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Торговля
Лиана Липанова
918

Исследование: нелегальные онлайн-продажи алкоголя в России выросли на 19% в 2019 году — до 2,5 млрд рублей Материал редакции

Роскомнадзор блокирует такие сайты, но продавцы переходят в мессенджеры и соцсети.

14 комментариев
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Нелегальная онлайн-продажа алкоголя в России в 2019 году выросла на 19% или 400 млн рублей по сравнению с 2018 годом. Оборот за год достиг 2,5 млрд рублей, следует из данных Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности.

В 2018 году оборот нелегальной доли рынка составил 2,1 млрд рублей, а в 2017 году — 1,7 млрд рублей. В России запрещена продажа алкоголя через интернет, поэтому нишу занимает «теневой» рынок.

Исследователи обнаружили около 2,5 тысячи сайтов, аккаунтов и групп в соцсетях, торгующих алкоголем. В 2018 году их было больше — около 4 тысяч. Аналитики объясняют снижение количества тем, что Роскомнадзор массово блокирует сайты с незаконной продажей алкоголя, это приводит к «миграции» нелегального сектора в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети. Онлайн-магазины регистрируют множество доменов, на которые сайт может оперативно перейти в случае блокировки.

В мессенджере Telegram эксперты нашли около 30 крупных каналов по продаже алкоголя, в Instagram — больше 50. Мобильные приложения используют проверенную схему: магазин продаёт сувенир, «подарком» к которому идёт алкогольный напиток. Часто онлайн-магазины предлагают алкоголь с доставкой и по сниженным ценам.

Оборот нелегального рынка продолжает расти — даже при минимальной конверсии в 1% онлайн-магазины зарабатывают от 200 млн рублей в месяц при среднем чеке в 1390 рублей, рассказали в Group-IB.

За 2019 год количество поисковых запросов по фразе «купить алкоголь» увеличились на 34,6% . Пики подобных запросов приходятся на праздники — Новый год, Рождество, майские праздники, 8 марта и так далее.

#новость

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14 комментариев
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AnlimiT

2

Вот вам и ЕГАИС. Бизнес всегда найдёт способы как обойти любой контроль государства. Так же будет и с маркировкой

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Mikhail Golovanov

AnlimiT
5

Егаис - хорошая идея.
Я как потребитель лучше заплачу больше, но буду уверен что это нормальный алкоголь, чем куплю у какого то васи через телегу разлитый в подвале метиловый спирт, и откинусь.
То же самое и с животными продуктами, количество поддельных продуктов у нас огромное, даже в сетевых магазинах.

Но маркировать все подряд - спорная идея.

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AnlimiT

Mikhail
0

Но почти 35% людей плевать на то какой им продадут сувенир)))

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Дмитрий Алексеев

AnlimiT
0

Естественный отбор.

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Ол Сен

Mikhail
0

Сомнительно что там будет легальный и нормальный алкоголь. Такая же борматуха.

Ответить

Антон Штадлер

Mikhail
0

Какова вероятность того, что ты купишь подделку с ЕГАИС и без ЕГАИС в крупной сети, которая и так работает с проверенными поставщиками? И наоборот, как показывает статистика Минздрава и Росстата, ЕГАИС не сильно влияете на кол-во отравлений алкоголем по отношению к выпитому

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Денис Демидов

AnlimiT
1

Это не бизнес, это жулики, обманывают и травят людей, рассказывая о том, что это таможенный конфискат...

Ответить

Beerman

0

И кто покупает, интересно? И что покупают? Водку ещё ладно, хотя рисковать нарваться на метиловый спирт уже не хочется, но кем надо быть, чтобы покупать Хеннесси и Бушмиллс в таких магазинах? Даже у крупных ритейлеров можно на подделку нарваться, несмотря на хвалёный ЕГАИС, а у этих бутлегеров почти наверняка паленка

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Oleg Garvin

Beerman
0

Ночью догнаться когда надо, например. Сделал заказ, через час домой привезли сколько надо.

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Станислав Мурсаев

0

Если взять оборот из заголовка - 2.5 млрд, и средний чек - 1390р, получится ~1.8млн заказов в год, или ~150тыс. заказов в месяц.

В тексте упоминается 2500 нелегальных магазинов - т.е. по 60 заказов в месяц на магазин. Как это может дать оборот от 200млн/месяц, непонятно...

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Сергей Харин

Станислав
0

А что вас смутило?

60 заказов * 2500 магазинов * 1390 рублей = более 200 мультов в месяц. За год соответственно более 2 млрд.

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Pavel Sharonov

0

Проще государству разрешить торговлю и получать доходы.

Не можешь запретить - возглавь!

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Вел Колдин

Pavel
0

ну идут к этому. медленно, правда. и костыльно) но идут)

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Saucedo Puetz

0

Какие нафиг сайты-каждый второй ларек паленой водкой торгует

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