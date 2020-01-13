- Руководитель каршеринга «Яндекс.Драйв» Антон Рязанов рассказал Financial Times, что в 2020 году компания протестирует до 1000 электромобилей в Европе. Сервис рассматривает города с развитой инфраструктурой для электрокаров, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также другие города во Франции и Италии. Другие детали не сообщаются.
- «Яндекс.Драйв» начал работать в феврале 2018 года. Сейчас каршеринг представлен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В октябре 2019 года компания назвала себя вторым в мире каршерингом по величине автопарка: у «Драйва» 16,5 тысяч автомобилей. По данным FT, сейчас в автопарке сервиса 21 тысяча машин.
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Сергей Барышников
Отличные новости, надеюсь у ребят из Яндекса все получится.
Andrew SimonСергей
Жаль нельзя ставки сделать). Я думаю если получиться то ненадолго.
Сергей БарышниковAndrew
А есть мысли почему?
Andrew SimonСергей
Потому что яндекс по европейским меркам мало платит сотрудникам и рабочему персоналу.
Сергей БарышниковAndrew
В России мало платит?
Andrew SimonСергей
Да. В некоторых направления по Европейским меркам. В некоторых и по Российским тоже.
Muraz Temurov
Самое главное чтобы россиянам был доступен каршеринг заграницей драйв
Роман Анищенко
Кстати, интересно будет потом сравнить статистику по битью авто) а то все кричат, что услуга не для русского человека
Denis KovalevРоман
Что-то мне подсказывает, что весь каршеринг - это выгодное предприятие с двойным профитом: не бьют машины, отлично - за год отбивается лизинг, бьют машины, тоже хорошо - каско и все такое.
Артём ЭвертDenis
Ты видел каско на машины из каршеринга? Думаешь староховые не знают, кого они страхуют?
Denis KovalevАртём
Не видел, высказал предположение из других косвенных фактов, поэтому не исключаю, что заблуждаюсь. Если есть в распоряжении данные, можешь предоставить?
Denis Kovalev
А usb для зарядки телефонов хотя бы там будет?
Igor Semenov
Кажется, там фаллическое изображение на авто)