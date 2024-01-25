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Транспорт
Евгения Евсеева

Porsche представил электрическую версию Macan — это второй электромобиль для автопроизводителя Статьи редакции

Первый он показал ещё в 2019 году.

Фото: Porsche
  • Porsche представил обновлённую версию одного из своих самых продаваемых автомобилей — кроссовера Macan, пишет The Verge. Машина стала полностью электрической. Это второй электромобиль автопроизводителя после показанного в 2019 году Taycan.
  • Электрокар построен на платформе Premium Platform Electric, разработанной вместе с Audi. У машины будет две версии: Macan 4 по цене от $78,8 тысячи (6,9 млн рублей по курсу ЦБ на 25 января 2024 года) и Macan Turbo стоимостью от $106,9 тысячи (9,4 млн рублей). На обе модели уже открыты предзаказы, поставки начнутся во второй половине 2024-го.
Фото: Porsche
  • Внутри расположено три дисплея: один информационный для водителя — диагональю 12,6 дюйма, и два по 10,9 дюйма. Один из них установлен для пассажира.
  • Macan 4 разгоняется до 60 миль/ч (около 96 км/ч) за 4,9 секунды, максимальная скорость — 96 миль/ч (218 км/ч). Запас хода — 380 миль (611 км). Время разгона Macan Turbo до 60 миль/ч — 3,1 секунды. Максимальная скорость — 161 миль/ч (259 км/ч). Запас хода — 367 миль (590 км).
  • Электромобиль оснащён аккумулятором ёмкостью до 100 кВт⋅ч и поддерживает зарядку мощностью до 270 кВт. С ней время подзарядки с 10% до 80% составит 21 минуту, уверяет автопроизводитель.

#новости #porsche #электромобили

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72 комментария
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 Невероятный Блондин

Какой могла стать Нива, если бы не застряли во временной петле ➰

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QAWERTYUI

Если бы застряли...
Так мы же назад движемся.

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1 комментарий
Андрей Захаров

Кто бы еще еще покупал, даже с таким дизайном

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4 комментария
under construction

концепция нивы дешевая машина, что бы месить гуано.
если уж сравнивать то с вранглером

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4 комментария
Илья Попов

Какая проблема! Можно приклеить российские шильдики и товар готов.

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Krem-brulee

Дизайн Нивы уже классика. Итальянцы придумали красоту на века

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Peter Volkov
Электрокар
Turbo
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Arch3rv3rs3

Кто ж его купит, если он не будет Turbo GTS X Sport Touring

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9 комментариев
Илья Попов

Значит с турбонаддувом - дуют электроны.😁

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Эфир Монеров

Маркетолухи во всей красе

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Михаил Иванович

Почему он стоит так дёшево? На уровне китайцев у нас у салонах

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Борис Интеграторов

Как вывезут в Россию, будет стоить 25 млн.

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3 комментария
debil
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Илья Попов

Мне бы такую... Женщину.

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Vishna Savadhu

кайфная телега, мне такую надо! жалко что я нищий 😂

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Fred Han

Хуйня, Кибертрак ещё в кунге 1100 кг возьмет

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Слегка Придурковатый

Зато этот Порш не такой уродливый, как Кибертрак.

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5 комментариев
Константин Сулугуни

Наконец то хоть нормальную электричку можно будет купить, а не это вот все китайское, ценник только наверное будет как чугунный мост(

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Алексей Иванов

В чем вообще прикол брать чистые электро с их долгой зарядкой (ее еще найди попробуй), если есть последовательные гибриды с их запасом хода в 900км, и все заправки подходят?

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1 комментарий
Андрей Захаров

По характеристикам она не лучше.
Со светофора электричка китайцев даже турбо версию сделает.

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2 комментария
Bib Fortuna

->электричка
->нормальная
Чел, да ты извращенец

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Подментованный кот
максимальная скорость — 96 миль/ч (218 км/ч)

Эпик фейл

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Hambala Fully

А куда больше ?

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1 комментарий
Виталий Фигушкин

норм, а электромоторы гильзуются?)

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Тоже хочу
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Премудрый пискарь

Давно пора!

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Илья Попов

Да, пора спать и отдыхать, завтра новый день опять.😊

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xsignes

Выглядит прикольно. Главное чтобы педаль не из пластмассы была.

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Islyam Kadeev

https://media.tenor.com/-n_2P6s_6ZYAAAAM/let%27s-go-makan-hungry.gif

Зарегистрировался чисто ради этого

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Алеоп

С почином. Теперь можно удалить акк.

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Женяо

Представляю вам электро Порш Тайкан с безфаровой технологией

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placeholder
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Redmadpanda

Наконец-то наступил этот день, когда даже электрокар не смогу купить, потому-то гладиолус

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Сергей Степанов

ща подожду февральских морозов и обязательно куплю

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Сергей Васильевич

78 тысяч баксов вообще ни о чем. У нас за такие деньги можно взять ладу на максималках.

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Soludo

Тоже будет жужжать как троллейбус (как Тайкан)?

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Michael Pupkin

"максимальная скорость — 96 миль/ч"
в источнике 137

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sergjjj

Дизайн аля BYD китайский китай.
Зачем оставили эти уродливые ДХО

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Alex

Я ждал этого, наконец то все кто рассказывает какая тесла ужасная сможет просто пойти и простое купить этот электро Макан. Потом через год сравним с продажами модел Y и точно узнаем насколько тесла ужасная.

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Дмитрий

Что за Zeekr на минималках?

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Юрий Пепперони

на ниву Бронко поглядываю 😁

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Kinolog

а обычный макан им в этом году придется перестать продавать

ЗЫ ускорение на тайкане даже без лонча сильно впечатляет

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69 комментариев
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