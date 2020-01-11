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Транспорт
Лиана Липанова
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WSJ: GM начнёт продавать электропикапы Hummer к началу 2022 года Материал редакции

Компания свернула производство Hummer в 2010 году.

  • General Motors возобновит продажу пикапов Hummer в начале 2022 года, узнала The Wall Street Journal. Теперь автомобиль будет полностью электрическим. Другие технические характеристики пока не раскрываются.
  • Машина, вероятно, будет продаваться ограниченной партией, указывает газета. Пикап будет одним из первых электрических внедорожников, которые GM планирует запустить в продажу в течение следующих нескольких лет.
  • По словам источников, GM пока не планирует возрождать отдельный бренд Hummer, ликвидированный в 2010 году. Вместо этого машина станет одной из моделей GMC — бренда General Motors, под которым продаются грузовики и внедорожники, говорят собеседники издания.
  • Для продвижения Hummer автопроизводитель также привлёк баскетболиста Леброна Джеймса, пишет газета. По словам источника, рекламу покажут в феврале 2020 года.
  • О планах GM начать производство электропикапов в октябре 2019 года писало Reuters. Источники агентства говорили, что производство планируется запустить на заводе компании в Детройте-Хамтрамке в конце 2021 года. По словам одного из них, GM обсуждала в том числе возрождение бренда Hummer, но решение не приняла. В компании отказались от комментариев, но отметили, что GM стремится к выпуску электромобилей.
WSJ News Exclusive | GM to Revive Hummer Name on…
GM is reviving a once-popular yet controversial badge that was phased out a decade ago, according…
www.wsj.com

#новость #generalmotors

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