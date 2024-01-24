Торговля
Маша Цепелева

Wildberries изменил систему расчёта рейтинга товаров — теперь у старых отзывов более низкий приоритет Статьи редакции

Больше всего влиять на общую оценку будут 15 свежих комментариев.

  • Через три месяца после публикации отзыв будет становиться всё менее значимым для рейтинга товара, рассказал Wildberries в Telegram-канале для продавцов.

  • 15 последних отзывов всегда будут влиять на рейтинг сильнее остальных. Так компания хочет «поддерживать актуальные оценки ассортимента».

  • Продавцы смогут увидеть формулу расчёта рейтинга в отчёте «Оценка товара», в разделе «Об отчёте».
  • В ноябре 2023 года Wildberries начал скрывать в карточках негативные отзывы, которые не относятся к продавцу и его товару.

#новости #wildberries

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77 комментариев
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 Вадим Д.

Штрафовать за наличие старых отзывов будут?

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Аникин

Казна должна пополняться, поэтому ответ очевиден. Да и еще раз да!

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ChatGPT

Нет

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4 комментария
Борис Интеграторов

Опять негатив) отличная логика на самом деле. Нефиг накупать себе отзывовов. Теперь будут либо постоянно закупиться фижбеком либо продавать нормальные вещи по нормальным ценам. Я так вижу ))

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4 комментария
Максим

Теперь придется продавцам после негативного отзыва покупать 15 позитивных))0000))0)0))

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Панова

Целых 30 рублей лишних придется тратить, эх.

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день за днем

Может стоит все таки нормальные товары продавать?

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неформат

знай себе 15 комментов настрочи и вот он рейтинг 👍

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Борис Интеграторов

Ну еще и 15 покупок сделай )

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6 комментариев
Митроченков Дмитрий

Это как?

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8 комментариев
Котец-чтец

Странная система для расчета рейтинга 🤔 На вб можно легко купить комменты, а потом фиг поймешь, какой реальный рейтинг у товара

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Anti Anti

Все вообще и делается для того, чтобы было "фиг поймешь, какой реальный рейтинг у товара". Чтобы покупатель потерял надежду понять что-то из отзывов.

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C5BiwYBXC3lwpmDq08QK

Легко это как? Там выкупы товара нужно делать + штрафы за самовыкуп, это уже нужно обращаться в конторы

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6 комментариев
Париж

Проще просто ничего там не заказывать, на всякий случай.

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Igor Mylnikov

Хм, где-то я подобное уже видел ;) Ааааа, вспомнил! Яндекс Такси
https://pro.yandex.ru/ru-ru/moskva/knowledge-base/taxi/rides/raiting

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Иван Кусто

Если тебе 150ым вдруг какой то конч попался, то не беда, работай еще!

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Nag Champa

Норм, поправить рейтинг стало еще проще

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Дарко

Поднять себе рейтинг (купить) теперь станет еще проще.

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Дана

Вроде для продавцов плюс, а вот покупателю не очень.

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Митроченков Дмитрий

Конечно плюс! Чем больше долбоебов будут делать самовыкупы, тем больше их ВБ будет штрафовать, а значит - долбоебов на площадке станет меньше, что, безусловно, плюс для нормальных продавцов.

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день за днем

И тому и тому плюс по факту

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Serge Demichev

Приоритет рейтинга должен зависеть от возраста аккаунта, количества покупок, оценки другими участниками комментариев, а также длительности опыта использования, например если человек осознано оставляет отзыв о товаре через пол года. Если такой человек оставил полезный комментарий, то он должен выше ранжироваться. А тут опять создадут новореги с кучей од о том «какая пиз…ая дрель с Alibaba, лучше чем Makita») Единственный плюс ВБ, что один и тот же ИП или условный магазин продает на ягоде дешевле Озона.

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Митроченков Дмитрий

Естественно, логистика дешевле.

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Тоже хочу

Wildberries ни что не спасет

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ChatGPT

Спасет

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3 комментария
Пружинный ревербератор

А его надо спасать?

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2 комментария
Олег Юрьевич

Только платные возвраты

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1 комментарий
Роман Чернышев

И при этом владелица данной компании самая богатая женщина в России)ВБ не надо спасать, спасать нужно нас от ВБ)

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1 комментарий
Виктор Бодренков

В принципе логично: продавец по факту может и товар заменить, а фотки оставить при этом старые фотки товара

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ilia

Слушайте, а модераторы на отзывы там вообще есть? мне знакомая жаловалась, потом скинула ссылки на пару товаров- женское белье (даже обычное, про "сексуальное" - тем более), купальники - там дофига фоток с полуголых и голых - реально "свободные вареники" публикуют!

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Barabas77

У Озона не лучше для продавцов одежды и обуви https://vc.ru/u/1612343-a-t/659656-skazhem-net-postoplate

Скажем: НЕТ ПОСТОПЛАТЕ‼ — А.Т. на vc.ru
Уважаемся озон,мы с вами работаем уже 2 года. И когда мы заходили на площадку,вы были лучшим МП…
vc.ru
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Владимир Орехов

Валдберриз спекулирует этими отзывами и рейтингами. Во многом это его конек популярности.

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Тимоха

Думаете другие маркетплейсы так не делают?

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1 комментарий
debil
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Mister Melon

То есть, заказываем у конкурента с 15 аккаунтов 15 товаров, делаем возврат, пусть и платно, пишем отрицательные отзывы и все?

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Евгений

Неудивительно, что это именно вб, а не озон

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Гора Жора

Всё же так просто. Продавайте товар с нормальным качеством, получайте свои честные хорошие отзывы, фидбек от реальных покупателей. Зачем пачками эти отзывы левые закупать.

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Вадя Кулаков

Да смысл, уже давно никакого доверия к этим отзывам.

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Ilnur Mustafin

Это несправедливо, отзывы могут быть необъективными, из-за этого товар не должен падать!

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Виктор Якушкин

"Больше всего влиять на общую оценку будут 15 свежих комментариев."-наверное так лучше , плюс на ВБ на сколько знаю нельзя накручивать комментарии , почему бы нет

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Vertie

15 отзывов могут многое сказать о качестве товара в целом , потому что качество товара может изменяться и если до этого все было хорошо , то вариант ухудшения не стоит упускать из вида

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74 комментария
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