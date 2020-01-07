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Транспорт
Лера Михайлова
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Фото: концепт-кар от Mercedes-Benz и режиссёра «Аватара» Джеймса Кэмерона Материал редакции

Шарообразные колёса, отсутствие руля и вибрирующие в такт дыханию сиденья.

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Mercedes-Benz показал на выставке CES свой концепт-кар Vision AVTR, вдохновлённый фильмом «Аватар».

motor1

Главная идея Vision AVTR — единение человека с окружающей природой и самим автомобилем. Концепт-кар может считывать пульс и дыхание пассажира и транслировать его при помощи подсветки и вибрации сидений.

Колёса автомобиля по форме напоминают шар и оснащены подсветкой, а на корпусе машины расположены 33 «закрылка». А благодаря шасси Vision AVTR может двигаться боком, как краб, отмечает motor1.

motor1
The Verge
Mercedes-Benz

#mercedes #ces2020

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1 комментарий
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Алексей Доронин

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При создании концепт-кара Mercedes-Benz вдохновлялся второй частью Аватара и готов запустить концепт в серию в 2056 году (с переносом на 2069 и потом на 2087 год)

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