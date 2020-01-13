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В Nissan считают, что французский автопроизводитель тянет компанию назад, говорят источники.
Руководство японского автопроизводителя Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу из альянса с французской Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Карлосом Гоном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По их словам, Nissan собирается прекратить сотрудничество в разработке и производстве автомобилей, а также провести перестановки в правлении. В Nissan считают, что партнёрство с Renault стало «токсичным» и тормозит развитие компании, рассказали собеседники.
Разрыв отношений, вероятно, вынудит обоих автопроизводителей искать новых партнёров в отрасли, которая столкнулась с падением продаж и ростом затрат из-за разработки электромобилей, отмечает газета.
По данным издания, в ближайшее время глава Renault Жан-Доминик Сенар должен представить несколько совместных проектов, чтобы показать, что альянс всё ещё может существовать. Близкий к руководству Nissan источник газеты рассказал, что новый гендиректор компании Макото Учидо работает вместе с Сенаром над запуском новых проектов.
В Nissan и Renault отказались от комментариев.
Renault и Nissan объединились в альянс в 1999 году. В 2016 году в альянс вошёл автопроизводитель Mitsubishi.
В ноябре 2018 года глава альянса Карлос Гон был арестован. Его обвиняют в мошенничестве и фальсификации отчётов о доходах. Весной 2019 года Гона освободили под залог в 1 млрд иен (более $8 млн) при условии, что он не покинет Японию.
В конце декабря 2019 года Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан, несмотря на судебный запрет. «Я не бежал от правосудия — я бежал от несправедливости и политического преследования», — объяснил тогда Гон.
Сами накосячили, а обвиняют французов;)
Француз бабки спиздил и сбежал, а косячники при этом - японцы?
Вообще-то товарисч Гон - ливанец. И да, сами виноваты, что выбрали такого управляющего, и не контролировали его. Это очень удобно, взять и начать обвинять кого-то, вместо того, чтобы задуматься, что же сами сделали не так. Тем более странно это слышать от японцев...
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Вообще, прикольная история. Я думал, такое возможно только в РФ. Ан, нет :)
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