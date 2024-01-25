Porsche представил электрическую версию Macan — это второй электромобиль для автопроизводителя Статьи редакции
Первый он показал ещё в 2019 году.
- Porsche представил обновлённую версию одного из своих самых продаваемых автомобилей — кроссовера Macan, пишет The Verge. Машина стала полностью электрической. Это второй электромобиль автопроизводителя после показанного в 2019 году Taycan.
- Электрокар построен на платформе Premium Platform Electric, разработанной вместе с Audi. У машины будет две версии: Macan 4 по цене от $78,8 тысячи (6,9 млн рублей по курсу ЦБ на 25 января 2024 года) и Macan Turbo стоимостью от $106,9 тысячи (9,4 млн рублей). На обе модели уже открыты предзаказы, поставки начнутся во второй половине 2024-го.
- Внутри расположено три дисплея: один информационный для водителя — диагональю 12,6 дюйма, и два по 10,9 дюйма. Один из них установлен для пассажира.
- Macan 4 разгоняется до 60 миль/ч (около 96 км/ч) за 4,9 секунды, максимальная скорость — 96 миль/ч (218 км/ч). Запас хода — 380 миль (611 км). Время разгона Macan Turbo до 60 миль/ч — 3,1 секунды. Максимальная скорость — 161 миль/ч (259 км/ч). Запас хода — 367 миль (590 км).
- Электромобиль оснащён аккумулятором ёмкостью до 100 кВт⋅ч и поддерживает зарядку мощностью до 270 кВт. С ней время подзарядки с 10% до 80% составит 21 минуту, уверяет автопроизводитель.
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Какой могла стать Нива, если бы не застряли во временной петле ➰
Если бы застряли...
Так мы же назад движемся.
Кто бы еще еще покупал, даже с таким дизайном
концепция нивы дешевая машина, что бы месить гуано.
если уж сравнивать то с вранглером
Какая проблема! Можно приклеить российские шильдики и товар готов.
Дизайн Нивы уже классика. Итальянцы придумали красоту на века
Turbo
Кто ж его купит, если он не будет Turbo GTS X Sport Touring
Значит с турбонаддувом - дуют электроны.😁
Маркетолухи во всей красе
Почему он стоит так дёшево? На уровне китайцев у нас у салонах
Как вывезут в Россию, будет стоить 25 млн.
Мне бы такую... Женщину.
кайфная телега, мне такую надо! жалко что я нищий 😂
Хуйня, Кибертрак ещё в кунге 1100 кг возьмет
Зато этот Порш не такой уродливый, как Кибертрак.
Наконец то хоть нормальную электричку можно будет купить, а не это вот все китайское, ценник только наверное будет как чугунный мост(
В чем вообще прикол брать чистые электро с их долгой зарядкой (ее еще найди попробуй), если есть последовательные гибриды с их запасом хода в 900км, и все заправки подходят?
По характеристикам она не лучше.
Со светофора электричка китайцев даже турбо версию сделает.
->электричка
->нормальная
Чел, да ты извращенец
Эпик фейл
А куда больше ?
норм, а электромоторы гильзуются?)
Давно пора!
Да, пора спать и отдыхать, завтра новый день опять.😊
Выглядит прикольно. Главное чтобы педаль не из пластмассы была.
https://media.tenor.com/-n_2P6s_6ZYAAAAM/let%27s-go-makan-hungry.gif
Зарегистрировался чисто ради этого
С почином. Теперь можно удалить акк.
Представляю вам электро Порш Тайкан с безфаровой технологией
Наконец-то наступил этот день, когда даже электрокар не смогу купить, потому-то гладиолус
ща подожду февральских морозов и обязательно куплю
78 тысяч баксов вообще ни о чем. У нас за такие деньги можно взять ладу на максималках.
Тоже будет жужжать как троллейбус (как Тайкан)?
"максимальная скорость — 96 миль/ч"
в источнике 137
Дизайн аля BYD китайский китай.
Зачем оставили эти уродливые ДХО
Я ждал этого, наконец то все кто рассказывает какая тесла ужасная сможет просто пойти и простое купить этот электро Макан. Потом через год сравним с продажами модел Y и точно узнаем насколько тесла ужасная.
Что за Zeekr на минималках?
на ниву Бронко поглядываю 😁
а обычный макан им в этом году придется перестать продавать
ЗЫ ускорение на тайкане даже без лонча сильно впечатляет