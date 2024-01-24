Торговля
Маша Цепелева

ФАС признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов с долей около 80% Статьи редакции

Их партнёры жалуются на завышение логистических затрат и штрафы, но регулятор не может ввести санкции из-за запрета на проверки ИТ-компаний.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов, заявил глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с представителями ассоциации «Некоммерческое партнёрство “Объединение корпоративных юристов”», маркетплейсов и правообладателей.
  • По его словам, продавцы Wildberries и Ozon жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов.

Мы в декабре завершили анализ состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка. Да, сейчас действует 448-е постановление, и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений — изучаем практики, направляем письма, проводим совещания.

Максим Шаскольский, глава ФАС
  • В 2022 году правительство запретило регуляторам проводить проверки аккредитованных ИТ-компаний до конца 2024 года. Поэтому ФАС, Ozon и Wildberries договариваются о «добровольном устранении нарушений».
  • В июле 2022 года продавцы пожаловались в ФАС на механизм проведения распродаж на маркетплейсах. В письме говорилось, что интернет-площадки фактически понуждают продавцов участвовать в своих акциях.

#новости #фас #wildberries #ozon

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107 комментариев
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 Domorost

Почему же при всем при этом ФАС смотрит на Яндекс - поиск, который охренел от вседозволенности и продвигает свои же вертикали, широко закрытыми глазами?!

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Denis Ulyanov

Поиск, такси, еда, кинопоиск, яндекс музыка, карты)

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10 комментариев
Иван Иванов

Потому что Яндекс по факту принадлежит гос-ву

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4 комментария
Mikhail

Мне нравится что вы не спускаете давление на Яшу из года в год, не сдавайтесь)

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5 комментариев
Гора Жора

Яндекс свои, чего на них смотреть.

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Hank Coffe

странные вы вопросы задаете , очевидно же почему так происходит

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Abnatop Sky
Почему же при всем при этом ФАС смотрит на Яндекс - поиск, который охренел от вседозволенности и продвигает

Потому что Rндыкс == ФСБ.
ВСЁ ПРОСТО.
.

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Вадим Д.

Должен остаться только один! Или... WildberZon?!

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Настя Баева

Или как вариант Ozonberries

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Агент К

ozWBeрели

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1 комментарий
redpanda

Не-не-не, не надо. Озон хоть немного держит марку. Вот ВБ - государство в государстве, со своими законами, правилами и представлением о ЗЗПП.

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4 комментария
Владимир Орехов

Как в США Амазон безусловный монополист в своей сфере.

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6 комментариев
Sergey Folps

Ни в коем случае, должна быть двойка или тройка как операторы связи, иначе задница

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7 комментариев
Инло Макс

А чего Маркет обделили вниманием?

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3 комментария
Доктор Шкутко

Сейчас кого-нибудь из кооператива смотрящим за маркетплейсами назначат и все будет

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Лена Куртасова

Это будет какой-то страшный терминатор.

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Вячеслав Грачунов

ВАЗОН

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Роман Кильсеев

Почему это айти компании? Просто смех. Это Черкизон в 21 веке. Если в конторе рога и копыта поставили комп и настраивают на нем crm и воронки продаж/сбора этих рогов и копыт- всё, айти компания? Озон реально зарвался, 70% забирает, без покупки продвижения нет никаких продаж, кому захочет сам делает скидки в цене покупателю за баллы продавцу, чтоб сравнять цену с Вайлдберриз при такой накрутке. Если продавец делает надбавку 100%, в лучшем случае выйдет в ноль. Поэтому цена там 200-300% от себестоимости.

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Mikhail

А как же СУБД и поиск по нефритовый+стержень+господин?
Если без смеха, то склад и логистика без ИТ не смогла бы работать в таких масштабах, да, нового ничего у них нет, но поддерживать код кому-то надо, вот и Айти-ниВыйти

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5 комментариев
Борис Горобец

Цитата: ".. регулятор не может ввести санкции из-за запрета на проверки ИТ-компаний.." - с каких это пор интернет-магазины стали ИТ-компаниями??? да это большие интернет-супермаркеты!

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Echo

Согласен. Получается, работаешь там на выдаче в ПВЗ и ты IT-работник, ☝️ значит можно бежать за пакетом поддержки от государства для айтишников))

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4 комментария
Хрю Хрю Кабанчик

Мне кажется настало время передать бизнес более опытным управленцам, лучше из команды Кадырова.

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Mikhail

Извинись, Дон

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2 комментария
Тот самый чел

За ник лайк.

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Dengi

Интересно, я думал Яндекс-маркет и Мегамаркет вместе побольше 20% рынка занимают

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Mikhail

Яндекс маркет в помойке последнее время, в яше подзабили на него

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andrey andrey

у нас свой ИМ и размещаемся на Озон, СММ, Я.маркет.
Одежда.
Итог оборота за прошедший ноябрь:
ИМ 60%
Озон 24%
СММ 16%
Я.маркет - пфьюить... Ограничили товары на этом МП, только для отзывов оставили десяток.

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MOBITRUCK

А мы сделали мобильный пункт выдачи Яндекс.Маркет!

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Андрей Мельник

Прикольно выглядит

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Чечёточник

Он разве по их регламенту проходит как годный?

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jonewayne

Я бы заходил просто так к вам

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1 комментарий
debil
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illusive man

а не является ли это спамом, когда все комменты от аккаунта это просто 1 картинка?

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5 комментариев
MSK EKON

Авито и/или Яндекс. Вот тебе и большая четверка. Кого еще искать? Збагойна Товарищи усе уже попилено))

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Сергей

Ничего себе, монополия при капитализме. Кто мог ожидать??

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Самуил Маршак

Тем временем Яндекс, монополизировавший такси и службу доставки

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Uzabila
Ozon и Wildberries договариваются о «добровольном устранении нарушений»

"Ну найдите себе третьего, ну позязаста" (С) ФАС

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Перламутрово-Мышиный

Сейчас гора родит мышь. Уже пробовали раскачать Яппи, Ярус, пришло время ввалить бюджет в гос маркетплейс
Ну или спонсировать Почта-маркет какой-нибудь

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Игорь Крутик

договариваются о добровольной устранении нарушений -ну ну)посмотрим как они выполнят договорённости

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Аргумент Молотова

Тоже не понимаю почему айти компания? Большие интернет-магазины да, но не айти. Но во всяком случае фас что-то установила в отношении них и надеюсь что-то предпримут.

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Пружинный ревербератор

Ты правда не видишь разницу между интернет-магазином и маркетплейсом?

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Vladi

Грядет отжим. По всем признакам последних месяцев.

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Кузя

Вряд ли, а какие признаки вы видите?

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2 комментария
Pavel Grishunin

Должен остаться только один адвокат

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Строганов Иван

ВБ наверное все же популярнее.. Почему-то

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Denis Buslaev

У Ozon столько негатива, но при этом каждый продолжает им пользоваться и выводят тем самым в топ, глупо? Глупо.

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Баки

Да никто в этом и не сомневался

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Artur Kuramshin

ФАС просто обязан заставить кого-нибудь создать им конкурентов

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Виталий Полянский

"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов" -это для нас не открытие ,и так каждая новость почти то про озон, то про ВБ

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Неуловимый Кабачок

Интересно мм много привлекли народа из-за скидок с бонусами спасибо

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104 комментария
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