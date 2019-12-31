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Торговля
Альберт Хабибрахимов
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«Фонтанка»: полиция задержала владельца сети «Семья» и франшизы Spar в Петербурге при попытке улететь в Дубай Материал редакции

Полицейские посоветовали Мушвигу Абдуллаеву расплатиться с работниками магазинов, которые не получили зарплаты.

6 комментариев
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В ночь на 31 декабря в аэропорту «Пулково» полиция задержала гендиректора компании «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, узнала «Фонтанка». «Интерторгу» принадлежит закрывшаяся торговая сеть «Народная 7Я семьЯ» и франшиза на сеть Spar в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

По данным издания, Абдуллаев пытался вылететь в Дубай, но его остановили сотрудники полиции. Как пишет «Фонтанка», у них не было формальных оснований для задержания, но Абдуллаев согласился проехать в отделение полиции Московского района. Там ему посоветовали погасить долги по зарплате перед работниками закрывшихся магазинов.

Накануне бывшие сотрудники магазинов Spar и «Народная 7Я семьЯ» провели день в очередях за зарплатами в торговом комплексе «Дунай». По данным «Фонтанки», пришли около 200 человек — они ждали выплаты за ноябрь и частично за декабрь, но так и не получили денег. Всего, пишет издание, «Интерторг» должен более 10 млн рублей примерно 500 работникам.

«Интерторг» закрыл магазины Spar и «Народная 7Я семьЯ» в Петербурге и Ленобласти в конце декабря 2019 года из-за финансовых проблем. Как писало РБК, с начала 2019 года компания получила от поставщиков больше 200 исков на общую сумму 2,9 млрд рублей.

#новость #spar #интерторг

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6 комментариев
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Saucedo Puetz

3

Сотрудникам надо было сразу к прокурам идти, Мушвига тогда бы еще долго Дубая не видать

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Алексей Никитенко

Saucedo
0

Согласен, 200 человек не опишешь и не замажешь. 

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Nikita Zubkov

3

 Народная 7Я семьЯ

Сначала подумал, что у автора статьи кот по клавиатуре прошел

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Алексей Седов

2

Седьмая семья.

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Ware Wow

0

Жаль все пострадавшие стороны, и гендиректора естественно тоже, думаю для него в этой цепочки пострадавших это наиболее трагично.

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E Arkhipov

0

Бред какой-то сказочный.

Задолженость перед работниками копеечные 10 млн, а у поставщиков иски на сумму в 2,9 млрд.
Ноги тут явно не от несчастных работников растут.

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