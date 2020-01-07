Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Компания потратила на обсуждение автомобиля всего несколько минут, поэтому подробности о нём пока неизвестны.
Sony показала концепт своего первого электромобиля Vision-S. Презентация прошла в рамках выставки CES 2020.
По данным The Verge, автомобиль оснащён 33 датчиками, которые находятся внутри и снаружи, несколькими широкоформатными дисплеями и звуковой системой «360 Reality Audio».
Компания работала над концептом вместе с другими игроками рынка: Nvidia, Bosch, Qualcomm, BlackBerry и другими. Платформу для электромобиля создала компания-производитель автозапчастей Magna.
По данным motor1, два электродвигателя Vision-S позволят автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды и развивать скорость до 240 км/ч.
Sony рассказала о Vision-S в последние несколько минут своей презентации на CES, отмечают журналисты. Поэтому пока неизвестно, планирует ли компания запускать производство Vision-S и смогут ли другие компании создавать свои электромобили на платформе от Magna, пишет The Verge.
Блоги компаний
Показать еще