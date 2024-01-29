Транспорт
Артур Томилко

Автомобили Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году Статьи редакции

Самой популярной моделью стала Volkswagen Jetta.

  • Более 60 тысяч автомобилей европейских, японских, корейских и американских брендов ввезено в Россию по параллельному импорту за 2023 год, пишет ТАСС со ссылкой на данные АО «ГЛОНАСС». Столько машин ИП и юрлица подключили к системе «ЭРА-ГЛОНАСС».
  • Лидером среди зарубежных брендов стал Volkswagen. На него пришлось 22% всех ввезённых по «альтернативным каналам» машин. Самой популярной моделью стала Volkswagen Jetta.
  • На втором месте автомобили японской Toyota (17,5%). За ней следуют Mazda (8,6%), Mercedes-Benz (5,6%) и Kia (3,8%).
  • Установка устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» на произведённые в России или ввозимые на территорию страны автомобили обязательна с 2017 года. На начало 2024-го к ней подключено 10,2 млн машин, отметили в компании.
Инфографика ТАСС
  • После 24 февраля 2022 года работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные автопроизводители — Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Минпромторг включил автомобили 60 марок в список товаров параллельного импорта.
  • В июле 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей рассказало, что Россия среди других стран вышла на первое место по импорту автомобилей из Китая. К концу года продажами китайских автомобилей занималось 65% российских автосалонов.

#новости #автомобили

109 показов
354 открытия
0
4 комментария
неформат

яйца им дорогие

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Сергеев

"Самой популярной моделью стала Volkswagen Jetta."
Че? Они то и раньше нафиг никому не нужны были, еще можно поверить в октавию, оч странно.
А если посмотреть на перекупов - визуально корейцев сильно больше с их tucson/santa fe/sportage

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Так тут же речь про новые, а не битые и б/ухи

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
1 комментарий
Раскрывать всегда
null