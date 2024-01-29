«2ГИС» начал показывать стоимость зарядки для электромобилей, типы разъёмов и мощность Статьи редакции
В будущем геосервис планирует добавить и доступность станций в реальном времени.
- «2ГИС» уже показывает официальные общедоступные станции зарядок для электромобилей, а теперь начал отображать в таких карточках тип разъёма и их количество на станции, мощность и стоимость за кВт.
- Пользователи могут найти все станции с нужным разъёмом и мощностью с помощью фильтров в поиске — например, выбрать только быстрые зарядки.
- В будущем сервис планирует показывать и доступность станций в режиме реального времени: пользователи смогут посмотреть, где есть свободное место, а где всё занято.
- По данным «2ГИС», на январь 2024 года общедоступные электрозаправки есть более чем в 500 населённых пунктах России. Больше всего — в Москве (437), Санкт-Петербурге (168), Южно-Сахалинске (121), Красноярске (106) и Нижнем Новгороде (84). Общее количество зарядок в стране — 3225.
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Ммм, точек на карте будет пять? А, нет, на видео все три.
вадимка, в спб их 202 к примеру, не выставляй себя дурачком
лишь бы пиздануть гадость
Так ты сдерживайся.
)))))))))))))))))))))))))))))))
Даже удивительно, насколько всё не развито. 400 заправок на 11-миллионный город и 150 заправок — на 6-миллионный
Скорее удивительно что они вообще есть.
ПЕРВАЯ ЭКАНОМИКА ИВРОПЫ!
я так понял, что 2Gis уже показывает все что угодно, кроме карты
К чему такой глупый коммент? Всмысле кроме карты? Там в 2 клика можно сделать как захочешь, хоть карту чистую хоть всё что угодно сразу.
мне кажется есть люди которые как будто-то соревнуется кто глупее камент напишет. На vc их много.
Ключевой сервис 2Gis - это карта. А не... "сделать дохера кликов" чтобы до карты добраться
Установил 2Гис и у тебя карта, затем включай что хочешь. Вы бы его установили сначала сами, а потом уже что-то писали 😏
это всё слои, они отключаются и только карта будет
А можно сделать так, чтобы пользователь их не отключал.. а включал, когда нужно?
удобная же функция, реально упрощает пользование электроавтомобилем
Включаю 2гис и вижу чистую карту, включаю гугл карты - четверть экрана снизу занимает bottom sheet с какой-то лентой событий других пользователей.
Верните 2гис в апстор!
Если вернут, то VC опубликует, а местные сразу побегут жаловаться.
А есть какой то план, где на 100 млн автомобилей запланировано 2 млн электрозаправок по всей России и в каком веке?
Может 2ГИС разместит карту в интернете и электролюбители отметят на ней спрос в кВт за год, что бы дело быстрее пошло?🤔
Или стартап кто начнёт по предпродаже "кВт за 5 рублей" на будущих электрозаправках? 🎉🎉🎉Мне первой на 10 млн рублей кВт на чип😎
2 млн кВт🥰 лет на 100 хватит, думаю. Хотя можно и за 20 лет всё прокатать⛷️
Не будет энергетического кризиса, не волнуйтесь. Скоро наступит рывок. В игры с апокалипсисом играли? Там и энергетическое оружие, и реакторы, и роботы. Осталось запустить пару ядерных ракет и наступит будущее, в котором не будет проблем с электричеством, и сможешь заправлять свой летающий жигуль за 15 крышечек на 5000 километров.
В Китае 9 млн элетрозаправок, где за 3 рубля кВт и 3000 в России, где кВт за 17 рублей🙄 С такой скоростью и ценами о каком экономическом чуде может идти речь?
17 руб квт. Нехило.
Хотите как во Франции?!
Да хотя бы как у юриков в РФ...
Все равно дешевле бенза )
Эти станции тоже бизнес вот и с них решил 2гис бабки заработать, ничего удивительного.
"В будущем геосервис планирует добавить и доступность станций в реальном времени."- было бы славно
Популярность электромобилей падает, пытаются сделать их использование удобнее
А кто шарит, можно ли это все утащить к себе на сайт, чтоб на сайте сделать интерактивный сервис на основе виджета от 2гис? 🤔
Нет, 2ГИС это жлобы, они даже отзывы своих компаний дают качать по апи за 250к. Вернее так было год назад, сейчас наверное дороже.
На всех пяти устройствах с которых его еще не удалили?
Это хорошее дельное дополнение. Интерактив так сказать. Чтобы всё можно было в реальном времени посмотреть, это очень удобно. Надеюсь в будущем это не сильно по времени растянется и уже скоро можно будет и доступность смотреть. Всё постепенно переходит на зелёную энергетику.
Так 2ГИС же нет уже. Или пишите в новости, как надо ухитриться и поставить его простым людям. Простые люди не скачиваются сторонние магазины и не понимают, как APK установить.