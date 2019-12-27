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Роскомнадзор блокирует такие сайты, но продавцы переходят в мессенджеры и соцсети.
Нелегальная онлайн-продажа алкоголя в России в 2019 году выросла на 19% или 400 млн рублей по сравнению с 2018 годом. Оборот за год достиг 2,5 млрд рублей, следует из данных Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности.
В 2018 году оборот нелегальной доли рынка составил 2,1 млрд рублей, а в 2017 году — 1,7 млрд рублей. В России запрещена продажа алкоголя через интернет, поэтому нишу занимает «теневой» рынок.
Исследователи обнаружили около 2,5 тысячи сайтов, аккаунтов и групп в соцсетях, торгующих алкоголем. В 2018 году их было больше — около 4 тысяч. Аналитики объясняют снижение количества тем, что Роскомнадзор массово блокирует сайты с незаконной продажей алкоголя, это приводит к «миграции» нелегального сектора в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети. Онлайн-магазины регистрируют множество доменов, на которые сайт может оперативно перейти в случае блокировки.
В мессенджере Telegram эксперты нашли около 30 крупных каналов по продаже алкоголя, в Instagram — больше 50. Мобильные приложения используют проверенную схему: магазин продаёт сувенир, «подарком» к которому идёт алкогольный напиток. Часто онлайн-магазины предлагают алкоголь с доставкой и по сниженным ценам.
Оборот нелегального рынка продолжает расти — даже при минимальной конверсии в 1% онлайн-магазины зарабатывают от 200 млн рублей в месяц при среднем чеке в 1390 рублей, рассказали в Group-IB.
За 2019 год количество поисковых запросов по фразе «купить алкоголь» увеличились на 34,6% . Пики подобных запросов приходятся на праздники — Новый год, Рождество, майские праздники, 8 марта и так далее.
Егаис - хорошая идея.
Я как потребитель лучше заплачу больше, но буду уверен что это нормальный алкоголь, чем куплю у какого то васи через телегу разлитый в подвале метиловый спирт, и откинусь.
То же самое и с животными продуктами, количество поддельных продуктов у нас огромное, даже в сетевых магазинах.
Какова вероятность того, что ты купишь подделку с ЕГАИС и без ЕГАИС в крупной сети, которая и так работает с проверенными поставщиками? И наоборот, как показывает статистика Минздрава и Росстата, ЕГАИС не сильно влияете на кол-во отравлений алкоголем по отношению к выпитому
Это не бизнес, это жулики, обманывают и травят людей, рассказывая о том, что это таможенный конфискат...
И кто покупает, интересно? И что покупают? Водку ещё ладно, хотя рисковать нарваться на метиловый спирт уже не хочется, но кем надо быть, чтобы покупать Хеннесси и Бушмиллс в таких магазинах? Даже у крупных ритейлеров можно на подделку нарваться, несмотря на хвалёный ЕГАИС, а у этих бутлегеров почти наверняка паленка
Ночью догнаться когда надо, например. Сделал заказ, через час домой привезли сколько надо.
А что вас смутило?
60 заказов * 2500 магазинов * 1390 рублей = более 200 мультов в месяц. За год соответственно более 2 млрд.
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