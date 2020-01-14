Беспилотники «Яндекса» проехали 7 тысяч километров по дорогам Лас-Вегаса без водителя за рулём

«Яндекс» стал единственной компанией, автомобили которой передвигаются по улицам Лас-Вегаса без инженера-испытателя за рулём.

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В начале января 2020 года «Яндекс» принял участие в международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Суммарный пробег за время подготовки к мероприятию и шесть дней работы выставки составил более 7 тысяч км, заявили представители компании. При этом расстояние было пройдено без водителя-испытателя, сидящего на переднем кресле автомобиля.

Протяженность демонстрационного маршрута, по которому «Яндекс» возил посетителей выставки, составила 6,7 км. Маршрут включал многополосные участки, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, повороты со встречным разъездом и пешеходные переходы.

В июне 2020 года «Яндекс» также примет участие в Международном автосалоне в Детройте. «У нас есть опыт эксплуатации беспилотного транспорта без человека за рулем в Иннополисе, но для нас важна возможность тестировать свою технологию в новых условиях. Пока во всем мире есть буквально несколько мест, где это разрешено, и нам важно это использовать», — говорит руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

Видео с проездом автомобиля по всему маршруту

В США беспилотные автомобили уже работают в такси-сервисе компании Waymo (подразделение Alphabet). Сервис работает в четырёх городах штата Аризона, включая Финикс и доступен ограниченному количеству пользователей.

С декабря 2019 года на вызов к пользователям, участвующим в тестировании сервиса, начали приезжать беспилотные автомобили Waymo без водителя в салоне.