Компания свернула производство Hummer в 2010 году.
General Motors возобновит продажу пикапов Hummer в начале 2022 года, узнала The Wall Street Journal. Теперь автомобиль будет полностью электрическим. Другие технические характеристики пока не раскрываются.
Машина, вероятно, будет продаваться ограниченной партией, указывает газета. Пикап будет одним из первых электрических внедорожников, которые GM планирует запустить в продажу в течение следующих нескольких лет.
По словам источников, GM пока не планирует возрождать отдельный бренд Hummer, ликвидированный в 2010 году. Вместо этого машина станет одной из моделей GMC — бренда General Motors, под которым продаются грузовики и внедорожники, говорят собеседники издания.
Для продвижения Hummer автопроизводитель также привлёк баскетболиста Леброна Джеймса, пишет газета. По словам источника, рекламу покажут в феврале 2020 года.
О планах GM начать производство электропикапов в октябре 2019 года писало Reuters. Источники агентства говорили, что производство планируется запустить на заводе компании в Детройте-Хамтрамке в конце 2021 года. По словам одного из них, GM обсуждала в том числе возрождение бренда Hummer, но решение не приняла. В компании отказались от комментариев, но отметили, что GM стремится к выпуску электромобилей.