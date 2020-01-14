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Транспорт
Филипп Концаренко
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Беспилотники «Яндекса» проехали 7 тысяч километров по дорогам Лас-Вегаса без водителя за рулём

«Яндекс» стал единственной компанией, автомобили которой передвигаются по улицам Лас-Вегаса без инженера-испытателя за рулём.

2 комментария
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В начале января 2020 года «Яндекс» принял участие в международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Суммарный пробег за время подготовки к мероприятию и шесть дней работы выставки составил более 7 тысяч км, заявили представители компании. При этом расстояние было пройдено без водителя-испытателя, сидящего на переднем кресле автомобиля.

Протяженность демонстрационного маршрута, по которому «Яндекс» возил посетителей выставки, составила 6,7 км. Маршрут включал многополосные участки, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, повороты со встречным разъездом и пешеходные переходы.

В июне 2020 года «Яндекс» также примет участие в Международном автосалоне в Детройте. «У нас есть опыт эксплуатации беспилотного транспорта без человека за рулем в Иннополисе, но для нас важна возможность тестировать свою технологию в новых условиях. Пока во всем мире есть буквально несколько мест, где это разрешено, и нам важно это использовать», — говорит руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

Видео с проездом автомобиля по всему маршруту

В США беспилотные автомобили уже работают в такси-сервисе компании Waymo (подразделение Alphabet). Сервис работает в четырёх городах штата Аризона, включая Финикс и доступен ограниченному количеству пользователей.

С декабря 2019 года на вызов к пользователям, участвующим в тестировании сервиса, начали приезжать беспилотные автомобили Waymo без водителя в салоне.

#беспилотники #яндекс #ces2020

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2 комментария
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Константин Вп

1

Существует ли какая-та "мимика" для авто на авто-пилоте? К примеру водитель может махнуть рукой пешеходу, чтоб обозначить что он видит и пропускает.

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Филипп Концаренко

Константин
2

У Volvo есть интересные разработки в этой области. В концепт 360c по периметру машины встроены светодиоды и динамики. И машина при помощи звуков и визуальных эффектов «говорит» пешеходу о своих намерениях  https://vc.ru/transport/45235

Но в целом намерения беспилотника можно легко считать уже сейчас. Он ведет себя один в один как аккуратный водитель. Например, на полигоне «Яндекса» я метров за 300 до беспилотника начинал медленно двигаться к дороге, по которой он ехал, и было видно, как он начинает замедляться, понимая, что я намерен выйти на дорогу. 

И наоборот, если резко шагну в сторону беспилотника, когда он едет рядом, он резче затормозит и будет ждать моих действий. Немного опасаясь, что я не очень адекватный пешеход, машина начнет медленно объезжать меня. То есть беспилотник ведёт себя так же, как и обычный адекватный водитель в аналогичной ситуации.

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