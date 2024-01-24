Tesla запланировала в 2025 году выпустить новую модель электромобиля — Reuters Статьи редакции
Его стоимость пока неизвестна, но в 2023 году Илон Маск обещал представить две машины «по доступным ценам».
- О планах начать производство машины под кодовым названием Redwood автопроизводитель сообщил поставщикам, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с деталями. Двое из них описали автомобиль как «компактный кроссовер».
- Tesla отправила поставщикам «запросы цен» или приглашения к участию в торгах на модель Redwood. Планируется, что еженедельно будет выпускаться 10 тысяч электромобилей. Производство должно начаться в июне 2025 года. Сколько будет стоить машина — неизвестно.
- Новая модель позволит Tesla конкурировать с китайским BYD, который в четвёртом квартале 2023-го опередил автопроизводителя по продажам электромобилей: 526,4 тысячи — у BYD, 484,5 тысячи — у Tesla.
- Сроки выпуска компактных автомобилей следующего поколения были одним из самых популярных вопросов инвесторов к Tesla в преддверии квартального финансового отчёта, пишет Reuters.
- По словам источников, платформа Tesla следующего поколения под названием NV9X позволит автопроизводителю выпускать две или больше моделей. О производстве двух новых машин Илон Маск говорил на собрании акционеров в мае 2023 года: одну «проектируют», другую уже «строят». Обе поступят в продажу по «доступным ценам», а выпускать их будут в «гораздо больших объёмах».
- Собеседники издания отмечают, что Tesla ориентируется на Honda Civic, цена которой в США начинается с $23,9 тысячи, чтобы понять, как делать более дешёвые автомобили. Маск ещё в 2020 году заявлял о планах выпустить бюджетную Tesla стоимостью $25 тысяч. Сейчас самая дешёвая модель компании — Tesla Model 3 — стоит от $38,9 тысячи в США.
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Сверху защита от дронов?
От нас не так уж и просто защититься
а чуть ниже защиты еще и беговая дорожка))
Зонтик
Вечно неграмотные клепают мемы.. «Непонятно» пишется слитно в данном случае!
Ибо не православные пишут, а чудища заморские
Почувствовали, что наступают им на пяточки!
Конкуренция это всегда хорошо
а куда скачивания пропали?
Двухходовочка! Самому их тоже подчас не хватает
"Его стоимость пока неизвестна, но в 2023 году Илон Маск обещал представить две машины «по доступным ценам»."-что в его понимании означает доступная цена?
25К. Это уже лет 10 известно.
Инфляция сделала эту цифру не актуальной.
Ну как сказать. Большую часть времени автомобили Тесла дешевеют.
Утечка
Ку?
Кю
Куда уж дешевле? Кто ездил на трешке, знают, что там ощущения от салона предельно близкие к Ладе Калине, а если еще 10 тысяч снять, что останется?
Нормальный к нее салон. Просто пустой и дизайн икеа. Это непривычно но потом приходит смирение и даже кайф 🙋♂️
Ну-ну.
Ой, не надо тут этих рассказов под семки
Ну не Калина, не надо. Что-то типа VW Jetta или Octavia
Надеюсь, дизайн будет такой же крутой, как у Кибертрака (я серьезно).
Однако это недёшево
с бензиновым двигателем?
Нет же, там будет генератор бензиновый в подарок выдаваться.
фитнес-привод
Интересно, а у них там, в асэшай, есть услуга по переоборудованию электромобилей в нормальные авто с ДВС?
Массового перехода обратно на ДВС не наблюдается. Скорее наблюдается прирост на электрички. Даже наш убогий рынок вырос в 23 на 300+ по электричкам
Было 30 - стало 90 !
.
Конструкция радикально отличается. Тут если только генератор с ДВС класть в багажник))
Всё равно Нива не получится.
Ура!
Когда она начнет уже летать?
все новое, хорошо забытое старое
Надо же как-то с падением капитализации бороться.
В таком случае начинаем открывать информационные консервы для пампа. 🦮💨💨
я как будто собираюсь покупать теслу, зачем я это читаю
Конкуренция в автомире обещает интересные изменения...