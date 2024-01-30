«Уральские авиалинии» подали заявки на возврат допусков по более чем 20 международным направлениям Статьи редакции
В 2023 году их временно отозвали из-за нехватки у перевозчика переоформленных в российскую собственность самолётов.
- О том, что авиакомпания планирует возобновить международные рейсы по более чем 20 направлениям, говорится в материалах межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам (МВК), с которыми ознакомились «Ведомости».
- Подачу заявок подтвердил представитель «Уральских авиалиний». По его словам, шаг связан с урегулированием споров по самолётам, принадлежащим иностранным лизингодателям. Начать полёты по запрашиваемым направлениям перевозчик планирует с марта 2024 года «по мере выдачи разрешений».
- Часть заявок в МВК касаются прав на полёты из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Стамбул, а также из Санкт-Петербурга в Дели. «Уральские авиалинии» также претендуют на возврат права четырежды в неделю летать из Иркутска в Пекин. Сейчас это направление на временной основе обслуживает авиакомпания «Россия».
- Больше всего разрешений перевозчик хочет получить на полёты в Казахстан и Узбекистан — по 10 направлений в каждую страну. В частности, заявки касаются рейсов из Екатеринбурга и «Жуковского» в Астану, Алма-Ату и другие города Казахстана. Перелёты в Узбекистан будут выполняться из «Жуковского», Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Махачкалы, Нижнего Новгорода и Минеральных Вод.
- По данным на январь 2024 года, авиакомпания выполняет рейсы в Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Турцию и ОАЭ.
- В августе 2023 года Росавиация отозвала у «Уральских авиалиний» часть допусков на международные рейсы и временно передала их другим авиакомпаниям. Проблемы у перевозчика возникли из-за нехватки самолётов, которые переоформлены в российскую собственность.
- В декабре компания сообщила о выкупе 19 самолётов Airbus за счёт средств ФНБ, выделенных на урегулирование споров с иностранными лизингодателями. Собеседники «Ъ» оценили сделку примерно в 30 млрд рублей, из которых 13,5 млрд рублей перевозчик заплатил самостоятельно.
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Про кукурузные поля не смешно.. надеюсь что планы перевозчика начать полёты с марта 2024 года будут реализованы. И сама выдача разрешений не затянется.
Этим ни в коем случае не давать.
Всё какое-то разнообразие. А то «глобус» сократился до Средней Азии и индо-турко-Пакистанов. Хотя, погодите-ка...
По данным на январь 2024 года, авиакомпания выполняет рейсы в Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Турцию и ОАэ
Да вот и я о том же.
Инспекцию пшеничных и кукурузных полей в новых странах провели?
Вот и узнаем, отличаются ли эти "международные" поля от родных.
Причём узнаем в полевых условиях, ха!
Уральские всегда были одними из самых последних вариантов и читая вот такое про хорошие S7 как то не по себе все таки
У третьего самолета авиакомпании S7 за последние три дня сломался двигатель во время выполнения рейса. Утром, 29 января самолет Airbus A-320, вылетевший из Омска, приземлился в Домодедово с неисправным правым двигателем, сообщает канал «Авиаинцидент». На борту находилось более 170 человек. Самолет отстранен от дальнейшего выполнения рейсов.
27 января еще два самолета S7 не смогли взлететь из-за неисправности двигателей. 160 человек должны были вылететь из Улан-Удэ в Москву, однако Boeing 737-800 так и не оторвался от земли: пилоты были вынуждены прервать взлет из-за помпажа левого и правого двигателей. Такая неполадка может привести к разрушению воздушного судна прямо в полете.
По той же причине не состоялся рейс S7 из Москвы в турецкую Анталью. Утром 27 января в аэропорту Домодедово Boeing 737-800 прервал взлет из-за помпажа одного из двигателей.
Ранее у авиакомпании S7 возникли проблемы с обслуживанием самолетов, в первую очередь с ремонтом американских двигателей P&W для Airbus A320 / А321neo, с которыми не работают технические организации России и Ирана.
С начала года самолеты российских авиакомпаний ломались как минимум 15 раз. В трети случаев виновником стал двигатель самолета. Проблемы с ним стали причиной катастрофы в Афганистане — после падения частного самолета погибли два пассажира. Предварительная версия следователей — отказ обоих двигателей на французском самолете Falcon.
Еще один инцидент произошел в понедельник с самолетом Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс из китайского Харбина. Он совершил экстренную посадку в аэропорту Якутска после срабатывания датчика пожара в багажном отсеке. Вчера в аэропорту Новокузнецка у самолёта «Аэрофлота» Boeing-737-800 отказал генератор первого двигателя. Он должен был лететь в Москву.
Наверное ситуация на внутренних и внешних маршрутах сильно отличается (качество самолетов и персонала). Я в довоенные годы регулярно пользовался для полетов из/в Европы в МСК/СПБ S7 и Аэрофлотом. Не могу сказать, что я заметил какую-то разницу в качестве обслуживания и общего комфорта.
Можно сколько угодно иронизировать, но факты такие что ни один человек на борту самолётов УА не пострадал за их 30-летнюю историю. Чего блин ну совсем не скажешь про S7…
«Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов» естественно, но тем не менее.
Как то быстро стухла история со второй посадкой на поле. Обыденно…
Бухтармэ жди меня
Ну хоть выкупили, главное, чтобы обслуживание было "по европейским стандартам",а то далеко не улетят.