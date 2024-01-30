Транспорт
Таня Боброва

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге начал выпускать автомобили под собственным брендом Xcite Статьи редакции

Продажи планируют начать весной 2024 года.

  • «Автозавод Санкт-Петербург» (раньше — ООО «Лада Санкт-Петербург») начал выпускать автомобили под брендом Xcite, пишет ТАСС со ссылкой на предприятие.
  • Согласно среднесрочному плану развития, на мощностях завода запустят производство «ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнёрами». Их в компании не называют.
  • Предприятие уже выпустило первую партию из «нескольких тысяч» автомобилей. Теперь компания накапливает складской запас, чтобы начать продажи весной 2024 года, формирует команду нового бренда и ведёт переговоры с дилерами, уточняет РБК. Детали о первой модели компания планирует рассказать в конце февраля 2024 года.

Название бренда Xcite образовано от английского to excite, что означает «волновать», «будоражить». Он призван вдохновлять своих владельцев наслаждаться жизнью в кругу семьи и друзей. Слоган «Выигрывай в самом важном» подчёркивает и усиливает этот посыл.

представители завода (цитата по РБК)
  • Эмблема выполнена в виде латинской буквы X в овале. По данным автопроизводителя, букву заимствовали из “x-over”, что отражает «внедорожный характер» модельного ряда. «Автозавод Санкт-Петербург» подал заявки на регистрацию двух вариантов такого товарного знака в начале января 2024-го. Цветовая гамма бренда — жёлтый и зелёный, добавили в компании.
Источник: Autonews
  • «Автозавод Санкт-Петербург» — это бывшее предприятие Nissan. В 2022 году оно перешло Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), после его выкупил «АвтоВАЗ».
  • В апреле 2023-го компания представила городской кроссовер Lada X-Cross 5. Сборку запустили в июне в партнёрстве с неназванной китайской компанией. Autonews отмечало, что в машине «угадывается перелицованная версия китайской модели FAW Bestune T77».

#новости #автоваз #nissan

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51 комментарий
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 Дмитрий Зима

ох уж эти собственные китайские бренды

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Леонид Бережной

"производство «ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнёрами»."

Не китайские, а международных партнёров! Но назвать их вам не можем!

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1 комментарий
Abyss

китайские бренды - а что с ними не так?

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4 комментария
Александр Афанасьев

Радует что создали рабочие места .
Не радуют цены на китайское / отечественное говно .
Ведь даже сейчас лучше взять 10 летнего корейца / японца . Недели новое китайское или российское творение.

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Alexey Ivanov
Не радуют цены на китайское / отечественное говно

"Пушки вместо масла"

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Похер
Xcite образовано от английского to excite, что означает «волновать», «будоражить». Он призван

волновать своих владельцев, доедет или нет

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Alexey Ivanov

Покупать заставляют с пистолетом у виска?

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5 комментариев
Oleg Chursin

Будоражить и волновать он будет лишь кошельки россиян)

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Приятель

Разве что кабанчиков из отделов закупок в госговне, которые спят и видят, какую замечательную дачу построят на грядущих откатах.

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1 комментарий
Александр Матюхин

Могли бы и написать, что будут собирать Chery. Сначала хотели FAW, но китайцы прифигели от условий АвтоВАЗа и кинули их.

https://news.drom.ru/Nissan-Chery-95880.html

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге…
На заводе «Лада Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan Motor) наладили сборку кроссоверов Chery…
news.drom.ru
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wat?!

Представляю, насколько ценник будет завышен по итогу. Был бы смысл собирать кучу китайцев, если продавали бы его по цене как в Китае.

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Александр 55555

Он не может рыночно как в Китае здесь стоить

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Тоже хочу

Опять что-то на "Х"

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Невероятный Блондин

Я 18 числа анонсировал
https://vc.ru/u/348400/990808-ispytaniya-h

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Abyss

ухх сразу видно в суровой стране вырос малец

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1 комментарий
Елена Лабохина

Красавчик 😂

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Водяной

У меня 5 летняя дочь рисует лучше

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Igor Mylnikov

Ищу такой же, но с перламутровыми дверными ручками.

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Alex Melnikoff

бренд собственный, а детали китайские. еще и собраны криво небось

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Nxbludxtel.

Эмблема стремная

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ArtYk.inTrade

Это SpaceX от Макса

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Невкусно и грустно

Почему Xcite, а не (во)Збуждать? Михалков уже возбудился (или эксайтнулся?) на это непотребство?

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Елена Лабохина

Ну, я уже взволнована. Каску присмотрю, а то еще лоб пробью, когда это существо вживую увижу

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Вадим Д.

Свежие XciteСквичи! Отечественные на 146% и мильён баллов!

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неформат

а чего даже не написали чьи шильдики (понятно, что китай) переклеивать будут на эти X

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Слегка Придурковатый

И назвали как будто китайцы.

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Илья Прокопенко

Xcite = Exeed.

Дело раскрыто. Международный партнёр - это Chery. Модельный ряд - паркетники Exeed крупноузловой сборки.

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Александр Матюхин

Пока вроде Tiggo 7 Pro клепают

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1 комментарий
Дракошка

не понимаю чего бубнят люди, пусть клеют шильдики, это плоъо, если будут тысячи рабочих мест и люди сыты будут?

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Влад Шушкевич

Тысячи специалистов по переклеиванью шильдиков это опасность для государства.

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1 комментарий
Илья Прокопенко

не понимаю чего бубнят люди, пусть (название любого нелегального криминального бизнеса), это плоъо, если будут тысячи рабочих мест и люди сыты будут?

Не всегда рабочие места и сытость занятых людей говорят о том что дело хорошее. Да и не будет там тысяч мест, выше камрад скинул статью - там к готовым машинам прикручивают подрамники с агрегатами и колеса. Работы на сотню-две человек от силы.

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Эльвира Асарова

Ну как обычно бренд собственный будет Xcite, но на деле все будет китайское и даже точно такое же китайское авто уверен что будет в продаже

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Вика Леванова

И тут импортозаместили

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Dennn92

Интересно Давидыч там уже на руководящей должности

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Вайр

В России один государственный язык! Русский! Надоели эти фейки! Китайские машины - дрянь, уже наездились, страна на них не пересядет долгосрочно.

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Alexey Ivanov
Китайские машины - дрянь, уже наездились, страна на них не пересядет долгосрочно

Какой агрессивный гражданин :) Не переживайте, голубчик, на чем скажут, на том ездить и будете.

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