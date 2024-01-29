Китайские автомобили — в некоторой степени «сырой» продукт. Бывает, что-то отламывается, не работает камера заднего вида, отключается приборный щиток. Другой «сырой» продукт — сервисное обслуживание. На рынке появляются автомобили, сделанные для китайского рынка. И дилеры не всегда снабжены оборудованием, чтобы осмотреть машины, которые приходят по параллельному импорту и не рассчитаны на российские условия эксплуатации.