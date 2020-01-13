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Транспорт
Татьяна Боброва
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Каршеринг «Яндекс.Драйв» запланировал протестировать сервис в Европе в 2020 году Материал редакции

Где именно, пока неясно.

  • Руководитель каршеринга «Яндекс.Драйв» Антон Рязанов рассказал Financial Times, что в 2020 году компания протестирует до 1000 электромобилей в Европе. Сервис рассматривает города с развитой инфраструктурой для электрокаров, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также другие города во Франции и Италии. Другие детали не сообщаются.
  • «Яндекс.Драйв» начал работать в феврале 2018 года. Сейчас каршеринг представлен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В октябре 2019 года компания назвала себя вторым в мире каршерингом по величине автопарка: у «Драйва» 16,5 тысяч автомобилей. По данным FT, сейчас в автопарке сервиса 21 тысяча машин.

#новость #яндексдрайв

Транспорт
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13 комментариев
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Сергей Барышников

5

Отличные новости, надеюсь у ребят из Яндекса все получится.

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Andrew Simon

Сергей
0

Жаль нельзя ставки сделать). Я думаю если получиться то ненадолго. 

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Сергей Барышников

Andrew
0

А есть мысли почему?

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Andrew Simon

Сергей
0

Потому что яндекс по европейским меркам мало платит сотрудникам и рабочему персоналу.

Ответить

Сергей Барышников

Andrew
0

В России мало платит?

Ответить

Andrew Simon

Сергей
0

Да. В некоторых направления по Европейским меркам. В некоторых и по Российским тоже.

Ответить

Muraz Temurov

2

Самое главное чтобы россиянам был доступен каршеринг заграницей драйв

Ответить

Роман Анищенко

0

Кстати, интересно будет потом сравнить статистику по битью авто) а то все кричат, что услуга не для русского человека

Ответить

Denis Kovalev

Роман
0

Что-то мне подсказывает, что весь каршеринг - это выгодное предприятие с двойным профитом: не бьют машины, отлично - за год отбивается лизинг, бьют машины, тоже хорошо - каско и все такое. 

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Артём Эверт

Denis
2

Ты видел каско на машины из каршеринга? Думаешь староховые не знают, кого они страхуют?

Ответить

Denis Kovalev

Артём
0

Не видел, высказал предположение из других косвенных фактов, поэтому не исключаю, что заблуждаюсь. Если есть в распоряжении данные, можешь предоставить? 

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Denis Kovalev

0

А usb для зарядки телефонов хотя бы там будет? 

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Igor Semenov

0

Кажется, там фаллическое изображение на авто)

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