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Это первая инвестиция российского ритейлера в Западной Европе.
Группа Sportmaster Operations купила датский холдинг Sport Nordic, который управляет сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store. Сумма сделки не раскрывается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение группы.
В ближайшее время «Спортмастер» не планирует проводить значительные изменения в работе приобретённой компании, пишет агентство. Управлением датскими сетями магазинов займётся директор департамента развития бизнеса группы Януш Гембарски.
Благодаря сделке компания выходит на рынок Западной Европы и планирует использовать Sport Nordic в качестве основы для развития в регионе, рассказал директор группы Дмитрий Барков.
Группа «Спортмастер» управляет более 1,4 тысяч магазинов, включая сети «Спортмастер», O'Stin и Funday, отмечает «Интерфакс». Компания была основана в 1992 году.
У Sport Nordic есть интернет-магазин и 89 офлайн-точек. Выручка группы в 2019 году составила 1,1 млрд датских крон (10,9 млрд рублей).
«Спортмастер» на 100% принадлежит сингапурской Sportmaster Operations. Выручка российского подразделения по итогам 2018 года составила 107,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 15,65 млрд рублей, следует из данных базы «Контур.Фокус». По данным издания, выручка группы за 2019 год составила 160 млрд рублей.
В сентябре 2019 года группа «Спортмастер» купила польскую сеть спортивных магазинов Go Sport Polska, которая входит во французскую Go Sport Group. Все 34 магазина сети первое время продолжат работать под брендом Go Sport, а затем будут переименованы в «Спормастер».
Вот это уровень. Поздравляю всех причастных!
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