Альянс — конкурентное преимущество компании, заявил автопроизводитель.
- Японский автопроизводитель Nissan заявил, что не планирует распускать альянс с Renault и Mitsubishi. В компании отметили, что партнёрство — основа для развития и конкурентное преимущество автопроизводителя.
- О подготовке руководством Nissan плана по прекращению сотрудничества с Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Карлосом Гоном 13 января написала Financial Times. По словам источников газеты, в Nissan считают партнёрство с Renault тормозом для развития компании.
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