Транспорт
Полина Лааксо

Haval отзовёт в России 32,1 тысячи автомобилей из-за проблем с электропроводкой Статьи редакции

Есть вероятность, что в «разъём жгута проводов» под водительским сиденьем может «попасть влага».

  • Это создаёт риск короткого замыкания и оплавления разъёма, объяснили в Росстандарте. Чтобы исключить угрозу, компания доработает разъём — бесплатно.
  • Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023-го. Представитель Haval в России, ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», сообщит затронутым водителям о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр по телефону или почте.
  • Владельцы также могут самостоятельно проверить, попадает ли машина под отзыв. Для этого нужно ввести свой VIN-код в поиске по отзывным кампаниям либо сопоставить его с файлом, опубликованным на сайте Росстандарта (нужно перейти по ссылке и под заглавной фотографией выбрать вкладку «Документы»).
Источник: Haval

  • ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» уже отзывало машины из России на доработку. В ноябре 2023 года программа затронула 55 тысяч моделей Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенных с июля 2022 года по июнь 2023 года. Причиной тогда стало отсутствие модуля вызова экстренных служб.

#новости #автомобили #haval #китай

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54 комментария
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 Тоже хочу

Наконец-то цивилизованный и ответственынй производитель авто в РФ. Респект

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Egor Ka

Именно так, признание косяка и его исправление о многом говорит

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CryptoElm

осталось уточнить как вода туда попасть может

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2 комментария
Яна Шепилова

да, но то как они доработают разъем вызывает сомнения

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1 комментарий
Андрей Яковлев

ну это мы еще посмотрим насколько ответственный, показательные акции это не признак, главное это индивидуальное отношение.

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Макс Фактор
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Полина Лааксо
Автор

@debil конкурент?

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2 комментария
Пользователь VC

Микрочелик который всю жизнь будет работать на заводе за 30-ку и ездить на Б\У автовазе в кредит:
- Так, нужно срочно вставить гифку где кто то сильно смеётся...

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Илья Прокопенко

Отвечу Вам, но вопрос с модераторам и администраторам.
@Патруль не знаете, когда вернут дизлайки или хотя бы скачивание комментария вместо подарков?

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Фан-клуб Валентина Стрыкало
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1 комментарий
Андрей Яковлев

а такая о чем говорит?))

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Илья Прокопенко

Но если честно и без шуток и иронии в сторону китайских макетов автомобилей в натуральную величину, это отличная новость, позитивный прецедент и большой прыжок вперед для китай-авто-прома.

Потому что в основном сейчас как производители и импортеры, так и дилеры действуют согласно поговорке про глаза и божью росу. Когда к ним массово привозят на эвакуаторах неисправные машины с кучей болячек по части ПО и электроники, с умершими агрегатами и пр., а они улыбаются и говорят "неисправность не подтвердилась, идите в суд"

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Пружинный ревербератор

Ну да, я давно всем говорю - лет через 10 будем на нормальных китайских машинах ездить. Надо только подождать.

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Елена Жумига

О.. не повезло, а владельцы чья авто попадает под отзыв получат компенсацию?

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Илья Прокопенко

Нет, конечно. Отзыв - это не когда машину отвозят обратно на завод и дают другую. Это когда можно приехать к официальному дилеру в своё время, оставить машину, походить пешком пока её в порядке очереди гарантийного ремонта (последним приоритетом) отремонтируют. В данном случае скорее всего заменят разъём на влагозащищённый. Или просто зальют внутрь какую-нибудь гидроизолирующую пасту.
Кусачки, скрутка, изолента, неделя времени - и вот ваш Хавал уже исправен и безопасен.

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1 комментарий
CryptoElm

приедете на станцию, поменяют за минуту разъем и и начнут работу по продаже допов.

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Роман Чернышев

да, штраф, вы что не в курсе как дела делаются?🤣🤣🤣

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5 комментариев
Leonid Sobchenko

То есть водитель может обоссаться?

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Вася Пражкин

Не обязательно. Возможно, владелец празднуя покупку может чуть залить разъемы Дон Периньоном или дорогим коньяком.

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5 комментариев
Super Max

Китайцы стали дешеветь. Знакомый взял в автосалоне на прошлой неделе новую chery arrizo 8 за 2,5 млн.

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Пружинный ревербератор

Наши соболезнования "счастливому" обладателю

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Киприан Лейн

Ого, всего в 2 раза выше розничной цены в Китае, неплохо.

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1 комментарий
Egor Ka

Ну за это респект.
Не каждый китаепроизводитель будет проводить отзывную кампанию

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Юрий Б.
разъём жгута проводов» под водительским сиденьем

У водителя полыхнет не от чтения каментов

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Aleksei M

Ничего интересного, помню VW отзывал мой авто по причине возможного возгорания проводки под капотом: перекладывали провода.

Хорошо, что отзывают - раньше машины просто горели массово пока производитель почесался

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Пружинный ревербератор

Интересное тут как раз то, что это китайский авто. Так-то отзывные кампании сами по себе конечно не новость

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Вадим Д.
под водительским сиденьем может «попасть влага»

Конечно, страшно же.

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debil
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Комментарий удален модератором

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Виктория Кузнецова

Кажется у них это уже не первый случай? Слышала о их машинах на старте и их тоже отзывали

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Илья Прокопенко

Об этом есть в статье. Вы бы прочитали перед комментированием)

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Vlad

lavah лаваш одним словом

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Неуловимый Кабачок

Именно в России такой прецедент? Потому что помню тут улюлюкали что тачка топ, так как климат все равно похожий. А нет, не похожий. Но без укора к Хавалу. Скорее к недоэкспертам

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Илья Прокопенко

Похожий на какой, простите? На скандинавский или канадский?
А вообще у нас много разных климатов страна охватывает

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1 комментарий
Mikhail Golik

У меня то же самое было с ниссаном. Позвали к дилеру проверить разъём под сиденьем и закрепить его так чтобы он не лежал на полу.

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Илья О.

Это реал только рынок России затронуло?

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51 комментарий
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