Полицейские посоветовали Мушвигу Абдуллаеву расплатиться с работниками магазинов, которые не получили зарплаты.

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В ночь на 31 декабря в аэропорту «Пулково» полиция задержала гендиректора компании «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, узнала «Фонтанка». «Интерторгу» принадлежит закрывшаяся торговая сеть «Народная 7Я семьЯ» и франшиза на сеть Spar в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

По данным издания, Абдуллаев пытался вылететь в Дубай, но его остановили сотрудники полиции. Как пишет «Фонтанка», у них не было формальных оснований для задержания, но Абдуллаев согласился проехать в отделение полиции Московского района. Там ему посоветовали погасить долги по зарплате перед работниками закрывшихся магазинов.

Накануне бывшие сотрудники магазинов Spar и «Народная 7Я семьЯ» провели день в очередях за зарплатами в торговом комплексе «Дунай». По данным «Фонтанки», пришли около 200 человек — они ждали выплаты за ноябрь и частично за декабрь, но так и не получили денег. Всего, пишет издание, «Интерторг» должен более 10 млн рублей примерно 500 работникам.