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Транспорт
Лиана Липанова
2032

Uber в Калифорнии из-за новых законов перестанет заранее показывать цены и штрафовать водителей за отказ от поездки Материал редакции

Компания пытается дать больше автономии водителям, чтобы их считали подрядчиками, а не сотрудниками.

15 комментариев
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Uber внесёт изменения в приложение для пользователей в Калифорнии из-за ужесточения законодательства штата. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на письмо компании партнёрам и клиентам.

Компания отправила электронные письма об изменениях более 150 тысячам водителей и «миллионам» пассажиров, пишет издание. Теперь пассажиры вместо предварительной цены поездки будут видеть диапазон цен. Окончательная цена будет определяться в конце, исходя из времени поездки и расстояния.

Кроме того, пользователи смогут добавлять водителей в «Избранное», отдавая им приоритет в будущих поездках. Также сервису придётся отказаться от сохранения цены на время поездки и гибкой отмены бронирования.

Водители теперь будут видеть подробности поездки перед принятием заказа: время, расстояние, пункт назначения и примерную стоимость. Они также смогут отклонить заявку без штрафа от компании.

Изменения могут привести к отказу водителей от коротких поездок или поездок в определённые районы, опасается The Verge. Однако представитель Uber заверил издание, что компания следит за ситуацией.

Сервис даёт больше свободы водителям, чтобы защитить себя от закона, по которому они приравниваются к сотрудникам, а не независимым подрядчикам. Статус сотрудников позволит водителям получать страховку, декретный отпуск и другие соцгарантии.

Это может обойтись Uber в $500 млн в год, оценивали в июне аналитики Barclays. Но компания утверждает, что её основной бизнес — это приложение, а не транспорт, и не собирается признавать водителей своими сотрудниками.

#новость #uber

Транспорт
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15 комментариев
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Владлен Субботин

2

Но это сводит на "нет" все преимущества он-лайн такси.

Становится проще, как и раньше, позвонить в службу заказа, выяснить цену и заказать такси.

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Philip Poteryahin

Владлен
0

Что именно сводит на "нет" и зачем куда то звонить?))

Ответить

Антон Гранд

1

Все ради того, чтобы не платить 500$ млн. Но и верно, какой смысл?

Ответить

Денис Демидов

Антон
0

Все равно придется платить, пусть и косвенно потерей в сервисе, недовольством клиентов и как следствие окном возможностей для конкурентов.

Ответить

Roman Trifonov

0

Интересно, почему какая-нибудь инициативная группа еще не подала в суд на UBER c иском о признании отношений трудовыми и привлечении UBER к ответственности за уход от налогов. 

Ответить

Станислав Антохи

Roman
1

От каких налогов?

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Denis Ibraev

Станислав
0

Компания платит пенсионные и страховые взносы за своих сотрудников. За подрядчиков ничего не платит. В России это около 30%. Если признают, что водители убера сотрудники компании, то налоговая заставит её выплатить определенный % от заработка всех водителей за определенный период. Если это Россия, то 30% от доходов всех водителей, например, за 3 года.

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Станислав Антохи

Denis
1

Это так в России. Статья про Калифорнию. Там люди сами платят свои налоги, на руки им выдаётся ЗП-gross

Ответить

Paul Denisevich

Roman
0

Налогов на что?

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Сергей Щукин

0

Учитывая расхожее восприятие 'лучшести' (сорян, тоже прилипла эта лучшесть))) подобных сервисов "заранее известная цена за поездку" - очень интересно будет почитать через полгода на vc.ru о результатах калифорнийского эксперимента;)

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Sergey Vasiliev

0

Вот все постепенно и возвращается в свое русло, когда водила царь и бог...

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Камаз Узбеков

Sergey
0

В Калифорнии же социализм, поэтому он и катится в совок

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Mikhail Bobko

0

Обрушит ли это капитализацию? Ведь по сути это решение  - превращение Убера в обычное такси

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Paul Denisevich

0

Умеют вертеться, когда надо, видимо, сильно прижало. Но не показывать конечную цену это жесть. Я лучше Lyft возьму, и дешевле, и скидки, и цена сразу.

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BearStrikesBack

Paul
0

AB5 касается всех gig economy компаний.

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