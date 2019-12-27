Роскомнадзор блокирует такие сайты, но продавцы переходят в мессенджеры и соцсети.

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Нелегальная онлайн-продажа алкоголя в России в 2019 году выросла на 19% или 400 млн рублей по сравнению с 2018 годом. Оборот за год достиг 2,5 млрд рублей, следует из данных Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности.

В 2018 году оборот нелегальной доли рынка составил 2,1 млрд рублей, а в 2017 году — 1,7 млрд рублей. В России запрещена продажа алкоголя через интернет, поэтому нишу занимает «теневой» рынок.

Исследователи обнаружили около 2,5 тысячи сайтов, аккаунтов и групп в соцсетях, торгующих алкоголем. В 2018 году их было больше — около 4 тысяч. Аналитики объясняют снижение количества тем, что Роскомнадзор массово блокирует сайты с незаконной продажей алкоголя, это приводит к «миграции» нелегального сектора в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети. Онлайн-магазины регистрируют множество доменов, на которые сайт может оперативно перейти в случае блокировки.

В мессенджере Telegram эксперты нашли около 30 крупных каналов по продаже алкоголя, в Instagram — больше 50. Мобильные приложения используют проверенную схему: магазин продаёт сувенир, «подарком» к которому идёт алкогольный напиток. Часто онлайн-магазины предлагают алкоголь с доставкой и по сниженным ценам.

Оборот нелегального рынка продолжает расти — даже при минимальной конверсии в 1% онлайн-магазины зарабатывают от 200 млн рублей в месяц при среднем чеке в 1390 рублей, рассказали в Group-IB.