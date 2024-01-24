Мы в декабре завершили анализ состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка. Да, сейчас действует 448-е постановление, и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений — изучаем практики, направляем письма, проводим совещания.