Это первая инвестиция российского ритейлера в Западной Европе.

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Группа Sportmaster Operations купила датский холдинг Sport Nordic, который управляет сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store. Сумма сделки не раскрывается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение группы.

В ближайшее время «Спортмастер» не планирует проводить значительные изменения в работе приобретённой компании, пишет агентство. Управлением датскими сетями магазинов займётся директор департамента развития бизнеса группы Януш Гембарски.

Благодаря сделке компания выходит на рынок Западной Европы и планирует использовать Sport Nordic в качестве основы для развития в регионе, рассказал директор группы Дмитрий Барков.

Группа «Спортмастер» управляет более 1,4 тысяч магазинов, включая сети «Спортмастер», O'Stin и Funday, отмечает «Интерфакс». Компания была основана в 1992 году.

У Sport Nordic есть интернет-магазин и 89 офлайн-точек. Выручка группы в 2019 году составила 1,1 млрд датских крон (10,9 млрд рублей).

«Спортмастер» на 100% принадлежит сингапурской Sportmaster Operations. Выручка российского подразделения по итогам 2018 года составила 107,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 15,65 млрд рублей, следует из данных базы «Контур.Фокус». По данным издания, выручка группы за 2019 год составила 160 млрд рублей.