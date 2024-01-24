Транспорт
Евгения Евсеева

Tesla запланировала в 2025 году выпустить новую модель электромобиля — Reuters Статьи редакции

Его стоимость пока неизвестна, но в 2023 году Илон Маск обещал представить две машины «по доступным ценам».

  • О планах начать производство машины под кодовым названием Redwood автопроизводитель сообщил поставщикам, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с деталями. Двое из них описали автомобиль как «компактный кроссовер».
  • Tesla отправила поставщикам «запросы цен» или приглашения к участию в торгах на модель Redwood. Планируется, что еженедельно будет выпускаться 10 тысяч электромобилей. Производство должно начаться в июне 2025 года. Сколько будет стоить машина — неизвестно.
  • Новая модель позволит Tesla конкурировать с китайским BYD, который в четвёртом квартале 2023-го опередил автопроизводителя по продажам электромобилей: 526,4 тысячи — у BYD, 484,5 тысячи — у Tesla.
  • Сроки выпуска компактных автомобилей следующего поколения были одним из самых популярных вопросов инвесторов к Tesla в преддверии квартального финансового отчёта, пишет Reuters.
  • По словам источников, платформа Tesla следующего поколения под названием NV9X позволит автопроизводителю выпускать две или больше моделей. О производстве двух новых машин Илон Маск говорил на собрании акционеров в мае 2023 года: одну «проектируют», другую уже «строят». Обе поступят в продажу по «доступным ценам», а выпускать их будут в «гораздо больших объёмах».
  • Собеседники издания отмечают, что Tesla ориентируется на Honda Civic, цена которой в США начинается с $23,9 тысячи, чтобы понять, как делать более дешёвые автомобили. Маск ещё в 2020 году заявлял о планах выпустить бюджетную Tesla стоимостью $25 тысяч. Сейчас самая дешёвая модель компании — Tesla Model 3 — стоит от $38,9 тысячи в США.

#новости #tesla

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44 комментария
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 Andrey Kulakov
Tesla запланировала в 2025 году выпустить новую модель электромобиля — Reuters
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mr g

Сверху защита от дронов?

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Andrey Kulakov

От нас не так уж и просто защититься

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Андрей Захаров

а чуть ниже защиты еще и беговая дорожка))

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Хэппи милф

Зонтик

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Abnatop Sky
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Mr. xXx

Вечно неграмотные клепают мемы.. «Непонятно» пишется слитно в данном случае!

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Abnatop Sky
Вечно неграмотные клепают
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Алеоп

Ибо не православные пишут, а чудища заморские

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Евгений Лиманов

Почувствовали, что наступают им на пяточки!

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Just a human

Конкуренция это всегда хорошо

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Aleks B

а куда скачивания пропали?

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Artemy

Двухходовочка! Самому их тоже подчас не хватает

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debil
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Любовь Сотникова

"Его стоимость пока неизвестна, но в 2023 году Илон Маск обещал представить две машины «по доступным ценам»."-что в его понимании означает доступная цена?

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Вася Пражкин

25К. Это уже лет 10 известно.

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Optimus

Инфляция сделала эту цифру не актуальной.

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Вася Пражкин

Ну как сказать. Большую часть времени автомобили Тесла дешевеют.

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Тоже хочу

Утечка

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mr g

Ку?

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Alexander

Кю

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Soludo

Куда уж дешевле? Кто ездил на трешке, знают, что там ощущения от салона предельно близкие к Ладе Калине, а если еще 10 тысяч снять, что останется?

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Road Runner

Нормальный к нее салон. Просто пустой и дизайн икеа. Это непривычно но потом приходит смирение и даже кайф 🙋‍♂️

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Optimus

Ну-ну.

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Alex

Ой, не надо тут этих рассказов под семки

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Alexander

Ну не Калина, не надо. Что-то типа VW Jetta или Octavia

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Okama

Надеюсь, дизайн будет такой же крутой, как у Кибертрака (я серьезно).

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S.Z

Однако это недёшево

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under construction

с бензиновым двигателем?

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Никита Лахметкин

Нет же, там будет генератор бензиновый в подарок выдаваться.

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under construction

фитнес-привод

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Слегка Придурковатый

Интересно, а у них там, в асэшай, есть услуга по переоборудованию электромобилей в нормальные авто с ДВС?

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Road Runner

Массового перехода обратно на ДВС не наблюдается. Скорее наблюдается прирост на электрички. Даже наш убогий рынок вырос в 23 на 300+ по электричкам

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Abnatop Sky
Даже наш убогий рынок вырос в 23 на 300+ по электричкам

Было 30 - стало 90 !
.

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Андрей Захаров

Конструкция радикально отличается. Тут если только генератор с ДВС класть в багажник))

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Вадим Д.

Всё равно Нива не получится.

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Премудрый пискарь

Ура!

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Ruslan Zorya

Когда она начнет уже летать?

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drapeg
что Tesla ориентируется на Honda Civic
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under construction

все новое, хорошо забытое старое

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Dmitriy Titov

Надо же как-то с падением капитализации бороться.

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Beton
падением капитализации

В таком случае начинаем открывать информационные консервы для пампа. 🦮💨💨

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Rus Lan

я как будто собираюсь покупать теслу, зачем я это читаю

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Yan Keller

Конкуренция в автомире обещает интересные изменения...

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41 комментарий
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