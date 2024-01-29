Haval отзовёт в России 32,1 тысячи автомобилей из-за проблем с электропроводкой Статьи редакции
Есть вероятность, что в «разъём жгута проводов» под водительским сиденьем может «попасть влага».
- Это создаёт риск короткого замыкания и оплавления разъёма, объяснили в Росстандарте. Чтобы исключить угрозу, компания доработает разъём — бесплатно.
- Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023-го. Представитель Haval в России, ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», сообщит затронутым водителям о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр по телефону или почте.
- Владельцы также могут самостоятельно проверить, попадает ли машина под отзыв. Для этого нужно ввести свой VIN-код в поиске по отзывным кампаниям либо сопоставить его с файлом, опубликованным на сайте Росстандарта (нужно перейти по ссылке и под заглавной фотографией выбрать вкладку «Документы»).
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» уже отзывало машины из России на доработку. В ноябре 2023 года программа затронула 55 тысяч моделей Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенных с июля 2022 года по июнь 2023 года. Причиной тогда стало отсутствие модуля вызова экстренных служб.
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Наконец-то цивилизованный и ответственынй производитель авто в РФ. Респект
Именно так, признание косяка и его исправление о многом говорит
осталось уточнить как вода туда попасть может
да, но то как они доработают разъем вызывает сомнения
ну это мы еще посмотрим насколько ответственный, показательные акции это не признак, главное это индивидуальное отношение.
@debil конкурент?
Микрочелик который всю жизнь будет работать на заводе за 30-ку и ездить на Б\У автовазе в кредит:
- Так, нужно срочно вставить гифку где кто то сильно смеётся...
Отвечу Вам, но вопрос с модераторам и администраторам.
@Патруль не знаете, когда вернут дизлайки или хотя бы скачивание комментария вместо подарков?
а такая о чем говорит?))
Но если честно и без шуток и иронии в сторону китайских макетов автомобилей в натуральную величину, это отличная новость, позитивный прецедент и большой прыжок вперед для китай-авто-прома.
Потому что в основном сейчас как производители и импортеры, так и дилеры действуют согласно поговорке про глаза и божью росу. Когда к ним массово привозят на эвакуаторах неисправные машины с кучей болячек по части ПО и электроники, с умершими агрегатами и пр., а они улыбаются и говорят "неисправность не подтвердилась, идите в суд"
Ну да, я давно всем говорю - лет через 10 будем на нормальных китайских машинах ездить. Надо только подождать.
О.. не повезло, а владельцы чья авто попадает под отзыв получат компенсацию?
Нет, конечно. Отзыв - это не когда машину отвозят обратно на завод и дают другую. Это когда можно приехать к официальному дилеру в своё время, оставить машину, походить пешком пока её в порядке очереди гарантийного ремонта (последним приоритетом) отремонтируют. В данном случае скорее всего заменят разъём на влагозащищённый. Или просто зальют внутрь какую-нибудь гидроизолирующую пасту.
Кусачки, скрутка, изолента, неделя времени - и вот ваш Хавал уже исправен и безопасен.
приедете на станцию, поменяют за минуту разъем и и начнут работу по продаже допов.
да, штраф, вы что не в курсе как дела делаются?🤣🤣🤣
То есть водитель может обоссаться?
Не обязательно. Возможно, владелец празднуя покупку может чуть залить разъемы Дон Периньоном или дорогим коньяком.
Китайцы стали дешеветь. Знакомый взял в автосалоне на прошлой неделе новую chery arrizo 8 за 2,5 млн.
Наши соболезнования "счастливому" обладателю
Ого, всего в 2 раза выше розничной цены в Китае, неплохо.
Ну за это респект.
Не каждый китаепроизводитель будет проводить отзывную кампанию
У водителя полыхнет не от чтения каментов
Ничего интересного, помню VW отзывал мой авто по причине возможного возгорания проводки под капотом: перекладывали провода.
Хорошо, что отзывают - раньше машины просто горели массово пока производитель почесался
Интересное тут как раз то, что это китайский авто. Так-то отзывные кампании сами по себе конечно не новость
Конечно, страшно же.
Комментарий удален модератором
Кажется у них это уже не первый случай? Слышала о их машинах на старте и их тоже отзывали
Об этом есть в статье. Вы бы прочитали перед комментированием)
lavah лаваш одним словом
Именно в России такой прецедент? Потому что помню тут улюлюкали что тачка топ, так как климат все равно похожий. А нет, не похожий. Но без укора к Хавалу. Скорее к недоэкспертам
Похожий на какой, простите? На скандинавский или канадский?
А вообще у нас много разных климатов страна охватывает
У меня то же самое было с ниссаном. Позвали к дилеру проверить разъём под сиденьем и закрепить его так чтобы он не лежал на полу.
Это реал только рынок России затронуло?