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Транспорт
Татьяна Боброва
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Nissan отвергла сообщения о выходе компании из альянса с Renault и Mitsubishi Материал редакции

Альянс — конкурентное преимущество компании, заявил автопроизводитель.

  • Японский автопроизводитель Nissan заявил, что не планирует распускать альянс с Renault и Mitsubishi. В компании отметили, что партнёрство — основа для развития и конкурентное преимущество автопроизводителя.
  • О подготовке руководством Nissan плана по прекращению сотрудничества с Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Карлосом Гоном 13 января написала Financial Times. По словам источников газеты, в Nissan считают партнёрство с Renault тормозом для развития компании.

#новость #nissan #renault

Транспорт
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