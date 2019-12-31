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Полицейские посоветовали Мушвигу Абдуллаеву расплатиться с работниками магазинов, которые не получили зарплаты.
В ночь на 31 декабря в аэропорту «Пулково» полиция задержала гендиректора компании «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, узнала «Фонтанка». «Интерторгу» принадлежит закрывшаяся торговая сеть «Народная 7Я семьЯ» и франшиза на сеть Spar в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
По данным издания, Абдуллаев пытался вылететь в Дубай, но его остановили сотрудники полиции. Как пишет «Фонтанка», у них не было формальных оснований для задержания, но Абдуллаев согласился проехать в отделение полиции Московского района. Там ему посоветовали погасить долги по зарплате перед работниками закрывшихся магазинов.
Накануне бывшие сотрудники магазинов Spar и «Народная 7Я семьЯ» провели день в очередях за зарплатами в торговом комплексе «Дунай». По данным «Фонтанки», пришли около 200 человек — они ждали выплаты за ноябрь и частично за декабрь, но так и не получили денег. Всего, пишет издание, «Интерторг» должен более 10 млн рублей примерно 500 работникам.
«Интерторг» закрыл магазины Spar и «Народная 7Я семьЯ» в Петербурге и Ленобласти в конце декабря 2019 года из-за финансовых проблем. Как писало РБК, с начала 2019 года компания получила от поставщиков больше 200 исков на общую сумму 2,9 млрд рублей.
Сотрудникам надо было сразу к прокурам идти, Мушвига тогда бы еще долго Дубая не видать
Народная 7Я семьЯ
Сначала подумал, что у автора статьи кот по клавиатуре прошел
Жаль все пострадавшие стороны, и гендиректора естественно тоже, думаю для него в этой цепочки пострадавших это наиболее трагично.
Бред какой-то сказочный.
Задолженость перед работниками копеечные 10 млн, а у поставщиков иски на сумму в 2,9 млрд.
Ноги тут явно не от несчастных работников растут.
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