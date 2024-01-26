Структура дилера «Авилон» закрыла сделку по покупке завода Hyundai в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Она же купила активы Volkswagen в России.
- Российская компания «Арт-Финанс» закрыла сделку по покупке активов Hyundai, включая петербургский автозавод ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», пишет «Интерфакс». Сумма продажи не раскрывается.
- «Арт-Финанс» создана в феврале 2023 года и на 100% принадлежит президенту дилера «Авилон» Андрею Павловичу. В мае эта же компания выступила покупателем российских активов Volkswagen. О продаже ей активов Hyundai сообщил в декабре 2023 года, тогда же сделку одобрила правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.
- Южнокорейское издание The Chosun Ilbo сообщало, что сумма сделки — 140 тысяч вон (9291 рубль по курсу ЦБ на 26 января 2024 года). В договоре предусмотрят опцион с правом обратного выкупа в течение двух лет.
- Завод Hyundai с марта 2022 года находился в простое. На нём собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Из простоя он вышел в январе 2024-го, но сборку машин не начал.
- В сентябре 2023 года в Минпромторге сообщали, что завод автопроизводителя купит купит «российская компания» — с опционом на выкуп сроком на два года. В ноябре поставщик комплектующих в суде потребовал от петербургского завода Hyundai почти 180 млн рублей.
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Делаем ставку, какой китайский автомобиль будут производить
Год-полтора назад можно было написать, да они временно, скоро вернутся. Опцион же на обратный выкуп есть и всё такое..
Сейчас да, вопрос стоит только какого китайца будут собирать.
Недавно читал, что у них еще есть детали на Solaris, порядка 20 000 машин. Будут первое время выпускать их под маркой Solaris, а дальше уже смотреть.
На заводе вага что-то собирают?
Эффективные менеджеры будут искать кому подороже продать
"сумма сделки — 140 тысяч вон (9291 рубль по курсу ЦБ на 26 января 2024 года)"
Вот не сходил бы я пару раз в КБ, мог бы тоже купить завод Хёндай. Ну ладно.
Отобрали бы, сразу на выходе из КБ. ))
Страна возможностей.
Просто брось курить и купи завод.
Ну что сказать, поздравляем
Но не искренне
Ну надеемся что что-то запустят. Всё таки это лучше чем простой, тем более такое длительно время.
Щетаю, им нужно сразу запускать допы - коврики там, дворники, брызговики. Минуя автомобили.
Главное чтобы рабочие места сохранили,а что собиратчь - машину или Искандер - дело второе , главное чтобы семья была сытая, путевка в Турция
Hyundai в курсе что там теперь будет выпуск самонаводящихся кастрюль или Лады Лосярис?