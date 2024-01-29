Автомобили Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году Статьи редакции
Самой популярной моделью стала Volkswagen Jetta.
- Более 60 тысяч автомобилей европейских, японских, корейских и американских брендов ввезено в Россию по параллельному импорту за 2023 год, пишет ТАСС со ссылкой на данные АО «ГЛОНАСС». Столько машин ИП и юрлица подключили к системе «ЭРА-ГЛОНАСС».
- Лидером среди зарубежных брендов стал Volkswagen. На него пришлось 22% всех ввезённых по «альтернативным каналам» машин. Самой популярной моделью стала Volkswagen Jetta.
- На втором месте автомобили японской Toyota (17,5%). За ней следуют Mazda (8,6%), Mercedes-Benz (5,6%) и Kia (3,8%).
- Установка устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» на произведённые в России или ввозимые на территорию страны автомобили обязательна с 2017 года. На начало 2024-го к ней подключено 10,2 млн машин, отметили в компании.
- После 24 февраля 2022 года работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные автопроизводители — Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Минпромторг включил автомобили 60 марок в список товаров параллельного импорта.
- В июле 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей рассказало, что Россия среди других стран вышла на первое место по импорту автомобилей из Китая. К концу года продажами китайских автомобилей занималось 65% российских автосалонов.
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яйца им дорогие
"Самой популярной моделью стала Volkswagen Jetta."
Че? Они то и раньше нафиг никому не нужны были, еще можно поверить в октавию, оч странно.
А если посмотреть на перекупов - визуально корейцев сильно больше с их tucson/santa fe/sportage
Так тут же речь про новые, а не битые и б/ухи