ФАС признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов с долей около 80% Статьи редакции
Их партнёры жалуются на завышение логистических затрат и штрафы, но регулятор не может ввести санкции из-за запрета на проверки ИТ-компаний.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов, заявил глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с представителями ассоциации «Некоммерческое партнёрство “Объединение корпоративных юристов”», маркетплейсов и правообладателей.
- По его словам, продавцы Wildberries и Ozon жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов.
- В 2022 году правительство запретило регуляторам проводить проверки аккредитованных ИТ-компаний до конца 2024 года. Поэтому ФАС, Ozon и Wildberries договариваются о «добровольном устранении нарушений».
- В июле 2022 года продавцы пожаловались в ФАС на механизм проведения распродаж на маркетплейсах. В письме говорилось, что интернет-площадки фактически понуждают продавцов участвовать в своих акциях.
6.7K показов
3.8K открытий
Почему же при всем при этом ФАС смотрит на Яндекс - поиск, который охренел от вседозволенности и продвигает свои же вертикали, широко закрытыми глазами?!
Поиск, такси, еда, кинопоиск, яндекс музыка, карты)
Потому что Яндекс по факту принадлежит гос-ву
Мне нравится что вы не спускаете давление на Яшу из года в год, не сдавайтесь)
Яндекс свои, чего на них смотреть.
странные вы вопросы задаете , очевидно же почему так происходит
Потому что Rндыкс == ФСБ.
ВСЁ ПРОСТО.
.
Должен остаться только один! Или... WildberZon?!
Или как вариант Ozonberries
ozWBeрели
Не-не-не, не надо. Озон хоть немного держит марку. Вот ВБ - государство в государстве, со своими законами, правилами и представлением о ЗЗПП.
Как в США Амазон безусловный монополист в своей сфере.
Ни в коем случае, должна быть двойка или тройка как операторы связи, иначе задница
А чего Маркет обделили вниманием?
Сейчас кого-нибудь из кооператива смотрящим за маркетплейсами назначат и все будет
Это будет какой-то страшный терминатор.
ВАЗОН
Почему это айти компании? Просто смех. Это Черкизон в 21 веке. Если в конторе рога и копыта поставили комп и настраивают на нем crm и воронки продаж/сбора этих рогов и копыт- всё, айти компания? Озон реально зарвался, 70% забирает, без покупки продвижения нет никаких продаж, кому захочет сам делает скидки в цене покупателю за баллы продавцу, чтоб сравнять цену с Вайлдберриз при такой накрутке. Если продавец делает надбавку 100%, в лучшем случае выйдет в ноль. Поэтому цена там 200-300% от себестоимости.
А как же СУБД и поиск по нефритовый+стержень+господин?
Если без смеха, то склад и логистика без ИТ не смогла бы работать в таких масштабах, да, нового ничего у них нет, но поддерживать код кому-то надо, вот и Айти-ниВыйти
Цитата: ".. регулятор не может ввести санкции из-за запрета на проверки ИТ-компаний.." - с каких это пор интернет-магазины стали ИТ-компаниями??? да это большие интернет-супермаркеты!
Согласен. Получается, работаешь там на выдаче в ПВЗ и ты IT-работник, ☝️ значит можно бежать за пакетом поддержки от государства для айтишников))
Мне кажется настало время передать бизнес более опытным управленцам, лучше из команды Кадырова.
Извинись, Дон
За ник лайк.
Интересно, я думал Яндекс-маркет и Мегамаркет вместе побольше 20% рынка занимают
Яндекс маркет в помойке последнее время, в яше подзабили на него
у нас свой ИМ и размещаемся на Озон, СММ, Я.маркет.
Одежда.
Итог оборота за прошедший ноябрь:
ИМ 60%
Озон 24%
СММ 16%
Я.маркет - пфьюить... Ограничили товары на этом МП, только для отзывов оставили десяток.
А мы сделали мобильный пункт выдачи Яндекс.Маркет!
Прикольно выглядит
Он разве по их регламенту проходит как годный?
Я бы заходил просто так к вам
а не является ли это спамом, когда все комменты от аккаунта это просто 1 картинка?
Авито и/или Яндекс. Вот тебе и большая четверка. Кого еще искать? Збагойна Товарищи усе уже попилено))
Ничего себе, монополия при капитализме. Кто мог ожидать??
Тем временем Яндекс, монополизировавший такси и службу доставки
"Ну найдите себе третьего, ну позязаста" (С) ФАС
Сейчас гора родит мышь. Уже пробовали раскачать Яппи, Ярус, пришло время ввалить бюджет в гос маркетплейс
Ну или спонсировать Почта-маркет какой-нибудь
Комментарий удален модератором
договариваются о добровольной устранении нарушений -ну ну)посмотрим как они выполнят договорённости
Тоже не понимаю почему айти компания? Большие интернет-магазины да, но не айти. Но во всяком случае фас что-то установила в отношении них и надеюсь что-то предпримут.
Ты правда не видишь разницу между интернет-магазином и маркетплейсом?
Грядет отжим. По всем признакам последних месяцев.
Вряд ли, а какие признаки вы видите?
Должен остаться только один адвокат
ВБ наверное все же популярнее.. Почему-то
У Ozon столько негатива, но при этом каждый продолжает им пользоваться и выводят тем самым в топ, глупо? Глупо.
Да никто в этом и не сомневался
ФАС просто обязан заставить кого-нибудь создать им конкурентов
"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов" -это для нас не открытие ,и так каждая новость почти то про озон, то про ВБ
Интересно мм много привлекли народа из-за скидок с бонусами спасибо