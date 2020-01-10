Компания пытается дать больше автономии водителям, чтобы их считали подрядчиками, а не сотрудниками.

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Uber внесёт изменения в приложение для пользователей в Калифорнии из-за ужесточения законодательства штата. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на письмо компании партнёрам и клиентам.

Компания отправила электронные письма об изменениях более 150 тысячам водителей и «миллионам» пассажиров, пишет издание. Теперь пассажиры вместо предварительной цены поездки будут видеть диапазон цен. Окончательная цена будет определяться в конце, исходя из времени поездки и расстояния.

Кроме того, пользователи смогут добавлять водителей в «Избранное», отдавая им приоритет в будущих поездках. Также сервису придётся отказаться от сохранения цены на время поездки и гибкой отмены бронирования.

Водители теперь будут видеть подробности поездки перед принятием заказа: время, расстояние, пункт назначения и примерную стоимость. Они также смогут отклонить заявку без штрафа от компании.

Изменения могут привести к отказу водителей от коротких поездок или поездок в определённые районы, опасается The Verge. Однако представитель Uber заверил издание, что компания следит за ситуацией.

Сервис даёт больше свободы водителям, чтобы защитить себя от закона, по которому они приравниваются к сотрудникам, а не независимым подрядчикам. Статус сотрудников позволит водителям получать страховку, декретный отпуск и другие соцгарантии.