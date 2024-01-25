Транспорт
Евгения Евсеева

Минпромторг продлит до 2027 года льготный порядок оформления машин при параллельном импорте Статьи редакции

По нему можно ввезти машину по упрощённой схеме, но такую возможность планировали убрать с февраля 2024-го.

  • Соответствующий проект постановления находится на согласовании в правительстве России, сообщили в Минпромторге «Известиям» и Autonews. По нему до конца 2027 года продлят льготный порядок оформления машин, ввезённых по параллельному импорту. Речь об автомобилях брендов, официально прекративших работу в стране.
  • В 2022 году в рамках параллельного импорта правительство ввело механизм получения «заключения об оценке безопасности единичного транспортного средства» (ЗОЕТС) — в качестве альтернативы «одобрению типа транспортного средства» (ОТТС). Для ЗОЕТС не обязательно проводить сертификационные испытания и получать согласие от правообладателя.
  • Правительство России легализовало параллельный импорт в конце марта 2022 года. Но с 1 октября 2023 года изменились правила ввоза автомобилей по нему: компании, которые не прекращали поставки в страну, могут его запрещать. Это больше касается китайских марок — их ввозили по «серому» импорту, но сейчас большинство фирм официально представлены в стране, писал Autonews.
  • Одновременно с этим, сертифицировать автомобили брендов, не прекращавших поставки, можно только в соответствии с техническим регламентом «О безопасности колёсных транспортных средств» — то есть нужно получать ОТТС. Для «ушедших» компаний сохранилась возможность оформлять ЗОЕТС — пока только до 1 февраля 2024 года.

#новости #минпромторг #параллельныйимпорт

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42 комментария
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 Denis Kite

Отменили бы уже все пошлины, сертификации, глонасс и экспертизы на европейские машины при ввозе для личного пользования и владения больше одного года. Хоть как-то бы устаканило рынок.

Ну хотя бы по случаю победы на выборах)))))))))))

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Santiago

В прошлый раз по случаю победы на выборах россиянам по их многократным просьбам подняли пенсионный возраст.

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Involuntary mental treatment

Пенсионный возраст подняли по просьбам пенсионеров, которые хотят работать. Это нормально, когда уровень жизни и её продолжителность растут. Люди хотят работать и быть полезными Родине дольше.

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Алекс

МММ, новореги)))
Пиздят и даже не задумываются что именно...

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Илюша

Да это троллинг. Он просто повторил слова с телевизора, где выдавали этот пиздец за народную волю.
Уверен, больше всех обрадовались мужики из регионов с продолжительностью жизни меньше 65. Поработал и умер, большего счастья не придумаешь.

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Созвонова

Мне тоже кажется, что просто шутка. Не может человек серьезно такие вещи писать.

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Иванов Иван

За 15 рублей может.

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Alexey Ivanov

Зато думать ни о чем не надо. *Сарказм*

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Марина Леопардовна

Не, посмотрите на другие его комменты. Он серьезно.

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Александр

Как мило когда в ответ на чушь из телевизора дают чушь из интернета

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Илюша

О какой чуши речь? В интернете ее много

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Maxim Demin

Это что за сомнительное высказывание из вас сейчас вышло? Вы о каких пенсионерах сейчас говорите? Пенсионеры должны отдыхать уже, а не работать. Никто не хочет ласты склеить на работе.

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Santiago

Ну например Владимир Владимирович Путин, всенародно избранный Президент Российской Федерации, по возрасту вполне пенсионер. Но об отдыхе он даже и не думает. Или вот скажем Николай Платонович Патрушев, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Думаю, и его перспектива, как вы выразились, "склеить ласты на работе" не пугает. Так что не говорите за всех.

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Забыл Эмейлов

вам нужен ваш ник. срочно. или вы как раз и проходите? воздержитесь тогда пока от комментариев. закончите - заходите.

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Нина К.

Сарказм? (очень надеюсь)

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Бот ЦИПсО #66213

Простите, а как статус пенсионера мешает работать дальше?

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Водяной

У вас никнейм не скрепной

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Бинарный Ёж

Главный пенсионер не хочет идти на пенсию, вот и приходится поднимать. Сейчас вот опять. Не избирать же пенсионера.

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Иван Помидоров

Сразу на 12 лет тогда надо уже поднимать, с запасом глядя в светлое будущее, вот Минфин обрадуется.

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Репин

Просили — получили. Нечего было просить))

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Владимир Покуц

В этот раз наверное тоже будет какой-то киндер сюрприз.

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Bib Fortuna

Жесть, кто-то ещё помнит

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Alexander

Это просто похоронит все автомобильные производственные начинания в стране.

Юзернеймам конечно пох., хочу новую бэху по цене как в Германии, а тут в стране хоть трава не расти.

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Михаил Желтухин

а зачем? пошлины - это деньги в казну, у кого есть деньги купит и пошлину заплатит, у кого нет - тот китайское купит и все равно какие-то налоги/пошлины заплатит.

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Вася Пражкин

Победы кого, простите?

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Владимир Владимирович

Того, кого нельзя называть

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Вася Пражкин

Дайте угадаю - Н.......й?

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Либерал-смузихлеб 3.0

А получим какой нибудь налог, чуть чуть репрессий и, вероятно, финт под названием «ротация по многочисленным просьбам»

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DosRaven

Лучше бы налоги снизили, чтобы цена на машину не увеличивалась в 2 раза.

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Варя Исаева

Снизить налоги? Сказки какие-то говорите..

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Вадим Д.

Параллельный импорт такой параллельный и такой бесконечный.

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Артур Каримов

Но не бесконечней комментариев Вадима Д.

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Вадим Д.

Конечно, нет. У них нет таких нейровозможностей.

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Alex Exceptional

Благодетели)))

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Доктор Шкутко

Придумать муйню, чтобы временно отменить ранее введенную муйню. Могли бы уже сразу печатать бамажки об отмене ранее введенных бамажек

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Слегка Придурковатый

Гражданин, предъявите документик на ранее просроченные документы об отмене документов.

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debil
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Антон Храмченко

Ввезти

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Mikhail

Да да, как только таможня перестанет брать себе 50% при пересечении границы, подумаем о покупках)

А пока там на таможне примерно как в региональных поликлиниках-две калеки и все на бумаге
Хотя вот, кокаина за последний месяц на всю думу собрали, до 25 года хватит

P.s пошлина для защиты внутреннего рынка, то бишь автоваза - ну и где этот автоваз?)

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Bazooka Sooka

как где ? вот же сегодня новость была : "В России стартовали продажи «пустых» Lada Vesta — за почти 1,5 миллиона рублей.

В комплектации автомобиля нет подушек безопасности, кнопок управления на руле, подогрева сидений и мультимедийной системы, а сам автомобиль будет на чёрных штампованных дисках."

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Alexander

Не только АвтоВАЗа. Даже "не столько". Нужно чтобы китайцы собирали здесь, как раньше корейцы, немцы и японцы

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Aleksey

Правительство не готово отказываться от европейских авто и пересаживаться на китайско-отечественные

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