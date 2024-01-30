Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге начал выпускать автомобили под собственным брендом Xcite Статьи редакции
Продажи планируют начать весной 2024 года.
- «Автозавод Санкт-Петербург» (раньше — ООО «Лада Санкт-Петербург») начал выпускать автомобили под брендом Xcite, пишет ТАСС со ссылкой на предприятие.
- Согласно среднесрочному плану развития, на мощностях завода запустят производство «ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнёрами». Их в компании не называют.
- Предприятие уже выпустило первую партию из «нескольких тысяч» автомобилей. Теперь компания накапливает складской запас, чтобы начать продажи весной 2024 года, формирует команду нового бренда и ведёт переговоры с дилерами, уточняет РБК. Детали о первой модели компания планирует рассказать в конце февраля 2024 года.
- Эмблема выполнена в виде латинской буквы X в овале. По данным автопроизводителя, букву заимствовали из “x-over”, что отражает «внедорожный характер» модельного ряда. «Автозавод Санкт-Петербург» подал заявки на регистрацию двух вариантов такого товарного знака в начале января 2024-го. Цветовая гамма бренда — жёлтый и зелёный, добавили в компании.
- «Автозавод Санкт-Петербург» — это бывшее предприятие Nissan. В 2022 году оно перешло Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), после его выкупил «АвтоВАЗ».
- В апреле 2023-го компания представила городской кроссовер Lada X-Cross 5. Сборку запустили в июне в партнёрстве с неназванной китайской компанией. Autonews отмечало, что в машине «угадывается перелицованная версия китайской модели FAW Bestune T77».
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ох уж эти собственные китайские бренды
"производство «ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнёрами»."
Не китайские, а международных партнёров! Но назвать их вам не можем!
китайские бренды - а что с ними не так?
Радует что создали рабочие места .
Не радуют цены на китайское / отечественное говно .
Ведь даже сейчас лучше взять 10 летнего корейца / японца . Недели новое китайское или российское творение.
"Пушки вместо масла"
волновать своих владельцев, доедет или нет
Покупать заставляют с пистолетом у виска?
Будоражить и волновать он будет лишь кошельки россиян)
Разве что кабанчиков из отделов закупок в госговне, которые спят и видят, какую замечательную дачу построят на грядущих откатах.
Могли бы и написать, что будут собирать Chery. Сначала хотели FAW, но китайцы прифигели от условий АвтоВАЗа и кинули их.
https://news.drom.ru/Nissan-Chery-95880.html
Представляю, насколько ценник будет завышен по итогу. Был бы смысл собирать кучу китайцев, если продавали бы его по цене как в Китае.
Он не может рыночно как в Китае здесь стоить
Опять что-то на "Х"
Я 18 числа анонсировал
https://vc.ru/u/348400/990808-ispytaniya-h
ухх сразу видно в суровой стране вырос малец
Красавчик 😂
У меня 5 летняя дочь рисует лучше
Ищу такой же, но с перламутровыми дверными ручками.
бренд собственный, а детали китайские. еще и собраны криво небось
Эмблема стремная
Это SpaceX от Макса
Почему Xcite, а не (во)Збуждать? Михалков уже возбудился (или эксайтнулся?) на это непотребство?
Ну, я уже взволнована. Каску присмотрю, а то еще лоб пробью, когда это существо вживую увижу
Свежие XciteСквичи! Отечественные на 146% и мильён баллов!
а чего даже не написали чьи шильдики (понятно, что китай) переклеивать будут на эти X
И назвали как будто китайцы.
Xcite = Exeed.
Дело раскрыто. Международный партнёр - это Chery. Модельный ряд - паркетники Exeed крупноузловой сборки.
Пока вроде Tiggo 7 Pro клепают
не понимаю чего бубнят люди, пусть клеют шильдики, это плоъо, если будут тысячи рабочих мест и люди сыты будут?
Тысячи специалистов по переклеиванью шильдиков это опасность для государства.
не понимаю чего бубнят люди, пусть (название любого нелегального криминального бизнеса), это плоъо, если будут тысячи рабочих мест и люди сыты будут?
Не всегда рабочие места и сытость занятых людей говорят о том что дело хорошее. Да и не будет там тысяч мест, выше камрад скинул статью - там к готовым машинам прикручивают подрамники с агрегатами и колеса. Работы на сотню-две человек от силы.
Ну как обычно бренд собственный будет Xcite, но на деле все будет китайское и даже точно такое же китайское авто уверен что будет в продаже
И тут импортозаместили
Интересно Давидыч там уже на руководящей должности
В России один государственный язык! Русский! Надоели эти фейки! Китайские машины - дрянь, уже наездились, страна на них не пересядет долгосрочно.
Какой агрессивный гражданин :) Не переживайте, голубчик, на чем скажут, на том ездить и будете.