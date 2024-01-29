Автодилеры рассказали о проблемах при ремонте привезённых по параллельному импорту китайских машин Статьи редакции
Последние сложно найти в базе, даже если в России работает официальное представительство бренда.
- Официальное оборудование и программное обеспечение не всегда находит «серые» машины в базе, сообщили РБК, «Ъ» и «Известия» со ссылкой на участников рынка. То же подтвердили в Geely Motors Russia, сказав, что автодилеры «физически не могут подключиться к [такому] автомобилю» и провести диагностику.
- По словам члена правления Союза автосервисов России Ильи Плисова, трудности в первую очередь возникают с блоками управления, которые отличаются от рынка к рынку. А затрагивают они марки Geely, Chery, Haval, реже — Changan, добавила РБК глава автоцентра «Истком» Нонна Шалина.
- Те модели, которые выпускаются для других стран, но попадают в Россию по «серой» схеме, часто обслуживают не в сертифицированных центрах, а «на каких-то конкретных точках». ПО при этом нередко работает даже не на английском, а на китайском языке. Русифицировать машину можно, но «это стоит немалых денег» — около 150 тысяч рублей, подсчитал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
- Винить дилеров за отказ в обслуживании нельзя, считают в «Исткоме». «Китайские дистрибьюторы хотят, чтобы ввозимые машины продавали только официально, поэтому не обслуживают модели, которые привезены с помощью параллельного импорта. Таковы особенности дилерских и дистрибьюторских контрактов», — пояснила Шалина.
- В неназванных китайских концернах также рассказали «Известиям», что гарантии от производителя распространяются только на автомобили от официальных дилеров. Но по словам соучредителя «Долавто» Сергея Климова, центрам невыгодно отказывать клиентам, поскольку те не захотят обращаться к ним в будущем. Из-за этого автодилеры «идут на ухищрения: предлагают собственную гарантию в обмен на повышенную стоимость техобслуживания».
- После 24 февраля 2022 года работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные автопроизводители — Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Минпромторг включил автомобили 60 марок в список товаров параллельного импорта.
- В июле 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей рассказало, что Россия среди других стран вышла на первое место по импорту автомобилей из Китая. Во многом за счёт спроса со стороны российских потребителей Китай обошёл Японию по экспорту машин за год.
- В октябре Минпромторг запретил ввозить по параллельному импорту машины тех компаний, которые официально представлены в России и не замораживали работу. Получается, что импортировать «серые» Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank и Great Wall нельзя, но их всё равно завозят — «оформляя на юрлицо без НДС», как пояснили «Известиям» в Frank Auto.
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Автодилеры просто не в курсе, что китайские машины одноразовые и ремонт там не предусмотрен.
, - написал Дмитрий, заводя Приору.
Приора это в принципе не машина
"привезённых по параллельному импорту китайских машин"
А кто и зачем их завозит?
Отсутствие конкуренции, сюрприз, приводит к удивительным ценам.
Завозят китайский премиум, так как имеющиеся Haval, Geely и Amoda на него не тянут. Да и тот же Zeekr 001, который всем нравится, вроде как официально не поставляется.
Не хватает официального рожна
Интересно, как обстоят дела с ремонтом Зикров. По сути это Джили, но официально не представлены, если не ошибаюсь. Хотя модельный ряд у них самый интересный (в категории 3-5 млн).
Так же как и тесла, фанатами
Параллельный импорт для тех, кто когда-то купил сразу пять телевизоров, а деньги не кончились...
"после 24 февраля 2022 года"
Да, интересно, что же случилось в этот день? 🤷🏻♂️
Китайские автомобили — в некоторой степени «сырой» продукт.
После этой фразы можно расходится...