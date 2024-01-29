ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» уже отзывало машины из России на доработку. В ноябре 2023 года программа затронула 55 тысяч моделей Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенных с июля 2022 года по июнь 2023 года. Причиной тогда стало отсутствие модуля вызова экстренных служб.