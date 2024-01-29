Транспорт
Таня Боброва

«2ГИС» начал показывать стоимость зарядки для электромобилей, типы разъёмов и мощность Статьи редакции

В будущем геосервис планирует добавить и доступность станций в реальном времени.

  • «2ГИС» уже показывает официальные общедоступные станции зарядок для электромобилей, а теперь начал отображать в таких карточках тип разъёма и их количество на станции, мощность и стоимость за кВт.
  • Пользователи могут найти все станции с нужным разъёмом и мощностью с помощью фильтров в поиске — например, выбрать только быстрые зарядки.
  • В будущем сервис планирует показывать и доступность станций в режиме реального времени: пользователи смогут посмотреть, где есть свободное место, а где всё занято.
  • По данным «2ГИС», на январь 2024 года общедоступные электрозаправки есть более чем в 500 населённых пунктах России. Больше всего — в Москве (437), Санкт-Петербурге (168), Южно-Сахалинске (121), Красноярске (106) и Нижнем Новгороде (84). Общее количество зарядок в стране — 3225.

#новости #2гис #электромобили

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34 комментария
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 Вадим Д.

Ммм, точек на карте будет пять? А, нет, на видео все три.

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Дракошка

вадимка, в спб их 202 к примеру, не выставляй себя дурачком

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Windavoz

лишь бы пиздануть гадость

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Вадим Д.

Так ты сдерживайся.

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Windavoz

)))))))))))))))))))))))))))))))

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Хэппи милф

Даже удивительно, насколько всё не развито. 400 заправок на 11-миллионный город и 150 заправок — на 6-миллионный

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Вадим Д.

Скорее удивительно что они вообще есть.

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Макс Фактор

ПЕРВАЯ ЭКАНОМИКА ИВРОПЫ!

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Тоже хочу

я так понял, что 2Gis уже показывает все что угодно, кроме карты

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Anton Kulakov

К чему такой глупый коммент? Всмысле кроме карты? Там в 2 клика можно сделать как захочешь, хоть карту чистую хоть всё что угодно сразу.

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Victor

мне кажется есть люди которые как будто-то соревнуется кто глупее камент напишет. На vc их много.

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Тоже хочу

Ключевой сервис 2Gis - это карта. А не... "сделать дохера кликов" чтобы до карты добраться

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Anton Kulakov

Установил 2Гис и у тебя карта, затем включай что хочешь. Вы бы его установили сначала сами, а потом уже что-то писали 😏

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Дракошка

это всё слои, они отключаются и только карта будет

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Тоже хочу

А можно сделать так, чтобы пользователь их не отключал.. а включал, когда нужно?

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Ibragim Zafirov

удобная же функция, реально упрощает пользование электроавтомобилем

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jonewayne

Включаю 2гис и вижу чистую карту, включаю гугл карты - четверть экрана снизу занимает bottom sheet с какой-то лентой событий других пользователей.

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Борис Интеграторов

Верните 2гис в апстор!

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Кулек

Если вернут, то VC опубликует, а местные сразу побегут жаловаться.

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BaiGuiKa

А есть какой то план, где на 100 млн автомобилей запланировано 2 млн электрозаправок по всей России и в каком веке?
Может 2ГИС разместит карту в интернете и электролюбители отметят на ней спрос в кВт за год, что бы дело быстрее пошло?🤔

Или стартап кто начнёт по предпродаже "кВт за 5 рублей" на будущих электрозаправках? 🎉🎉🎉Мне первой на 10 млн рублей кВт на чип😎

2 млн кВт🥰 лет на 100 хватит, думаю. Хотя можно и за 20 лет всё прокатать⛷️

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Maxim Fox

Не будет энергетического кризиса, не волнуйтесь. Скоро наступит рывок. В игры с апокалипсисом играли? Там и энергетическое оружие, и реакторы, и роботы. Осталось запустить пару ядерных ракет и наступит будущее, в котором не будет проблем с электричеством, и сможешь заправлять свой летающий жигуль за 15 крышечек на 5000 километров.

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BaiGuiKa

В Китае 9 млн элетрозаправок, где за 3 рубля кВт и 3000 в России, где кВт за 17 рублей🙄 С такой скоростью и ценами о каком экономическом чуде может идти речь?

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debil
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NotFop

17 руб квт. Нехило.

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Борис Интеграторов

Хотите как во Франции?!

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NotFop

Да хотя бы как у юриков в РФ...

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Борис Интеграторов

Все равно дешевле бенза )

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mr g

Эти станции тоже бизнес вот и с них решил 2гис бабки заработать, ничего удивительного.

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Руслан Соломатов

"В будущем геосервис планирует добавить и доступность станций в реальном времени."- было бы славно
Популярность электромобилей падает, пытаются сделать их использование удобнее

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Zloy Marketolog

А кто шарит, можно ли это все утащить к себе на сайт, чтоб на сайте сделать интерактивный сервис на основе виджета от 2гис? 🤔

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Kirill Sidorov

Нет, 2ГИС это жлобы, они даже отзывы своих компаний дают качать по апи за 250к. Вернее так было год назад, сейчас наверное дороже.

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ЯжПрограммист

На всех пяти устройствах с которых его еще не удалили?

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Тимур Балакин

Это хорошее дельное дополнение. Интерактив так сказать. Чтобы всё можно было в реальном времени посмотреть, это очень удобно. Надеюсь в будущем это не сильно по времени растянется и уже скоро можно будет и доступность смотреть. Всё постепенно переходит на зелёную энергетику.

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Георгий

Так 2ГИС же нет уже. Или пишите в новости, как надо ухитриться и поставить его простым людям. Простые люди не скачиваются сторонние магазины и не понимают, как APK установить.

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