Wildberries изменил систему расчёта рейтинга товаров — теперь у старых отзывов более низкий приоритет Статьи редакции
Больше всего влиять на общую оценку будут 15 свежих комментариев.
Через три месяца после публикации отзыв будет становиться всё менее значимым для рейтинга товара, рассказал Wildberries в Telegram-канале для продавцов.
15 последних отзывов всегда будут влиять на рейтинг сильнее остальных. Так компания хочет «поддерживать актуальные оценки ассортимента».
- Продавцы смогут увидеть формулу расчёта рейтинга в отчёте «Оценка товара», в разделе «Об отчёте».
- В ноябре 2023 года Wildberries начал скрывать в карточках негативные отзывы, которые не относятся к продавцу и его товару.
2.1K показов
1.6K открытий
Штрафовать за наличие старых отзывов будут?
Казна должна пополняться, поэтому ответ очевиден. Да и еще раз да!
Нет
Опять негатив) отличная логика на самом деле. Нефиг накупать себе отзывовов. Теперь будут либо постоянно закупиться фижбеком либо продавать нормальные вещи по нормальным ценам. Я так вижу ))
Теперь придется продавцам после негативного отзыва покупать 15 позитивных))0000))0)0))
Целых 30 рублей лишних придется тратить, эх.
Может стоит все таки нормальные товары продавать?
знай себе 15 комментов настрочи и вот он рейтинг 👍
Ну еще и 15 покупок сделай )
Это как?
Странная система для расчета рейтинга 🤔 На вб можно легко купить комменты, а потом фиг поймешь, какой реальный рейтинг у товара
Все вообще и делается для того, чтобы было "фиг поймешь, какой реальный рейтинг у товара". Чтобы покупатель потерял надежду понять что-то из отзывов.
Легко это как? Там выкупы товара нужно делать + штрафы за самовыкуп, это уже нужно обращаться в конторы
Проще просто ничего там не заказывать, на всякий случай.
Хм, где-то я подобное уже видел ;) Ааааа, вспомнил! Яндекс Такси
https://pro.yandex.ru/ru-ru/moskva/knowledge-base/taxi/rides/raiting
Если тебе 150ым вдруг какой то конч попался, то не беда, работай еще!
Норм, поправить рейтинг стало еще проще
Поднять себе рейтинг (купить) теперь станет еще проще.
Вроде для продавцов плюс, а вот покупателю не очень.
Конечно плюс! Чем больше долбоебов будут делать самовыкупы, тем больше их ВБ будет штрафовать, а значит - долбоебов на площадке станет меньше, что, безусловно, плюс для нормальных продавцов.
И тому и тому плюс по факту
Приоритет рейтинга должен зависеть от возраста аккаунта, количества покупок, оценки другими участниками комментариев, а также длительности опыта использования, например если человек осознано оставляет отзыв о товаре через пол года. Если такой человек оставил полезный комментарий, то он должен выше ранжироваться. А тут опять создадут новореги с кучей од о том «какая пиз…ая дрель с Alibaba, лучше чем Makita») Единственный плюс ВБ, что один и тот же ИП или условный магазин продает на ягоде дешевле Озона.
Естественно, логистика дешевле.
Wildberries ни что не спасет
Спасет
А его надо спасать?
Только платные возвраты
И при этом владелица данной компании самая богатая женщина в России)ВБ не надо спасать, спасать нужно нас от ВБ)
В принципе логично: продавец по факту может и товар заменить, а фотки оставить при этом старые фотки товара
Слушайте, а модераторы на отзывы там вообще есть? мне знакомая жаловалась, потом скинула ссылки на пару товаров- женское белье (даже обычное, про "сексуальное" - тем более), купальники - там дофига фоток с полуголых и голых - реально "свободные вареники" публикуют!
У Озона не лучше для продавцов одежды и обуви https://vc.ru/u/1612343-a-t/659656-skazhem-net-postoplate
Валдберриз спекулирует этими отзывами и рейтингами. Во многом это его конек популярности.
Думаете другие маркетплейсы так не делают?
То есть, заказываем у конкурента с 15 аккаунтов 15 товаров, делаем возврат, пусть и платно, пишем отрицательные отзывы и все?
Неудивительно, что это именно вб, а не озон
Всё же так просто. Продавайте товар с нормальным качеством, получайте свои честные хорошие отзывы, фидбек от реальных покупателей. Зачем пачками эти отзывы левые закупать.
Да смысл, уже давно никакого доверия к этим отзывам.
Это несправедливо, отзывы могут быть необъективными, из-за этого товар не должен падать!
"Больше всего влиять на общую оценку будут 15 свежих комментариев."-наверное так лучше , плюс на ВБ на сколько знаю нельзя накручивать комментарии , почему бы нет
15 отзывов могут многое сказать о качестве товара в целом , потому что качество товара может изменяться и если до этого все было хорошо , то вариант ухудшения не стоит упускать из вида