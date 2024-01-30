Название бренда Xcite образовано от английского to excite, что означает «волновать», «будоражить». Он призван вдохновлять своих владельцев наслаждаться жизнью в кругу семьи и друзей. Слоган «Выигрывай в самом важном» подчёркивает и усиливает этот посыл.