В Nissan считают, что французский автопроизводитель тянет компанию назад, говорят источники.

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Руководство японского автопроизводителя Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу из альянса с французской Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Карлосом Гоном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, Nissan собирается прекратить сотрудничество в разработке и производстве автомобилей, а также провести перестановки в правлении. В Nissan считают, что партнёрство с Renault стало «токсичным» и тормозит развитие компании, рассказали собеседники.

Разрыв отношений, вероятно, вынудит обоих автопроизводителей искать новых партнёров в отрасли, которая столкнулась с падением продаж и ростом затрат из-за разработки электромобилей, отмечает газета.

По данным издания, в ближайшее время глава Renault Жан-Доминик Сенар должен представить несколько совместных проектов, чтобы показать, что альянс всё ещё может существовать. Близкий к руководству Nissan источник газеты рассказал, что новый гендиректор компании Макото Учидо работает вместе с Сенаром над запуском новых проектов.

В Nissan и Renault отказались от комментариев.

Renault и Nissan объединились в альянс в 1999 году. В 2016 году в альянс вошёл автопроизводитель Mitsubishi.

В ноябре 2018 года глава альянса Карлос Гон был арестован. Его обвиняют в мошенничестве и фальсификации отчётов о доходах. Весной 2019 года Гона освободили под залог в 1 млрд иен (более $8 млн) при условии, что он не покинет Японию.