную сумму в 17,2 млрд рублей.
Александр Бахтин
инвестиционный стратег «БКС Премьер»
Может ли AliExpress Russia полностью захватить российский рынок
По мнению Бориса Овчинникова, создание СП существенно не меняет силу AliExpress, так как бренд уже хорошо известен в России, и партнёрство с Mail.ru Group «к революции не приведет».
AliExpress Russia может получить дополнительный импульс в развитии за счёт более активного продвижения через социальные сети и медиа, входящие в Mail.ru Group.
Показательно, что ранее, до создания партнёрства, Mail.ru Group не смогла из своего кроссбордерного проекта Pandao сделать сопоставимого по масштабам конкурента AliExpress.
Отсутствие принципиальных изменений не означает, что конкурентам не надо опасаться, но им надо было опасаться, и они опасались и раньше.
Более того, я уверен, что быстрый рост Wildberries точно влияет на других игроков рынка электронной коммерции сильнее, чем рост AliExpress и создание СП на его базе. И даже, возможно, рост Ozon и «Беру» влияют сильнее.
Борис Овчинников
управляющий партнер Data Insight
«Беру» — маркетплейс совместного предприятия «Яндекс.Маркета» и «Сбербанка». В апреле-июне товарооборот «Беру» превысил 1 млрд рублей в месяц, а к декабрю 2019 года — 3 млрд рублей, следует из декабрьской презентации «Сбербанка». Ежедневно «Беру» продаёт 150 тысяч товаров, к 2020 году компания планирует расширить ассортимент до 1,5 млн товарных предложений. Дневная аудитория сервиса приближается к 1 млн посетителей.
Аналитики «ВТБ Капитал» считают, что российский рынок ещё достаточно мал по сравнению с другими странами, поэтому «места хватит всем участникам».
Рынок электронной торговли в России пока не достиг и 10% при показателях 20–25% в Китае и Южной Корее, например. Поэтому места на нём хватит всем. Сейчас идёт активное развитие разных моделей и платформ — все они могут занять свою нишу: от классического ритейла до маркетплейсов.
Основная борьба в этом сегменте будет разворачиваться на поле привлечения клиентов и оптимизации логистики. AliExpress способна и умеет строить собственную логистику, что сможет существенно сказаться на стоимости и скорости доставки товара до покупателя.
В то же время, используя маркетинговые возможности своих партнёров (Mail.ru), AliExpress может эффективнее привлекать клиентов своего сервиса.
Александр Иванов также считает, что у AliExpress пока нет предпосылок для захвата рынка из-за сильных конкурентов.
Я не думаю, что рынок принципиально изменится, потому что его конфигурация и так была понятна. Было некоторое торможение в этом году. AliExpress проходила сделку, всем «было не до работы».
Её смысл был понятен, и он уже даёт свои плоды: недавно прошла информация, что AliExpress очень сильно, на 33%, увеличила клиентскую базу, и это, конечно, благодаря сотрудничеству. И это то, что решается не заливанием деньгами, а умом. Правильный партнёр, правильный трафик и так далее.
AliExpress была бы рада захватить рынок, но объективно говоря, у неё тут очень и очень сильные конкуренты. В обозримом будущем я абсолютно не вижу предпосылок для захвата. Я думаю, что есть группа истеричных белок, которые кричат, что китайцы нас всех поработят, давайте их запретим. Это для запрета делается, а логической основы перед собой не имеет.
В целом возможности AliExpress оцениваю очень позитивно. В этом году рынок трансграничной торговли у нас несколько подзадержался в росте. Я думаю, что это будет первый год в истории, когда трансграничная торговля не вырастет, судя по всему, количественно будет столько же посылок, сколько и год назад, и будет, может, даже немного меньше в денежном выражении.
Можно ещё сказать о том, что в Китае AliExpress — компания номер один, но там очень серьёзная конкуренция и со стороны JD, и со стороны нового монстра PinDuoDuo. AliExpress и у себя дома ничего не захватил, при этом финансовые возможности по сравнению с возможностями конкурентов у неё феноменальные.
Александр Иванов
президент Национальной ассоциации дистанционной торговли
По мнению Ивана Федякова, рынок поделится на крупные компании-лидеры и нишевые проекты.
Лидеры будут конкурировать с лидером. Для средних и небольших компаний скорее останутся только нишевые проекты, которые будут покрывать определённые потребности людей. Но всерьёз глобальной конкуренции они не смогут составить.
Иван Федяков
генеральный директор Infoline
Что нужно делать конкурентам, чтобы бороться с AliExpress Russia
Нужно делать то же, что они делали раньше, — отлаживать процессы, развивать доставку, улучшать ассортимент, выжимать из поставщиков лучшие условия, улучшать сервис для покупателей.
Если говорить конкретно про Wildberries и Ozon, их ответ на вызовы со стороны AliExpress, Mail.ru Group и «Беру» (альянса «Яндекса» и «Сбербанка») очевидный — расти в разы быстрее остального рынка, как они и делают с весны-лета 2018 года, чтобы стать недосягаемыми для недавно вышедших на рынок игроков.
Борис Овчинников
управляющий партнёр Data Insight
Ничего, кроме как работать лучше. Те компании, которые объявляли AliExpress войну, пробовали запретить и всячески помешать, где они? Большинства из них уже просто нет на рынке.
Остальные откатились куда-то на дно. Например, самый активный боец был Enter, помните такой? Уже никто и не вспомнит.
А те, кто занимались не войной с AliExpress, а собой и своим бизнесом, такие как Wildberries, — прекрасно растут. Понятно, что на той поляне трансграничных продаж, на которой воюет AliExpress, не то чтобы место занято — совсем нет, тот же Joom это доказал, что можно быть успешным даже в этой ситуации.
Выигрывают компании, которые противопоставляют свои ценности. Например, у Wildberries отличный сервис и большая группа лояльных клиентов, которая постоянно растёт.
И они, я считаю, прекрасно работают. В каких-то «чёрных» историях, войне против кого-то они не были замечены, просто делают дело. Надо так и делать — фокусироваться на том, что считаешь правильным, и доказывать, что ты лучше. А покупатель сам выберет и решит.
Александр Иванов
президент Национальной ассоциации дистанционной торговли
Секрет успешной конкуренции у каждой компании свой. И важно не бороться с отдельной компанией, а развивать платформы, и с помощью новых решений приводить покупателей и показывать, что именно их платформа может дать им ожидаемый ассортимент, цены и набор сервисов.
Важно понимать стратегию. Большой вопрос, можно ли «в лобовую» победить AliExpress с бесконечной матрицей товаров и низкими ценами благодаря короткой товаропроводящей цепочке. Конкурировать по этим параметрам в моём понимании практически невозможно. Надо искать другие возможности для конкуренции. Это может быть сервис, какой-то эксклюзивный ассортимент.
Возможны законодательные ограничения, недавно начали говорить об ужесточении ограничений на трансграничную торговлю, это очень серьёзный удар по бизнесу AliExpress в России. Около 98% покупок в зарубежных интернет-магазинов вписываются в текущий лимит без проблем, и наш рынок абсолютно не защищён от трансграничной торговли.
Теперь обсуждается ограничение, которое может помочь сдержать развитие AliExpress на российском рынке, если его доведут до $20, то серьёзно скажется на ценовой конкуренции с AliExpress, потому что пошлины придётся платить не компании, а покупателям. И цены хоть как-то начнут выравниваться.
Иван Федяков
генеральный директор Infoline
Чтобы реально конкурировать с AliExpress Russia, участникам рынка будет необходимо вкладывать большие деньги в маркетинг и существенно расширять ассортимент недорогих товаров.
Александр Бахтин
инвестиционный стратег «БКС Премьер»
Что изменится на российском рынке онлайн-ритейла в 2020 году
Борис Овчинников не ждёт принципиальных изменений в 2020 году — продолжат развиваться направления 2019 года.
— Покупка в онлайне в большей степени будет восприниматься как естественный, очевидный выбор и обыденная практика.
— Вокруг нас будет всё больше пунктов выдачи заказов и постаматов, где можно будет легко получить заказ.
— Чаще покупки будут делаться через мобильные приложения.
— Будет расти доля рынка, занимаемая крупными игроками. С точки зрения покупательского поведения это означает, что чаще покупатели будут сначала определяться с местом покупки (интернет-магазином), а уже затем выбирать товар.
Борис Овчинников
управляющий партнер Data Insight
С ним соглашается Александр Бахтин.
Поскольку потенциал для роста для электронной коммерции сохраняется, сегмент электронной торговли в 2020 году продолжит свой рост. Этому будет способствовать развитие маркетплейсов, увеличение способов платежей, повышение качества и расширение географии доставки.
Александр Бахтин
инвестиционный стратег «БКС Премьер»
Александр Иванов считает, что количество интернет-магазинов в рунете снизится, а продавцы перейдут на платформы — Wildberries, Ozon или Tmall, так как это экономически выгоднее. Второе направление развития — экспорт российских товаров после
введения нулевой ставки НДС для розничных экспортёров в апреле 2020 года.
По словам Иванова, рынок может измениться в зависимости от готовности компаний экспортировать, а платформ — работать на экспорт. Сейчас к новым правилам готов eBay как лидер экспортного рынка, но неизвестно, как будут подстраиваться другие компании.
Ещё одно направление — онлайн-ритейлеры начнут искать и развивать российских производителей по примеру Wildberries и китайского рынка.
Важный нюанс, на который не обращают внимание. Почему растут китайцы? У них всё хорошо с производством, отлично налажен сбыт через маркетплейсы. Под этот сбыт есть смысл что-то начинать производить.
У нас уже сегодня, хотя это не все видят, абсолютно точно идет война за отечественных производителей. Я думаю, что все компании начнут каким-то образом работать на поиск и развитие производителей. Уникальность компаний будет в уникальности представленных товарах и широте представленной линейки.
Пока только одна компания этим занимается, видно, что это один из секретов её успеха — все будут копировать Wildberries в какой-то степени. Эта компания сейчас пробивает для других дорогу к производителям.
Причём мало кто знает, что масштабы сотрудничества Wildberries с российскими производителями феноменальные, об этом сейчас думают и AliExpress, и Ozon, и Goods. Про «Беру» не знаю, тоже может быть. Подход Wildberries интересен всем, видят в этом перспективу, поэтому абсолютно точно увидим что-то в этом направлении.
Александр Иванов
президент Национальной ассоциации дистанционной торговли
По мнению Ивана Федякова, основное изменение, которое может повлиять на онлайн-торговлю, — снятие ограничений на продажу алкоголя.
Каких-то радикальных изменений не произойдёт, мы видим стагнацию потребительского рынка в целом, он растёт не такими темпами, как хотелось бы. В то же время растёт онлайн-торговля, и все процессы, которые происходили в предыдущие годы, будут развиваться и дальше.
Серьёзные ограничения, снятия которых мы ждём, — на продажу алкоголя через интернет. Пока это запрещено, но если ограничения будут сняты, это даст сильный толчок даже не продаже алкоголя, а онлайн-продаже продуктов питания.
Сейчас алкоголь — одна из самых маржинальных категорий, которые недоступны для продаж, и делает менее выгодной дистанционную торговлю продуктами питания.
Будут формироваться новые паттерны поведения россиян. Для человека, который начинает покупать продукты питания через интернет, это становится основным каналом закупок, а офлайн — вспомогательным.
Иван Федяков
генеральный директор Infoline
В целом появление маркетплейсов может полностью изменить рынок ритейла и сравнимо с появлением интернет-торговли как таковой, считает Федяков.
Технология агрегатора товаров, маркетплейс, — принципиально новое слово в рыночной торговле, сравнимое с появлением ценников и колясок в магазинах или с созданием первых интернет-магазинов.
Мы стоим на пороге нового витка радикальных изменений на рынке ритейла, и изменение, связанное с маркетплейсами, похлеще, чем появление интернет-торговли как таковой.
Здесь появляется принципиально новая схема взаимодействия поставщика и покупателя: в классическом ритейле существует товаропроводящая цепь, а маркетплейс позволяет соединить напрямую производителя и потребителя.
Такого никто никогда не делал, и это заметно меняет и потребительский рынок, и потребительские предпочтения.
Иван Федяков
генеральный директор Infoline