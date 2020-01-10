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Компания пытается дать больше автономии водителям, чтобы их считали подрядчиками, а не сотрудниками.
Uber внесёт изменения в приложение для пользователей в Калифорнии из-за ужесточения законодательства штата. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на письмо компании партнёрам и клиентам.
Компания отправила электронные письма об изменениях более 150 тысячам водителей и «миллионам» пассажиров, пишет издание. Теперь пассажиры вместо предварительной цены поездки будут видеть диапазон цен. Окончательная цена будет определяться в конце, исходя из времени поездки и расстояния.
Кроме того, пользователи смогут добавлять водителей в «Избранное», отдавая им приоритет в будущих поездках. Также сервису придётся отказаться от сохранения цены на время поездки и гибкой отмены бронирования.
Водители теперь будут видеть подробности поездки перед принятием заказа: время, расстояние, пункт назначения и примерную стоимость. Они также смогут отклонить заявку без штрафа от компании.
Изменения могут привести к отказу водителей от коротких поездок или поездок в определённые районы, опасается The Verge. Однако представитель Uber заверил издание, что компания следит за ситуацией.
Сервис даёт больше свободы водителям, чтобы защитить себя от закона, по которому они приравниваются к сотрудникам, а не независимым подрядчикам. Статус сотрудников позволит водителям получать страховку, декретный отпуск и другие соцгарантии.
Это может обойтись Uber в $500 млн в год, оценивали в июне аналитики Barclays. Но компания утверждает, что её основной бизнес — это приложение, а не транспорт, и не собирается признавать водителей своими сотрудниками.
Но это сводит на "нет" все преимущества он-лайн такси.
Становится проще, как и раньше, позвонить в службу заказа, выяснить цену и заказать такси.
Все ради того, чтобы не платить 500$ млн. Но и верно, какой смысл?
Все равно придется платить, пусть и косвенно потерей в сервисе, недовольством клиентов и как следствие окном возможностей для конкурентов.
Интересно, почему какая-нибудь инициативная группа еще не подала в суд на UBER c иском о признании отношений трудовыми и привлечении UBER к ответственности за уход от налогов.
От каких налогов?
Компания платит пенсионные и страховые взносы за своих сотрудников. За подрядчиков ничего не платит. В России это около 30%. Если признают, что водители убера сотрудники компании, то налоговая заставит её выплатить определенный % от заработка всех водителей за определенный период. Если это Россия, то 30% от доходов всех водителей, например, за 3 года.
Это так в России. Статья про Калифорнию. Там люди сами платят свои налоги, на руки им выдаётся ЗП-gross
Учитывая расхожее восприятие 'лучшести' (сорян, тоже прилипла эта лучшесть))) подобных сервисов "заранее известная цена за поездку" - очень интересно будет почитать через полгода на vc.ru о результатах калифорнийского эксперимента;)
Вот все постепенно и возвращается в свое русло, когда водила царь и бог...
Обрушит ли это капитализацию? Ведь по сути это решение - превращение Убера в обычное такси
Умеют вертеться, когда надо, видимо, сильно прижало. Но не показывать конечную цену это жесть. Я лучше Lyft возьму, и дешевле, и скидки, и цена сразу.
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