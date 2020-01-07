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Транспорт
Лера Михайлова
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Sony представила концепт своего первого электрокара Vision-S Материал редакции

Компания потратила на обсуждение автомобиля всего несколько минут, поэтому подробности о нём пока неизвестны.

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Sony показала концепт своего первого электромобиля Vision-S. Презентация прошла в рамках выставки CES 2020.

По данным The Verge, автомобиль оснащён 33 датчиками, которые находятся внутри и снаружи, несколькими широкоформатными дисплеями и звуковой системой «360 Reality Audio».

Компания работала над концептом вместе с другими игроками рынка: Nvidia, Bosch, Qualcomm, BlackBerry и другими. Платформу для электромобиля создала компания-производитель автозапчастей Magna.

По данным motor1, два электродвигателя Vision-S позволят автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды и развивать скорость до 240 км/ч.

Sony рассказала о Vision-S в последние несколько минут своей презентации на CES, отмечают журналисты. Поэтому пока неизвестно, планирует ли компания запускать производство Vision-S и смогут ли другие компании создавать свои электромобили на платформе от Magna, пишет The Verge.

#новости #sony #ces2020

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