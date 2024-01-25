Минпромторг продлит до 2027 года льготный порядок оформления машин при параллельном импорте Статьи редакции
По нему можно ввезти машину по упрощённой схеме, но такую возможность планировали убрать с февраля 2024-го.
- Соответствующий проект постановления находится на согласовании в правительстве России, сообщили в Минпромторге «Известиям» и Autonews. По нему до конца 2027 года продлят льготный порядок оформления машин, ввезённых по параллельному импорту. Речь об автомобилях брендов, официально прекративших работу в стране.
- В 2022 году в рамках параллельного импорта правительство ввело механизм получения «заключения об оценке безопасности единичного транспортного средства» (ЗОЕТС) — в качестве альтернативы «одобрению типа транспортного средства» (ОТТС). Для ЗОЕТС не обязательно проводить сертификационные испытания и получать согласие от правообладателя.
- Правительство России легализовало параллельный импорт в конце марта 2022 года. Но с 1 октября 2023 года изменились правила ввоза автомобилей по нему: компании, которые не прекращали поставки в страну, могут его запрещать. Это больше касается китайских марок — их ввозили по «серому» импорту, но сейчас большинство фирм официально представлены в стране, писал Autonews.
- Одновременно с этим, сертифицировать автомобили брендов, не прекращавших поставки, можно только в соответствии с техническим регламентом «О безопасности колёсных транспортных средств» — то есть нужно получать ОТТС. Для «ушедших» компаний сохранилась возможность оформлять ЗОЕТС — пока только до 1 февраля 2024 года.
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Отменили бы уже все пошлины, сертификации, глонасс и экспертизы на европейские машины при ввозе для личного пользования и владения больше одного года. Хоть как-то бы устаканило рынок.
Ну хотя бы по случаю победы на выборах)))))))))))
В прошлый раз по случаю победы на выборах россиянам по их многократным просьбам подняли пенсионный возраст.
Пенсионный возраст подняли по просьбам пенсионеров, которые хотят работать. Это нормально, когда уровень жизни и её продолжителность растут. Люди хотят работать и быть полезными Родине дольше.
МММ, новореги)))
Пиздят и даже не задумываются что именно...
Да это троллинг. Он просто повторил слова с телевизора, где выдавали этот пиздец за народную волю.
Уверен, больше всех обрадовались мужики из регионов с продолжительностью жизни меньше 65. Поработал и умер, большего счастья не придумаешь.
Мне тоже кажется, что просто шутка. Не может человек серьезно такие вещи писать.
За 15 рублей может.
Зато думать ни о чем не надо. *Сарказм*
Не, посмотрите на другие его комменты. Он серьезно.
Как мило когда в ответ на чушь из телевизора дают чушь из интернета
О какой чуши речь? В интернете ее много
Это что за сомнительное высказывание из вас сейчас вышло? Вы о каких пенсионерах сейчас говорите? Пенсионеры должны отдыхать уже, а не работать. Никто не хочет ласты склеить на работе.
Ну например Владимир Владимирович Путин, всенародно избранный Президент Российской Федерации, по возрасту вполне пенсионер. Но об отдыхе он даже и не думает. Или вот скажем Николай Платонович Патрушев, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Думаю, и его перспектива, как вы выразились, "склеить ласты на работе" не пугает. Так что не говорите за всех.
вам нужен ваш ник. срочно. или вы как раз и проходите? воздержитесь тогда пока от комментариев. закончите - заходите.
Сарказм? (очень надеюсь)
Простите, а как статус пенсионера мешает работать дальше?
У вас никнейм не скрепной
Главный пенсионер не хочет идти на пенсию, вот и приходится поднимать. Сейчас вот опять. Не избирать же пенсионера.
Сразу на 12 лет тогда надо уже поднимать, с запасом глядя в светлое будущее, вот Минфин обрадуется.
Просили — получили. Нечего было просить))
В этот раз наверное тоже будет какой-то киндер сюрприз.
Жесть, кто-то ещё помнит
Это просто похоронит все автомобильные производственные начинания в стране.
Юзернеймам конечно пох., хочу новую бэху по цене как в Германии, а тут в стране хоть трава не расти.
а зачем? пошлины - это деньги в казну, у кого есть деньги купит и пошлину заплатит, у кого нет - тот китайское купит и все равно какие-то налоги/пошлины заплатит.
Победы кого, простите?
Того, кого нельзя называть
Дайте угадаю - Н.......й?
А получим какой нибудь налог, чуть чуть репрессий и, вероятно, финт под названием «ротация по многочисленным просьбам»
Лучше бы налоги снизили, чтобы цена на машину не увеличивалась в 2 раза.
Снизить налоги? Сказки какие-то говорите..
Параллельный импорт такой параллельный и такой бесконечный.
Но не бесконечней комментариев Вадима Д.
Конечно, нет. У них нет таких нейровозможностей.
Благодетели)))
Придумать муйню, чтобы временно отменить ранее введенную муйню. Могли бы уже сразу печатать бамажки об отмене ранее введенных бамажек
Гражданин, предъявите документик на ранее просроченные документы об отмене документов.
Ввезти
Да да, как только таможня перестанет брать себе 50% при пересечении границы, подумаем о покупках)
А пока там на таможне примерно как в региональных поликлиниках-две калеки и все на бумаге
Хотя вот, кокаина за последний месяц на всю думу собрали, до 25 года хватит
P.s пошлина для защиты внутреннего рынка, то бишь автоваза - ну и где этот автоваз?)
как где ? вот же сегодня новость была : "В России стартовали продажи «пустых» Lada Vesta — за почти 1,5 миллиона рублей.
В комплектации автомобиля нет подушек безопасности, кнопок управления на руле, подогрева сидений и мультимедийной системы, а сам автомобиль будет на чёрных штампованных дисках."
Не только АвтоВАЗа. Даже "не столько". Нужно чтобы китайцы собирали здесь, как раньше корейцы, немцы и японцы
Правительство не готово отказываться от европейских авто и пересаживаться на китайско-отечественные